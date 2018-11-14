Признает ли Путин "республики" Донбасса - обзор СМИ

Держится ли Россия за Донбасс, белье и насилие, а также почему рождественским грузовикам Coca-Cola не всегда рады - в обзоре иностранных изданий 14 ноября:

Путем Абхазии

"Я ей верю"

Привычки в наследство

Праздник приближается

"Электоральный фарс"

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О так называемых выборах в самопровозглашенных республиках не стоило бы и говорить, если бы они не были свидетельством того, что Кремль планирует и дальше удерживать эти территории, пишет Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.

"При отсутствии какого-либо международного соглашения, на которое он мог бы согласиться, президент России Владимир Путин может двигаться только в сторону полного признания марионеточных правительств, по модели Южной Осетии и Абхазии", - считает автор.

По его словам, обоих кандидатов - Дениса Пушилина в "ДНР" и Леонида Пасечника в "ЛНР" - уже одобрил Кремль, где делами "народных республик" занимается давний помощник Путина Владислав Сурков.

Поэтому, грубо говоря, необходимости для этого "избирательного фарса" не было, убежден Бершидский.

"По сути, эти выборы сообщают миру, что Россия движется в сторону от идеи о введении миротворцев на Донбасс и даже от Минских соглашений 2014 и 2015 годов, призывавших к проведению местных выборов в соответствии с украинским законодательством".

По мнению автора, жителям восточной Украины "наверное, было бы лучше иметь хоть какую-то определенность, включая вариант того, что Россия их поглотит, чем иметь статус-кво проживания в "странах", которые никто не признает".

Трусы как согласие?

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В эти дни многие люди в соцсетях делятся фотографиями женского белья, пишет Mirror. Тому есть повод - на прошлой неделе ирландский суд оправдал мужчину, обвинявшегося в изнасиловании несовершеннолетней.

Во время судебного процесса в качестве аргумента в его пользу адвокаты продемонстрировали кружевные трусы потерпевшей девушки.

"Это разозлило социальные сети, поскольку люди были шокированы тем, что вкусы девушки использовались против нее в суде", - пишет издание.

В знак протеста против "перекладывания вины на жертву" многие пользователи Twitter опубликовали фото собственного нижнего белья под хэштегом #ThisIsNotConsent (#ЭтоНеСогласие).

Группа под названием "Я ей верю", работающая с жертвами сексуального насилия в Ирландии, призвала всех присоединиться к кампании.

"Мы возмущены тем, что элемент одежды используется в качестве знака согласия (на секс). Мы надеялись, что наше общество оставило в прошлом эти архаичные мифы о насилии, когда вину возлагают на жертву", - заявила изданию представитель группы.

Социальные привычки в наследство

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Как утверждают ученые, личная жизнь матери определяет количество романтических партнеров у ее детей, пишет Daily Mail.

Они наблюдали за развитием отношений 7 тысяч матерей и их биологических детей с 1979 года.

По словам исследователей из американского штата Огайо, этот процесс не зависит от социального статуса или окружения.

Скорее всего, матери передают навыки общения своим детям, которые влияют на то, как они взаимодействуют с людьми, включая романтических партнеров.

К сожалению, подобное долгосрочное исследование в отношении отцов не проводилось, отмечает издание, "из-за устаревшего, но устоявшегося мнения, что матери являются наиболее важной фигурой в семье".

Слишком сладко

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Знаменитые красные фирменные грузовики Coca-Cola, которые с 1995 года традиционно отправляются в праздничный рождественский тур, в этом году, кажется, посетят далеко не в каждый британский городок, пишет Guardian.

Обычно рождественский караван, доставляющий бесплатную Coca-Cola в предрождественский период, принимают местные советы, торговые центры и другие землевладельцы. В этом году количество праздничных локаций уменьшится более чем на треть.

Это связано с тем, что местные советы и организации здравоохранения требуют, чтобы компания прекратила бесплатную раздачу сахаросодержащих напитков.

Более 80 организаций и отдельных активистов подписали открытое письмо с требованием выдавать только напитки без сахара. Они отмечают, что в 14 из 18 запланированных локаций в Англии, где должны останавливаться грузовики, уровень ожирения среди 10- и 11-летних детей превышает средний по стране.

В ответ Coca Cola сообщила, что планирует раздавать 90% напитков без сахара. К тому же, детям до 12 лет напитки будут вручать только в присутствии родителей.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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