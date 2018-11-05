Обзор СМИ: стейблкоин - новый хит криптовалютного рынка

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В понедельник, 5 ноября, международная пресса пишет о таком:

Поможет ли новая британская стратегия бороться с грязными деньгами олигархов?

Каковы шансы на успех у новой криптовалюты, привязанной к курсу доллара?

Возможно ли иметь четырехдневную рабочую неделю?

Великобритания и "грязные деньги" олигархов

"Олигархи так просто свои грязные деньги не отдадут", - комментирует обозреватель Times Эдвард Лукас новую стратегию британского правительства, направленную на борьбу с "организованной преступностью и серьезными преступлениями".

Нововведения автор называет "блицкригом правительства против клептократов-иностранцев, которые покупают респектабельность и безопасность в Британии".

Он цитирует министра Великобритании по вопросам безопасности и экономических преступлений Бена Уоллеса, который говорит, что сейчас власти страны проверяют по меньшей мере один футбольный клуб на предмет происхождения средств, потраченных на его покупку.

"Это должно стать сигналом для других состоятельных иностранцев, что покупка спортивного актива больше не служит гарантией получения первоклассного пропуска в британское общество", - говорит Лукас.

"Цель - относиться к клептократии как к терроризму", - добавляет обозреватель издания и отмечает, что новые законы заставят состоятельных иностранцев объяснять происхождение своих активов в Великобритании, которые вызывают сомнения, пока их счета будут заморожены.

Несмотря на то, что это необходимый шаг, он запоздалый, считает автор.

"Участие Великобритании в международных структурах по отмыванию средств - скандал, которому несколько десятков лет. Но усилий правительства отнюдь не достаточно", - говорит обозреватель Times.

Глубинная проблема заключается в том, что "иностранные коррупционеры" используют пробелы экономической системы Великобритании, в частности, толерантное отношение к офшорным активам, которые вызывают подозрение, говорит автор.

"Нам говорили, что это нас обогатит, а этика и осмотрительность - устаревшие препятствия к росту. Преимущества такого подхода оказались для нас иллюзорными", - заключает обозреватель Times.

Стейблкоин: новый хит криптовалютного рынка

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Об одной из самых обсуждаемых вещей на рынке криптовалюты сегодня пишет The Washington Post.

Речь идет о стейблкоинах - новой форме криптовалюты, которая в отличие от остальных имеет стабильный обменный курс - один доллар. То есть ее стоимость привязана к стоимости национальной валюты США.

Представители индустрии говорят, что стейблкоины могут стать "важной стартовой площадкой" для дальнейшего развития денег, отмечает издание.

В отличие от наиболее распространенной криптовалюты - биткоина, курс которого трудно предсказать из-за его резкие колебания - курс стейблкоина всегда стабилен.

Идея выпуска криптовалюты с привязкой к доллару - не нова. В 2014 году был создан стейблкоин Tether, но со временем у него начали появляться конкуренты.

В течение последних месяцев было объявлено о запуске десятков проектов, основанных на идее стейблкоинов. Среди них выпуск токенов TrueUSD, Paxos, Havven и Dai, общая капитализация которых составляет более 2,3 млрд долларов.

Четырехдневная рабочая неделя: опыт Великобритании

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Более длинные выходные для сотрудников способствуют росту компании, утверждают сторонники 4-дневной рабочей недели

Опытом руководителя одной из британских компаний, в которой тестируют четырехдневную рабочую неделю, делится Guardian.

По словам 30-летнего руководителя компании Radioactive PR Рича Ли, после шести недель работы по новому графику с тремя выходными вместо двух с сохранением прежнего уровня заработной платы, фирма ничего не потеряла в прибыли - наоборот, появились признаки роста.

Ли говорит, что залог успеха в том, насколько счастливыми чувствуют себя сотрудники.

"В моей сфере работы существует два пути зарабатывать деньги: удержать старых клиентов и получить новых. Несчастные и утомленные работники ни с одним из них не справятся", - цитирует газета бизнесмена.

Британцы работают больше остальных европейцев, и имеют в среднем 10 сверхурочных часов в неделю. В то же время уровень производительности труда в стране намного ниже соответствующего показателя у соседей, пишет издание.

Guardian цитирует основателя кампании 4 Day Week ("Четырехдневная неделя") Эйдена Харпера, который говорит о необходимости перераспределения времени и рабочей нагрузки.

"Следующей ступенью в экономическом развитии должно быть не создание большего количества вещей, а создание условий, в которых мы могли бы наслаждаться жизнью", - говорит активист.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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