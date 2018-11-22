Письма Санте нарушают законы ЕС? - обзор СМИ

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В обзоре иностранной прессы 22 ноября:

Закон о персональных данных против писем Санты

Чем будет заниматься новый шеф Интерпола

Партнерство с Саудовской Аравией и убийство журналиста: США пытается найти баланс

Попытки Польши уладить конфликт с ЕС

Детские письма вне закона?

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Городок Рот в Баварии отказался от традиционного ежегодного ритуала, когда дети вешают на елку в центре города свои письма к Санте, пишет издание Daily Mail.

По словам местных чиновников, такая практика нарушает новое законодательство ЕС о защите персональных данных. Ведь в своих письмах дети указывают свои имена, возраст и даже адрес.

Согласно Общему регламенту о защите данных, принятом ЕС в мае этого года, местная власть должна получить письменное согласие родителей 4 тысяч детей, которые обычно принимают участие в этой церемонии, где бы четко отмечалось, что они понимают, что третья сторона может получить доступ к этим данным, говорит издание.

Местные власти заявили, что новый закон не оставил им выбора. В ответ местная радиостанция призвала юристов разработать форму письма Санте, которое не нарушало бы норму нового закона.

В свою очередь, представитель Европейской Комиссии заявил, что интерпретация закона о персональных данных немецким городком была ошибочной, добавляет издание.

"Бульдозер" во главе Интерпола

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Издание Guardian называет нового шефа Интерпола Ким Йонг Яна "бульдозером", который будет реформировать ведомство и изменит приоритеты в пользу борьбы с киберпреступностью.

По мнению газеты, представитель Южной Кореи вернет организацию к основной миссии после скандалов, сопровождавших работу Интерпола в последнее время.

Ким Йонг Ян начал свою службу в полиции в 1992 году, а в 2015 году стал вице-президентом Интерпола.

Первой главной задачей Кима будет восстановление репутации Интерпола, после того как предыдущего шефа обвинили в коррупции и арестовали китайские власти во время его визита на родину.

"У него репутация целеустремленного человека, а многие в Корее сравнивали его с бульдозером - если он хочет что-то сделать, он это сделает", - говорит преподаватель кафедры подготовки полицейских, профессор Ли Чан Хун.

"Он, вероятно, будет выступать за более тесное сотрудничество между ведомствами в расследованиях, и будет фокусироваться на межгосударственных киберпреступлениях".

Дилемма США и Эр-Рияда

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Американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что США необходимо сохранить баланс между стремлением США помочь Саудовской Аравии с соблюдением прав человека и необходимостью сохранять стратегическое партнерство с этой страной, пишет Washington Post.

В своем первом обширном комментарии относительно убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, Мэттис сказал: "Все причастные к убийству должны быть привлечены к ответственности".

"Да. Я называю это убийством", - подчеркнул он.

"Мы не будем извиняться за наш подход к вопросам соблюдения прав человека, - заявил он. - Но мы также не будем извиняться за то, что сотрудничаем с Саудовской Аравией ради невинных людей, оказавшихся в трудном положении".

Также Мэттис защитил подход Дональда Трампа к сотрудничеству с Эр-Риядом. "Президенты не всегда могут сотрудничать только с безупречными партнерами", - заявил Мэттис.

Свертывание судебной реформы

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Польская правящая партия Право и Справедливость серьезно взялась за улучшение своих отношений с ЕС, внося поправки в свой же закон о реформировании судебной системы страны, пишет издание Rzeczpospolita.

Новая версия закона восстанавливает в должности всех судей и председателей Верховного суда и позволяет им сохранить пост до своего семидесятилетия, как и было до попытки партии воплотить в жизнь свое видение судебной реформы.

Согласно ей, судьи Верховного суда должны были идти на пенсию в 65 лет, что на тот момент означало отстранение от занимаемых должностей многих судей и председателя суда Малгожаты Герсдорф.

Тогда ЕС выразил решительное недовольство такими изменениями, и заявил, что Польша нарушает принципы верховенства права.

Издание отмечает, что нынешние изменения являются прогрессом в отношениях Варшавы и Брюсселя, ведь именно из-за судебной реформы Польша подвергалась критике со стороны ЕС и даже получила иск в Суд Европейского Союза.

С другой стороны, источники издания говорят, что пока нет гарантий что ЕС отзовет свой иск. "[Первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс] Тиммерманс не доверяет польскому правительству. И не он один, ведь Польша по-прежнему обманывала Европейскую Комиссию", - цитирует издание свой источник в Еврокомиссии.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, служба Мониторинга ВВС

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