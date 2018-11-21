Британия отправит солдат и корабль в Украину - обзор СМИ

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В среду, 21 ноября, западная пресса пишет о таком:

Как Великобритания поможет Украине в противостоянии с Россией?

На чью сторону встал президент США в деле об убийстве саудовского журналиста?

Женщины и алкоголизм - почему об этом надо говорить?

Почему течет из носа, когда на улице холодно?

Великобритания расширит поддержку Украины

О намерениях Великобритании усилить военную поддержку Украины сообщает Daily Telegraph.

Газета пишет, что сегодня министр обороны Гэвин Уильямсон объявит о намерениях направить в Украину дополнительный военный контингент и корабль королевских ВМС, поскольку Киев продолжает сталкиваться с российской агрессией.

Daily Telegraph цитирует текст заявления министра обороны Соединенного Королевства, в котором он отметил, что и в дальнейшем Лондон будет поддерживать борьбу Украины "за свободу и демократию".

По информации Daily Telegraph, речь идет о 30 военных британских Вооруженных Сил и исследовательском корабле Echo.

Газета напоминает, что ранее Британия уже направила в Украину около сотни военных инструкторов, которые делятся своими навыками с украинскими воинами на базах во Львове и Днепре.

"Продолжая работать вместе, будь то с помощью учебных программ, или военных учений, мы помогаем Украине защищать наши общие ценности - свободу и демократию", - цитирует газета главу британского оборонного ведомства.

Уильямсон вспоминает свой сентябрьский визит в Украину и то, какое впечатление произвело на него посещение зоны Операции Объединенных Сил на Донбассе: "На передовой я воочию увидел последствия войны на востоке. Это усилило мою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Daily Telegraph также приводит комментарий полковника Маркуса Эванса, который командует операцией по военной поддержке Украины.

"С начала 2015 года Великобритания помогает наращивать обороноспособность украинских вооруженных сил. Но поскольку угрозы меняются, то и наша поддержка также должна адаптироваться и эволюционировать", - убежден он.

В то же время британский полковник отметил большую самоотверженность и боевой опыт украинских воинов, которые они годами демонстрируют на Донбассе.

Daily Telegraph напоминает, что война, которую ведут против Украины сепаратисты на Донбассе при поддержке регулярной российской армии с 2014 года, уже унесла более 10 тыс. человеческих жизней.

"Экстраординарное" заявление Трампа

Дональд Трамп сделал "экстраординарное" заявление по поводу убийства Джамаля Хашогги, в котором встал на сторону саудовского принца и повторил слова главы Саудовской Аравии, что убитый журналист был "врагом государства", пишет Guardian.

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По словам Трампа, он так и не получил от правоохранителей "неопровержимых доказательств" того, что оппозиционного журналиста убили по указанию принца Мухаммеда бин Салмана.

"Наши спецслужбы продолжают работать со всей информацией. Вполне возможно, что принц знал об этом трагическом событии. Возможно, он знал, а, возможно, и нет! Учитывая это, мы можем так никогда и не узнать обо всех фактах, связанных с убийством Джамаля Хашогги. В любом случае, наши отношения с Королевством Саудовская Аравия остаются неизменными", - говорится в заявлении главы Белого дома.

"Заявление Трампа под названием "Остаемся вместе с Саудовской Аравией" стремилось изобразить королевство как важного союзника США в борьбе против Ирана и незаменимого покупателя американского оружия", - отмечает британская газета.

Трамп обосновывает свою позицию тем, что разрыв отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом вызвал бы значительный рост цен на нефть. "Если вы хотите, чтобы цены на нефть подскочили до 150 долларов за баррель, все, что необходимо сделать, - это разорвать наши отношения с Саудовской Аравией", - убежден он.

Кроме того, президент США утверждает, что пришлось бы забыть и о многомиллиардных продажах американского оружия саудитам.

Guardian опровергает как "фальшивые и необоснованные" заявления Трампа о том, что Эр-Рияд планирует купить в США оружия на 110 млрд долларов. "Фактический общий объем предложений после того, как Трамп занял должность, составляет менее 15 млрд", - отмечает газета.

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По мнению Трампа, индивидуальные санкции, введенные США против 17 граждан Саудовской Аравии, которые, по информации самого Эр-Рияда, были причастны к убийству оппозиционного журналиста, были адекватным ответом Вашингтона на это "ужасное преступление".

Между тем "позорным" назвал заявление Дональда Трампа Николас Бернс, высокопоставленный чиновник Государственного Департамента США времен другого президента-республиканца, Джорджа Буша-младшего.

"В нем нет ни слова о том, что нас интересует больше всего, - о справедливости", - приводит его комментарий Guardian.

Как алкоголизм убивает женщин

"Алкоголизм убивает женщин, но почему же мы не говорим об этом?", - спрашиваетIndependent. Издание выражает обеспокоенность ростом смертности среди женщин из-за алкоголизма и пытается понять, почему этой проблеме уделяется мало внимания.

Independent пишет, что по данным ученых из Вашингтонского университета, за последние 10 лет смертность из-за алкоголизма среди женщин выросла на 67 процентов.

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Их исследование показало еще одну тревожную тенденцию - во всем мире алкоголизм также является одной из главных причин преждевременной смерти женщин в возрасте от 15 до 49 лет.

В то же время, продолжает британское издание, несмотря на эти "впечатляющие статистические данные", много женщин и девушек остаются с этой проблемой один на один из-за общественных табу, которые говорят, что с такими "неприличными" явлениями надо бороться "за закрытыми дверями".

Откуда такое отношение? Independent считает, что не последнюю роль в отношении к женщинам, страдающим от алкоголизма, играет "коммерциализированный" образ женщин, которые хорошо знают свою меру и выбирают вино, потому как оно низкокалорийное, а стакан красного вина вечером полезен для здоровья.

"Настало время миру понять, что с алкогольной зависимостью борются женщины разного возраста. Нужно избавиться от убеждения, что алкоголизм - это мужская проблема", - призывает Independent.

Зима, холод, все течет

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Почему, как только приходит зима, из носов многих людей постоянно течет, даже если нет каких-либо признаков заболевания вирусной инфекцией? Ведь именно таким удивительным образом организм человека приспосабливаются к снижению температуры, объясняет Daily Mail.

Медики называют насморк, который возникает у 90 процентов людей во время зимы, "ринитом холода". "Именно таким неудобным образом наши тела пытаются уберечь наши легкие от переохлаждения", - пишет газета.

Нервы внутри носа реагируют на холодный воздух, стимулируя в нем теплый кровоток и выделение слизи, что превращает холодный воздух, который вдыхается носом, в теплый и влажный.

На тот момент, когда он попадает в заднюю часть нашего носа, воздух прогревается до 26 градусов, а потому не оказывает негативного влияния на легкие.

Исследования показывают, что за сутки нос человека может производить до 400 мл слизи. Именно излишки слизи заставляют людей "шмыгать" носом на холоде.

Газета обращает внимание, что различные препараты против насморка могут остановить это явление, но они же притупляют и важную защитную функцию организма. "Поэтому лучше пользоваться носовым платком", - советует британское издание.

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