Спасут ли мигранты развитые страны - обзор СМИ

В пятницу, 9 ноября, иностранные СМИ пишут о нижеследующем:

Спасут ли мигранты развитые страны

ЛГБТ и образование в Шотландии

Что означают сны о сексе

Британцы готовятся производить "шампанское"

Критический уровень рождаемости

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Independent пишет о том, что уровень рождаемости в почти половине стран мира не позволяет им даже восстанавливать численность населения.

Издание ссылается на международное исследование, установившее, что 91 из 195 стран страдает от снижения рождаемости, и это "означает, что миграция будет становиться все важнее для поддержания численности населения и экономического роста".

Кроме того, исследователи предупреждают об ускорении "утечки мозгов" из развивающихся стран.

Эти процессы, говорят специалисты, ведут к значительным проблемам в обществе. С одной стороны, многие европейцы занимают откровенно антииммигрантскую позицию.

С другой стороны, выезд за границу активной и образованной части общества приводит к недостатку врачей, учителей и других специалистов в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

По словам доктора Нандо Сигона из Университета Бирмингема, общество в развитых странах часто не ценит вклад мигрантов, которые "заменяют тех, кто выходит на пенсию, меньше пользуются системой здравоохранения, а также молоды и здоровы".

Вместо этого, говорит эксперт, "распространяются конспирологические теории, пытающиеся нейтрализовать аргументы в пользу мигрантов".

"Это западная точка зрения, но с другой стороны происходит вымывание мозгов из стран, где уже не осталось врачей и учителей. Это приводит к нестабильности, ведь они теряют свой средний класс", - говорит Сигона.

По результатам исследования, самый низкий показатель рождаемости зафиксирован на Кипре - в среднем один ребенок на женщину. Лидерами являются жительницы Нигера, каждая из которых рожает по семь детей.

Украина попала в список из 91 страны, где женщины рожают в среднем менее двух детей, добавляет Independent.

"Колоссальная победа"

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Times пишет о том, что шотландские школы станут первыми в мире, где будут преподавать предмет ЛГБТ.

Правительство Шотландии принял 33 "рекомендации", которые включили в школьную программу, что "гарантировать признание сообщества геев, лезбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов". Целью нововведения является распространение информации о "предвзятости" к представителям ЛГБТ-сообщества и проблемам, с которыми они сталкиваются.

Активисты уже назвали это решение "колоссальной победой". В то же время, представители некоторых христианских организаций заявили, что школьники, которые не разделяют "радикальную ЛГБТ политику", будут чувствовать себя "изолированно" в школе.

Решение является обязательным для выполнения во всех государственных школах, а частным учреждениям "рекомендовали" принять подобные программы.

"Это первый случай в мировой практике введения ЛГБТ-образования во всех государственных школах, это посылает мощный и четкий сигнал ЛГБТ-молодежи, которые ценят здесь, в Шотландии", - говорит активист Джордан Дэйли.

В то же время заместитель директора Христианского института Саймон Калверт выразил обеспокоенность решением правительства.

"Многие семьи, как религиозные так и нет, обеспокоены тем, к чему это может привести. Сейчас в школах и так много внимания уделяется вопросам ЛГБТ ", - цитирует Калверта Times.

Невиновность или похоть?

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Daily Mail пишет о том, что могут означать сексуальные сны.

"Несмотря на то, что секс с кем-то в вашем подсознании может вызвать беспокойство, причина такой бессознательной деятельности может быть гораздо невиннее, чем кажется", - отмечает издание.

По словам экспертов, сексуальные фантазии во сне могут символизировать разные вещи в зависимости от того, кто является вашим мысленным партнером.

"Секс во сне обычно означает, что вы хотите больше секса или лучшего секса с вашим текущим партнером, не обязательно с кем-то другим. Это также может означать, что вы развиваетесь как личность и чувствуете себя более комфортно с вашим настоящим "я", - говорит австралийский эксперт Мартина Косьян.

Например, сон о сексе с известным человеком может означать поиск качеств, которые мы хотим видеть в нашем реальном партнере или партнерше, а эротические сны о начальнике или начальницу больше связаны с профессиональными амбициями.

В то же время мысль о сексе с друзьями можно объяснить желанием перенять их лучшие черты, а фантазии об измене партнеру - неуверенностью или недоверием в отношениях.

"Сны помогают нам выразить подавленные эмоции, проработать травму и улучшить управление настроением. Наши сны живые. Чем больше внимания и заботы мы уделяем им, тем больше они нам рассказывают", - цитирует Косьян Daily Mail.

Кинут ли британцы вызов французским виноделам?

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Sun пишет о том, что в результате глобального потепления и изменений в сезонах дождей в британском Эссексе можно будет выращивать виноград для изготовления шампанского.

По словам доктора Алистера Незбитта из университета East Anglia, если посадить виноградники сейчас, то уже через 15 лет они смогут конкурировать с лучшими французскими винами.

Его команда проанализировала множество факторов, таких как углы, под которым расположены склоны, и почва, и установила, что сразу 35 тыс. гектаров земли соответствуют требованиям для выращивания "правильного" винограда. Впрочем, говорит Незбитт, только что в Эссексе и Саффолке можно будет выращивать достаточно винограда сортов Пино Нуар, Шардоне и Менье, чтобы производить популярный игристый напиток.

Правда, для вина придется придумать новое название, ведь этикетка со словом "Шампанское" может быть только на вине, изготовленном в Шампани, добавляет Sun.

Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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