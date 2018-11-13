Беспилотные авто будут использовать для секса - обзор СМИ

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13 ноября иностранные СМИ пишут о таком:

Как российские интернет-тролли "охотятся" на Западе

Квартал красных фонарей на колесах

Женщины с Венеры, мужчины с Марса?

Влюбленные - здоровее?

Беспилотные авто как квартал красных фонарей на колесах

Люди будут использовать беспилотные автомобили как передвижные пункты для оказания секс-услуг, предсказывают авторы исследования о влиянии феномена на развитие туризма.

"Вывод напрашивается сам собой - секс в беспилотных авто станет феноменом", - цитирует Washington Post одного из авторов исследования - профессора Университета Суррея Скотта Коэна.

Он предполагает, что как только первые машины без водителя появятся на дорогах Кремниевой долины, ІТ-специалисты возьмутся за разработку мобильных приложений, которые будут предлагать "гостиницы на колесах почасово" или так называемые "передвижные логова для любовных утех".

"Не так уж и сложно представить мобильный квартал красных фонарей Амстердама", - говорится в отчете авторов исследования, которое должны обнародовать в январе.

"Секс является важной составляющей туристического опыта во многих случаях", - добавляют авторы.

По словам специалистов, исследующих тему беспилотных автомобилей, использование их для предоставления различных видов услуг станет вполне распространенным явлением, и секс будет лишь одним из сервисов.

Как российские интернет-тролли "охотятся" на Западе

Кремлевские интернет-тролли "охотятся" на слабые места в политике западных демократий, пишет обозреватель Guardian Рафаэль Бер.

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Их цель - не конкретный результат определенного голосования, будь то "брекзит" или президентские выборы в США, а посеять раздор на Западе, добавляет автор.

Несмотря на то, что британский премьер-министр Тереза ​​Мэй не боится осуждать действия российского президента Владимира Путина и называть его "агрессором" по отношению к Западу, она даже не предполагает, что британская демократия уже подверглась хакерской атаке со стороны Москвы.

"Неудивительно, что сторонники "брексита" умаляют значение предположения о том, что их проект национального освобождения украли в пользу другого государства", - пишет Бер.

Раздражение британцев и социальное напряжение в стране, приведшие к "брекзиту", подогревала не какая-то "кремлевская лаборатория", а расовую ненависть в штатах США, населенных белыми американцами, которая сделала популярной предвыборную кампанию Дональда Трампа, спровоцировал не Путин, убежден автор.

К этому привела поляризация общества, которую подогревали онлайн-боты в соцсетях. Как правило, они наиболее активны после драматических событий - например, терактов. И как только возникает новая тема для обсуждения, они сразу подключаются, чтобы более радикально настроить всех участников разговора, пишет обозреватель издания.

"Это погружение в мир токсичной, коррумпированной и циничной борьбы за власть, пронизанной ложью, в который погружается хрупкая постсоветская демократия в России. Я за этим наблюдал, когда жил в Москве. И это не тот стиль, который я рекомендовал бы перенимать Вестминстеру", - заключает Бер.

Женщины с Венеры, мужчины с Марса?

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Мысль о том, что женщинам более свойственно обсуждать свои эмоции, а мужчинам - машины, может оказаться правдивой, пишет Times со ссылкой на исследование ученых из Кембриджского университета.

Авторы самого масштабного в мире исследования особенностей работы мужского и женского мозга пришли к выводу о том, что мужчинам больше нравятся предметы и системы, в то время как женщин больше интересуют люди и их переживания.

В опросе приняли участие более 670 тыс. человек в возрасте от 16 до 89 лет.

Издание цитирует участника исследовательской группы доктора Варун Уорриор, которая говорит, что индивидуальные способности к эмпатии и систематизации определяются частично генетическими особенностями, а частично гормональным фоном и средой обитания.

По словам критиков исследования, его результаты нельзя считать слишком надежными из-за того, что опрашиваемые отчитывались о собственных ощущениях, которые не подкреплены никакими фактами.

Влюбленные - здоровее?

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Влюбленность способна не только сделать жизнь ярче, но и улучшить здоровье того, кто переживает весь комплекс связанных с нею чувств, пишет Daily Mail.

По словам исследователей из университетов Западной Вирджинии и Стэнфорда, у влюбленных более низкое давление, выше болевой порог и сильнее резистентность к аллергическим реакциям.

Все благодаря группе гормонов, которые начинают выделяться сразу же после того, как человек чувствует, что влюблен. Среди них так называемый гормон счастья - дофамин и окситоцин - гормон, который отвечает за "желание прижаться" к объекту желания. Это соединение усиливает чувство доверия к партнеру и снижает тревогу.

Исследователи предполагают, что повышение уровня дофамина в крови может влиять на увеличение количества соединений, которые способны уничтожать вирусы и инфекции.

Ученые из Стэнфорда утверждают, что этот гормон также увеличивает выброс анальгетиков в кровь и снижает болевые ощущения.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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