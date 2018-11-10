Культобзор: почему критика не помешала успеху "Богемской рапсодии"

На этой неделе в культобзоре:

Почему критические отзывы не помешали успеху "Богемской рапсодии" в прокате

Как Гвинет Пэлтроу превратила собственную свадьбу в пиар-ход

Почему Виктория Бекхэм не будет участвовать в туре Spice Girls

Как от любительниц селфи пострадали картины Дали и Гойи

Не слушать критиков?

Копірайт зображення 20th Century Fox

"Богемская рапсодия" стала очередным примером фильма, который, несмотря на не слишком лестные отзывы критиков, с ошеломительным успехом смотрят в кинотеатрах.

По мнению обозревателя Guardian Стива Роуза, который также подверг картину сокрушительной критике, в современном кинематографе важны не рецензии специалистов, а узнаваемость бренда.

"Вы знаете, что получите, особенно в случае с "Богемской рапсодией": легендарная звезда (Фредди Меркьюри), сборник знакомых песен Queen и понятный формат биографического фильма", - объясняет критик.

По его словам, если раньше зрителей привлекал актерский состав, то сейчас ключевым фактором становится "звездность людей, которых они играют".

Роуз отмечает, что иногда мнения критиков и зрителей совпадают, как это было с недавно вышедшими фильмами "Рождение звезды" и "Черная пантера".

Однако случается это крайне редко, и как результат, киноиндустрия выглядит немного "архаично", отмечает он.

"Если нам не нравится программа на телевидении, мы можем бесплатно переключить канал. Мы можем прослушать музыку перед тем, как купить диск. Большинство покупок можно вернуть в магазин. Но в кинотеатре мы платим за то, что может нам не понравиться".

"Если люди будут слушать критиков, они станут меньше ходить в кинотеатры - индустрия просто развалится. И тогда мы останемся без работы. Поэтому не слушайте нас", - с юмором резюмирует Роуз.

Экстравагантная свадьба Гвинет Пэлтроу

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Свадьба Гвинет Пэлтроу превратилась в настоящий пиар-ход.

С кинопродюсером Брэдом Фэлчаком актриса сыграла свадьбу еще в сентябре, а недавно выложила на своем сайте Goop полный список брендов, которыми молодожены воспользовались для декора церемонии.

Как отмечает Daily Telegraph, теперь поклонники Пэлтроу смогут воспроизвести это событие и на собственных свадьбах. Правда, стоить это немало.

В частности, стоимость тарелок на банкете составила около 650 долларов за единицу, набор из четырех салфеток обошелся в 165 долларов, а каждый официант был одет в фартук стоимостью 60 долларов.

В меню были крабы с авокадо, утка в медово-горчичном соусе, а на десерт предлагали ванильный торт или более "здоровый" вариант - морковный пирог, рассказывает газета.

Издание напоминает, что в последние годы Гвинет Пэлтроу стала известна как активный сторонник здорового образа жизни. И хотя ее советы как сохранить молодость и красоту часто вызывают неоднозначную реакцию, актрису хвалят ее желанием привлечь внимание общественности к проблеме менопаузы.

В частности, у самой Пэлтроу начался климакс, о котором она решила рассказать в интервью. Актриса даже запустила линию по производству витаминов, которые помогают женщинам улучшить самочувствие в этот период, добавляет Daily Telegraph.

Почему без Пош Спайс?

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Почему Виктория Бекхэм решила не участвовать в новом туре Spice Girls? Этот вопрос уже несколько недель не дает покоя британским СМИ, а на этой неделе оказалось, что и среди самих участниц нет единого мнения, рассказывает Daily Mail.

По словам газеты, во время записи британской телепрограммы "Шоу Джонатана Росса" в прошлую среду выяснилось, что Викторию и не приглашали присоединится к вновь объединившейся популярной британской группе. По крайней мере, так заявила Мел Си.

Ее коллега Эмма Бантон с такой интерпретацией не согласилась и заявила, что дело в занятости бывшей певицы в фэшн-бизнесе.

А вот Джерри Хорнер (в девичестве Холливелл) вообще заявила, что Бекхэм уже давно дала понять, что не получает особого удовольствия от туров и концертов.

Все, однако, сошлись на том, что двери группы всегда будут открыты для Пош Спайс.

"Лучшее, что у нас есть - это ощущение единства. Мы были вместе почти 20 лет, прошли взлеты и падения, как все нормальные семьи, иногда ссоримся, но лучшее, что с нами произошло - это когда мы собрались несколько дней назад у меня на кухне, обнялись все вместе, немного поплакали и покричали. Мы так долго этого ждали и так долго этого хотели ", - цитирует газета Джерри.

Дали и Гойя пострадали от селфи

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В России излишне ярые поклонницы искусства повредили картину Сальвадора Дали, рассказывает Independent.

Как пишет издание, инцидент произошел в одном из арт-центров Екатеринбурга. Группа девушек пыталась сфотографироваться на фоне работы знаменитого художника и случайно сломала стенд, на котором она была размещена.

Пострадал не только Дали. У картины Франсиско Гойи, находящейся в связке с работой Дали, оказались сломаны рама и стекло. Как отмечает газета, речь идет о картине Гойи из серии "Капричос".

"Сотрудники галереи заявили, что девушки "не очень адекватно себя вели" и обратились в полицию. Однако впоследствие выяснилось, что стенд был неправильно закреплен", - уточняет издание.

По словам Independent, такие инциденты случаются в галереях не впервые. В прошлом году на одной из выставок в США молодые любительницы селфи нанесли организаторам ущерб почти на 200 тысяч долларов.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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