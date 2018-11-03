Филарет: Будем просить парламент переименовать УПЦ МП в "Русскую православную церковь"

Копірайт зображення УНІАН

Украинская православная церковь Киевского патриархата обратится в Верховную Раду с просьбой изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на Русскую православную церковь в Украине.

Об этом предстоятель УПЦ КП Филарет заявил во время интервью изданию "Радио Свобода". По его словам, церковь, которая по сути является российской, не должна называться украинской.

"И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине есть одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью", - пояснил Филарет.

"Более того, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке российские", - добавил предстоятель УПЦ КП, говоря об Украинской православной церкви Московского патриархата.

Когда именно УПЦ КП планирует сделать соответствующее обращение в Верховную Раду, не уточняется.

"Московского патриархата в Украине больше нет"

Ранее архиепископ Телмисский Иов (Геча), представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в интервью BBC заявил, что с канонической точки УПЦ МП в Украине больше нет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Варфоломей

По его словам, с 11 октября, когда решением синода был оменен синодальный акт 1686 года, передавший Киевскую митрополию под опеку Русской церкви, архиереями Вселенской церкви является не только епископы, принадлежащие к УПЦ КП и УАПЦ, но и представители церкви Московского патриархата в Украине.

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине церкви Московского патриархата больше не существует. Все архиереи в Украине де-факто согласно решению этого синода являются архиереями Вселенского престола, и теперь они должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ Иов.

Автокефалия для Украины

В октябре синод Вселенского патриархата в Константинополе подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию (независимость) православной церкви, которую в недалеком будущем планируют создать в Украине.

Синод также снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета, восстановив его в каноническом сане, и отменил документ 17-го века, по которому, как считает РПЦ, в ее юрисдикцию были переданы территории нынешней Украины.

Решение о предоставлении автокефалии вызвало конфликт с РПЦ: Московский патриархат назвал его незаконным и объявил о разрыве отношений с Константинополем.

Вселенский патриархат, в свою очередь, заявил, что общение с Московским патриархатом прервано не будет.

Копірайт зображення УНІАН

Ожидается, что следующий шаг на пути к образованию единой независимой Украинской церкви - созыв объединительного собора, в котором примут участие епископы трех церквей: УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и УПЦ Московского патриархата.

Именно на этом соборе должно быть принято решение о создании Украинской православной церкви, которой Вселенский патриарх впоследствии сможет предоставить Томос об автокефалии.

Когда именно состоится этот собор, пока не ясно.

Несколько дней назад стало известно, что Верховный суд Украины рассмотрит несколько дел, касающихся образования независимой украинской православной церкви.

Во всех трех исках речь идет о требовании отменить постановление Верховной Рады "О поддержке обращения Президента Украины ко Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".

Авторами первых двух исков выступают Религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата при храме Святителя Николая бердянской епархии Запорожской области и Свято-Георгиевский Городницкий ставропигиальный мужской монастырь (Житомирская область).

Истцом по еще одному делу выступает епископ УПЦ МП Гедеон (Юрий Харон).

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram