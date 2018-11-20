Что делает авиадиспетчер Жаклин из США в Украине - обзор прессы

О женщинах в армии, "часовой бомбе нашей галактики", сезонной депрессии и спасенных пингвинах - в обзоре иностранных изданий 20 ноября:

Авиадиспетчер Жаклин

Хаос на задворках галактики

Рыба и физические упражнения как спасение

Вмешательство в природу или спасение?

Новое в военной истории

Копірайт зображення GENYA SAVILOV/Getty Images Image caption Военные учения на базе в Староконстантинове

Мастер-сержант ВВС Жаклин Пламли открыла новую страницу в военной истории как Украины, так и США, пишет The Stanly News&Press.

Она стала первой женщиной - американской военнослужащей, которая работала диспетчером аэродвижения на украинском командно-диспетчерском пункте на базе в Староконстантинове, Харьковской области во время масштабных многонациональных учений "Чистое небо-2018".

"На протяжении последних 18 лет украинские вооруженные силы преимущественно состояли из военнослужащих мужчин, а женщинам отводились ограниченные роли. Из-за такого неравномерного гендерного распределения женщины занимали несущественные позиции", - пишет вебсайт.

Последствия этого пришлось испытать на себе и сержанту Национальной гвардии США из Северной Каролины.

"Они думали, что, если я женщина, то не могу быть авиадиспетчером", - говорит Пламли. Впрочем, ей хватило трех дней, чтобы завоевать уважение и доверие коллег. "Теперь я прихожу на работу утром, и они меня спрашивают: "Жаклин, а что ты об этом думаешь?" И жмут руку. Это классное ощущение, когда ты знаешь, что мы на одном уровне".

Пламли надеется, что опыт наблюдения за ее работой, "взаимное уважение, установившееся между пилотами и ею, а также удачное сотрудничество команд поможет изменить мнение о женщинах в этой области".

Звёзды хаоса

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Недавняя находка ученых может оказаться "мощнейшей часовой бомбой нашей галактики", пишет The Times. На расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли находится система Вольфа-Райе, "гибель которой может стать одним из наиболее чрезвычайных событий со времен Большого взрыва".

Гамма-всплеск способен спровоцировать крайне мощный взрыв. Он может длиться от нескольких тысячных секунд до нескольких часов и повлечь за собой высвобождение такого количества энергии, которое солнце производит в течение всего жизненного цикла, поясняет издание.

"Это первая подобная система, обнаруженная в нашей галактике", - рассказал доктор Джозеф Калингу из Нидерландского института радиоастрономии.

Систему назвали "АПЭП" в честь египетского бога хаоса.

Звезды "АПЭП" примерно в 30 раз больше Солнца. Их движение заставляет Вольф-Райе вращаться на большой скорости. Это вызывает звездный ветер скоростью 12 миллионов км в час. Именно вращение и угрожает перспективой взрыва, который лишит Землю большей части атмосферы.

Зима тревоги нашей

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Шесть процентов населения северных регионов страдает от "сезонного аффективного расстройства" или, простыми словами, от зимней депрессии, пишет Горацио Клэр в статье для Daily Telegraph.

Это проявляется в резких сменах настроения, сонливости и тяге к углеводам и сладкому, объясняет он.

"Независимо от того, насколько счастливыми вы себя считаете, большинству из нас в это время года не помешала бы пища с содержанием омега-3, сознательные физические упражнения, желательно на улице, и витамины D и B12", - советует Клэр, которого тяжелая зимняя депрессия, осложненная легкой формой биполярного расстройства, подтолкнули к написанию книги, описывающей симптомы расстройства в течение сезона.

Он откровенно рассказывает, что в определенный момент его психологическое состояние было настолько тяжелым, что он начал "отравлять атмосферу" в семье, совершенно лишая ее положительных эмоций. Тогда он решил обратиться за советом.

По словам автора, количество людей с подобными проблемами, написавших ему после выхода книги, свидетельствует о том, что сезонное расстройство не ограничивается определенными профессиями, социальными или возрастными группами.

Спасение "веселых ножек"

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Решение съемочной группы BBC, нарушившей негласное правило, не вмешиваться в естественный ход событий и оказавшей помощь группе пингвинов, застрявших в овраге, вызвало дискуссию среди документалистов, пишет Guardian.

Инцидент произошел во время съемок последней серии документального сериала BBC "Династии" с известным натуралистом и ведущим Дэвидом Аттенборо.

Пингвинов, о которых рассказывали в фильме, то ли сдуло ветром, то ли они сами упали в глубокий овраг во время бури и не могли выбраться оттуда. Команда пошла на "беспрецедентный шаг" и выкопала небольшой пандус, чтобы животные могли спастись.

Большинство документалистов поддержали решение операторов ВВС.

В частности, ветеран съемок дикой природы Даг Аллан заявил, что несмотря на то, что правило о невмешательстве в природу является "принципиальным", он не видит проблемы.

"Они только создали путь для их спасения", - заявил он. Гораздо хуже, по его мнению, было бы, если бы они решили доставать или передвигать их.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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