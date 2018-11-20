Что делает авиадиспетчер Жаклин из США в Украине - обзор прессы
О женщинах в армии, "часовой бомбе нашей галактики", сезонной депрессии и спасенных пингвинах - в обзоре иностранных изданий 20 ноября:
- Авиадиспетчер Жаклин
- Хаос на задворках галактики
- Рыба и физические упражнения как спасение
- Вмешательство в природу или спасение?
Новое в военной истории
Мастер-сержант ВВС Жаклин Пламли открыла новую страницу в военной истории как Украины, так и США, пишет The Stanly News&Press.
Она стала первой женщиной - американской военнослужащей, которая работала диспетчером аэродвижения на украинском командно-диспетчерском пункте на базе в Староконстантинове, Харьковской области во время масштабных многонациональных учений "Чистое небо-2018".
"На протяжении последних 18 лет украинские вооруженные силы преимущественно состояли из военнослужащих мужчин, а женщинам отводились ограниченные роли. Из-за такого неравномерного гендерного распределения женщины занимали несущественные позиции", - пишет вебсайт.
Последствия этого пришлось испытать на себе и сержанту Национальной гвардии США из Северной Каролины.
"Они думали, что, если я женщина, то не могу быть авиадиспетчером", - говорит Пламли. Впрочем, ей хватило трех дней, чтобы завоевать уважение и доверие коллег. "Теперь я прихожу на работу утром, и они меня спрашивают: "Жаклин, а что ты об этом думаешь?" И жмут руку. Это классное ощущение, когда ты знаешь, что мы на одном уровне".
Пламли надеется, что опыт наблюдения за ее работой, "взаимное уважение, установившееся между пилотами и ею, а также удачное сотрудничество команд поможет изменить мнение о женщинах в этой области".
Звёзды хаоса
Недавняя находка ученых может оказаться "мощнейшей часовой бомбой нашей галактики", пишет The Times. На расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли находится система Вольфа-Райе, "гибель которой может стать одним из наиболее чрезвычайных событий со времен Большого взрыва".
Гамма-всплеск способен спровоцировать крайне мощный взрыв. Он может длиться от нескольких тысячных секунд до нескольких часов и повлечь за собой высвобождение такого количества энергии, которое солнце производит в течение всего жизненного цикла, поясняет издание.
"Это первая подобная система, обнаруженная в нашей галактике", - рассказал доктор Джозеф Калингу из Нидерландского института радиоастрономии.
Систему назвали "АПЭП" в честь египетского бога хаоса.
Звезды "АПЭП" примерно в 30 раз больше Солнца. Их движение заставляет Вольф-Райе вращаться на большой скорости. Это вызывает звездный ветер скоростью 12 миллионов км в час. Именно вращение и угрожает перспективой взрыва, который лишит Землю большей части атмосферы.
Зима тревоги нашей
Шесть процентов населения северных регионов страдает от "сезонного аффективного расстройства" или, простыми словами, от зимней депрессии, пишет Горацио Клэр в статье для Daily Telegraph.
Это проявляется в резких сменах настроения, сонливости и тяге к углеводам и сладкому, объясняет он.
"Независимо от того, насколько счастливыми вы себя считаете, большинству из нас в это время года не помешала бы пища с содержанием омега-3, сознательные физические упражнения, желательно на улице, и витамины D и B12", - советует Клэр, которого тяжелая зимняя депрессия, осложненная легкой формой биполярного расстройства, подтолкнули к написанию книги, описывающей симптомы расстройства в течение сезона.
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Он откровенно рассказывает, что в определенный момент его психологическое состояние было настолько тяжелым, что он начал "отравлять атмосферу" в семье, совершенно лишая ее положительных эмоций. Тогда он решил обратиться за советом.
По словам автора, количество людей с подобными проблемами, написавших ему после выхода книги, свидетельствует о том, что сезонное расстройство не ограничивается определенными профессиями, социальными или возрастными группами.
Спасение "веселых ножек"
Решение съемочной группы BBC, нарушившей негласное правило, не вмешиваться в естественный ход событий и оказавшей помощь группе пингвинов, застрявших в овраге, вызвало дискуссию среди документалистов, пишет Guardian.
Инцидент произошел во время съемок последней серии документального сериала BBC "Династии" с известным натуралистом и ведущим Дэвидом Аттенборо.
Пингвинов, о которых рассказывали в фильме, то ли сдуло ветром, то ли они сами упали в глубокий овраг во время бури и не могли выбраться оттуда. Команда пошла на "беспрецедентный шаг" и выкопала небольшой пандус, чтобы животные могли спастись.
Большинство документалистов поддержали решение операторов ВВС.
В частности, ветеран съемок дикой природы Даг Аллан заявил, что несмотря на то, что правило о невмешательстве в природу является "принципиальным", он не видит проблемы.
"Они только создали путь для их спасения", - заявил он. Гораздо хуже, по его мнению, было бы, если бы они решили доставать или передвигать их.
Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС