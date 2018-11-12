Макрон отказался от иллюзий относительно Трампа - обзор СМИ

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В понедельник, 12 ноября, иностранные СМИ пишут о таком:

Почему остыла дружба между Трампом и Макроном

Работают ли западные санкции против России

Начальницы "саботируют" карьерный рост других женщин

Требования к идеальному мужчине

"Осторожный реализм"

Washington Post пишет о том, почему ослабла "крепкая дружба" между президентами США и Франции.

Издание напоминает, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон ранее восхваляли свои "теплые и дружеские отношения", но за последний год эти отношения стали прохладными.

"Думаю, Макрон отказался от каких-либо иллюзий относительно того, что лестью сможет добиться уступок от Трампа", - считает эксперт Томас Райт.

По его мнению, отношение Макрона к Трампу можно охарактеризовать как "осторожный реализм".

Изменение поведения Макрона легко объяснить, продолжает издание. Несмотря на настойчивость Франции и ЕС, США вышли из климатического соглашения и разорвали договоренности с Ираном, а национализм, который отстаивает Трамп, по мнению французского лидера является "предательством патриотизма".

Во время визита в Париж Трамп резко отреагировал на заявления Макрона, назвав их "очень оскорбительными".

Кроме того, сославшись на дождь, хозяин Белого дома отменил несколько важных поездок во Франции.

По мнению издания, такое развитие событий может стать "пирровой победой" Макрона. Критикуя Трампа, он ухудшает с ним отношения. В то же время президент Франции вряд ли сможет стать глобальным лидером из-за оппозиции внутри страны и отсутствия единого мнения во всех странах ЕС.

"В странах ЕС пока поляризованное общество, и на самом деле это означает, что идея о едином лидере Европы сейчас является утопической", - цитирует эксперта Марка Леонарда Washington Post.

Неудачная изоляция?

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Санкции против России не дают желаемых результатов, пишет Financial Times. "Они имели целью изолировать Путина, но риторика не соответствует реальности, поскольку Москва продает оружие и продолжает укреплять альянсы", - отмечает издание.

В частности, продолжает газета, современные российские зенитные системы С-400 "Триумф", которые попали под санкции, пользуются огромным спросом в мире.

Турция и Индия подписали контракты на поставку, Китай уже получил первые партии, а Саудовская Аравия, Катар и Ирак начали переговоры относительно приобретения оружия.

"Самоходные ракетные установки, стоимость которых составляет 400 млн долларов за штуку, являются примером того, как провалилась попытка отрезать Москву от остального мира и изолировать ее важные отрасли", - считает издание.

"Ни о какой изоляции России речь не идет. Никто даже не касается этой темы. Есть большие прорывы благодаря Китаю и Индии. Это сигнал, что Россия все еще открыта для бизнеса", - говорит российский эксперт Андрей Фролов.

Впрочем, Запад продолжает сотрудничать с Россией и в других отраслях.

Несмотря на свою роль в Минском процессе, Германия поддерживает строительство Северного потока-2, французская энергетическая группа Total приобрела 10% акций в российском арктическом проекте и открыла новый завод недалеко от Москвы в прошлом месяце.

И наконец, несмотря на всю "воинственность" Британии, энергетический гигант BP остается крупнейшим иностранным инвестором в компании "Роснефть".

"В частных разговорах западные дипломаты в Москве признают, что санкции не достигли того результата, на который надеялись большинство их правительств", - заключает Financial Times.

"Синдром пчеломатки"

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Многие женщины страдают от того, что их начальницы "блокируют" их карьерный рост, пишет Times.

Издание напоминает, что в бизнес-среде царит стереотип, якобы мужчины-боссы "притесняют" подчиненных женщин. Впрочем, существует немало ситуаций, когда на пути профессионального развития и карьерного роста женщин становятся руководительницы, которые таким образом избавляются от конкуренции.

"Это называется "синдром пчеломатки" - идея о том, что женщины намеренно саботируют амбиции других женщин-конкуренток", - пишет издание.

По словам бизнес-консультанта Сесилии Харви, ее исследования доказывают, что женщины не любят работать на других женщин.

"Это добавляет сложности в старую идею о том, что именно мужчины-сексисты сдерживают развитие женщин", - говорит Харви.

Афроамериканка утверждает, что за свою многолетнюю карьеру ни разу не сталкивалась с проявлениями расизма или сексизма со стороны коллег мужского пола.

Другая история с женщинами.

"Меня не приглашали на события после работы или исключали из списка участников какой-то встречи без причин", - жалуется она.

По ее словам, "женский буллинг" обычно работает по схожему сценарию - к женщине цепляются на собраниях, критикуют за малейшие ошибки и распространяют сплетни.

Это в конечном итоге негативно влияет как на сами объекты дискриминации, так и на производительность компании.

"Если мы хотим получить ситуацию, когда женщины достигают больших успехов на работе, женщины должны поддерживать других женщин. Вот так просто", - цитирует Харви Times.

Зачетный троллинг?

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Daily Mail пишет о критике, которой подверглась женщина, установившая "жестокие" правила для своего будущего мужа. В поисках "идеального мужчины", жительница Австралии выложила на своей странице в соцсети список из 10 требований к своему избраннику.

В частности, она запрещает ему пользоваться соцсетями и иметь друзей-женщин. Ему разрешено общаться только с одинокими мужчинами и избегать знакомств с теми, у кого есть пара.

Кроме того, он должен работать не менее 50 часов в неделю, никогда не курить и выпивать максимум два раза в год при условии, что не напьется.

Ему нельзя играть в видеоигры и смотреть порно, а также общаться в неформальной обстановке без жены.

Ну и последнее требование - всегда поддерживать чистоту в доме.

"Странное собрание прихотей" вызвало оживленное обсуждение в соцсетях, отмечает издание. Немало комментаторов смеялись на австралийкой.

"Успехов ему, если после 50-часовой рабочей недели он захочет еще хоть что-то делать", - отмечает один из комментаторов.

"Это переговоры об освобождении заложников", - добавляет другой.

"Если ты будешь настаивать на этом списке, навсегда останешься одинокой", - предупреждает еще один комментатор.

"Неизвестно, женщина действительно имела в виду то, что написала, или просто троллила подписчиков", - отмечает Daily Mail.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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