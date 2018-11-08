Британский боксер обещает шокировать Усика - обзор СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александр Усик и Тони Беллью

Читайте в обзоре иностранных изданий от 8 ноября:

Угрозы "реальном монстру"

"Облегчение" от выборов

Европа надеялась на большее

"Шок в первые 60 секунд"

Уже в эту субботу, 10 ноября, британский боксер-профессионал Тони Беллью выйдет на ринг в Манчестере против украинца Александра Усика, чтобы попытаться лишить его всех главных четырех чемпионских поясов в среднем весе, пишет Independent.

Предыдущая тренировочная встреча с Усиком в 2006-2007 годах оставила незабываемые впечатления у британца, который планирует в субботу закончить свою карьеру громкой победой.

"Он просто убил меня, - вспоминает Беллью. - Я многих положил за годы, но мог сразу сказать, что он был крут".

По мнению боксера, Усик считает его легкой мишенью.

"Его ждет шок. Знаю, что найду способ победить его, - говорит Беллью. - Каким бы замечательным он ни был, а он реальный монстр, он также делает ошибки, и я заставлю его заплатить за них".

Оптимистичный британец ожидает, что ему удастся "шокировать" украинца в первые 60 секунд.

Желаемый успех демократов

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По мнению Guardian, "захват" Палаты представителей США Демократической партией и другие успехи на выборах в органы власти стали "очень желанным" событием, которое принесло "значительное облегчение".

К сожалению, продолжает издание, мощной волны поддержки, которой так ожидала партия, она все же не увидела.

"Теперь важно, как будут действовать и демократы, и президент", - пишет газета и отмечает, что сам Дональд Трамп поступил предсказуемо и записал "большую победу" на свой счет.

"Рекордная явка показала его умение как разжигать ядро ​​электората, так и гальванизировать сопротивление", - пишет Guardian.

Можно ожидать противостояния между президентом США и Палатой представителей накануне президентских выборов 2020 года, поскольку демократы могут разрушить его планы по изменению системы налогообложения, здравоохранения и иммиграции, прогнозирует издание.

"Противостояние перекинулось в законодательный орган; но они (демократы. - Ред.) должны показать, что они могут не только сопротивляться, но и убеждать оппонентов. Что критически важно -теперь они имеют право расследовать его деятельность, и это будет не "преследование президента", а очень необходимый надзор", - считает Guardian.

Напрасные надежды Европы

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Европе надеялись, что выборы нанесут еще больший удар по президенту Дональду Трампу

Результаты выборов в США вызвали в Европе умеренно радостную реакцию, пишет Financial Times.

"Если бы дипломаты могли позволить откровенность, большинство партнеров Вашингтона в НАТО признали бы, что надеялись, что среднесрочные выборы в США нанесут еще больший удар по президенту Дональду Трампу. Но в наши дни они имеют то, что имеют", - отмечает издание.

Именно поэтому Европа должна разработать лучший план действий, чем выжидать, когда Трамп уйдет сам, считает Financial Times.

"Еще недавно европейцы имели достаточно четкое видение иерархии угроз для своего континента. Воинственная однобокость внешней политики американского президента под лозунгом "Америка превыше всего" похоронила былую уверенность", - пишет издание.

Победа демократов в Палате представителей не даст Трампу продвигать свою повестку дня во внутренних американских вопросах, но Конгресс не сможет сдерживать его внешнюю политику.

"К тому же, не факт, что преемник Трампа в Белом доме, будь то в 2021 году или позже, вернет США к политике уютного мультикультурализма", - прогнозирует издание.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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