Получит ли полиция доступ к телефонам - обзор британских СМИ

Читайте в обзоре британских СМИ:

Получит ли полиция полный доступ к мобильным телефонам?

Справится ли человечество с супервирусами?

Ресторан в Солсбери откроют для посетителей, несмотря на резонанс

Почему людям стоит следовать примеру животных?

Полиция, телефоны и права человека

Копірайт зображення NGetty Images/ELSON ALMEIDA

Полиция Шотландии "вооружается" устройствами, которые могут считывать любую, даже защищенную, информацию с мобильных телефонов, сообщает лондонская Times.

Правозащитники надеются, что новые технологии помогут более эффективно бороться с криминалом и терроризмом, ведь они смогут получать необходимые данные с мобильных устройств в обход механизмов регистрации.

Это происходит, несмотря на тот факт, что все больше людей поднимают вопрос законности их использования, пишет Times. По данным газеты, руководство правоохранительных органов Шотландии планирует осуществить широкомасштабное внедрение таких устройств уже в начале 2019 года.

Комиссия по правам человека Шотландии бьет тревогу, ведь подобные гаджеты представляют опасность существенного нарушения прав человека.

Организация убеждена, что полиция не может получить доступ к информации какого-нибудь устройства без соответствующей санкции. Доступ к мобильным телефонам она сравнивает с обыском, который нельзя проводить безосновательно.

Times цитирует главу комиссии Джудит Робертсон, обращающей внимание на отсутствие регуляторных основ для использования таких технологий, а также рычагов контроля за теми, кто их использует.

Супервирусы наступают?

Копірайт зображення Getty Images/WILLIAM WEST

Так называемые супервирусы, резистентные к антибиотикам, представляют большую угрозу для человечества и являются чуть ли не самым большим вызовом для современной медицины, пишет Daily Telegraph. Газета отмечает, что эти вирусы наносят такой же вред жителям Европы, как грипп, туберкулез и СПИД вместе взятые.

Согласно новым данным, в 2015 году от супервирусов умерло 33 тысяч жителей континента, а общее количество инфицированных достигло 670 тысяч человек.

Daily Telegraph рассказывает, что одним из самых распространенных вирусов является E.coli. Именно он унес жизни 9 тысяч европейцев в 2015 году. Треть же всех зарегистрированных случаев приходится на Италию. В Великобритании супервирусы унесли жизнь 2 100 человек в том же году.

"Три четверти заразившихся пациентов "подхватили" их в больницах и других медицинских учреждениях", - пишет Daily Telegraph.

Руководитель организации Sepsis Trust, доктор Рон Дэниэлз предупреждает, что ситуация будет только ухудшаться.

"Крайне важно, чтобы политики, государственные учреждения, коммерческий и клинический секторы проводили совместную работу с пациентами, если мы хотим избежать ситуации, когда будем бессильны", - цитирует его Daily Telegraph.

Ресторан в Солсбери отмыли и открыли

Копірайт зображення Getty Images/DANIEL LEAL-OLIVAS

Ресторан "Зиззи", в котором обедали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед тем, как их обнаружили без сознания на скамейке неподалеку в марте этого года, вновь открывается, сообщает Independent.

Заведение прославилось на весь мир на фоне скандала о возможном отравлении Скрипля средством "новичок", и его владельцы решили вдохнуть в него новую жизнь. С марта ресторан был закрыт и доступ к нему запрещен.

В последние полгода компетентные органы провели необходимые действия по его страхованию, владельцы сделали в помещении ремонт и разработали новое меню.

Директор "Зиззи" в Солсберри Фил Бойд рассказал, что в день открытия, 6 ноября, посетители ресторана смогут заказывать любые блюда из обновленного меню и платить за них столько, сколько считают нужным.

Все заработанные таким образом средства владельцы передадут на благотворительность.

Independent напоминает, что власти Великобритании убеждены - покушение на жизнь Скрипаля было совершено офицерами российской военной разведки.

Москва опровергает свою причастность к отравлению, а россияне, которые въехали на территорию Соединенного Королевства под фамилиями Петров и Боширов, заявили в интервью каналу Россия Сегодня, что приезжали в Солсбери в качестве туристов, чтобы полюбоваться местным собором.

Животным виднее?

Копірайт зображення Getty Images/Gareth Copley

Стаи животных, возглавляемые самками, лучше приспособлены к жизни, рассказал газете Daily Mail известный документалист сэр Дэвид Аттенбро.

Исследователь животного мира, чьи документальные фильмы в течение десятилетий рассказывают зрителям о тайнах природы, считает, что разгадал одну из ее тайн.

В новой документальной ленте под названием "Династии", которую вскоре покажет ВВС, сэр Дэвид сообщает: в мире животных лица женского пола приносят больше пользы, чем самцы.

Аттенбро доказывает это на примере слонов.

"Когда речь идет о млекопитающих, в подавляющем большинстве случаев все именно так. Например, взрослые самцы слонов держатся по одиночке. За все отвечают самки. Они воспитывают потомство. Они решают проблемы, скажем, выживания во время засухи, и так далее. А самцы только ходят кругами, трубят и совокупляются, как только выпадает шанс", - цитирует Daily Mail 92-летнего знатока природы.

Сэр Дэвид убежден, что мир людей должен сделать вывод из опыта четвероногих и чаще продвигать женщин на руководящие посты

Подготовила Наталья Матюхина, Мониторинг ВВС

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram