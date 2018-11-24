Культобзор: какой орден получил "Доктор Хаус"?

Читайте в кульобзоре на этой неделе:

Как актер Хью Лори стал командором

За сколько продадут "пальчики" Рембрандта?

Как замедлили скорость наклона Пизанской башни

Кому из поп-исполнительниц платят больше всего?

Хью Лори - актер и командор

Копірайт зображення Yui Mok/PA Wire

Шотландский актер, музыкант, комик и писатель Хью Лори стал командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство, рассказывает Independent.

Торжественное мероприятие, в рамках которого состоялось награждение, прошло в Букингемском дворце. Награду вручил принц Уэльский Чарльз.

В качестве актера Хью Лори наиболее известен по сериалам "Доктор Хаус" и "Ночной администратор".

В следующем году Хью Лори исполняется 60 лет. Этот юбилей он отметит участием в ряде новых проектов.

Вскоре актер появится на экранах в роли брата Шерлока Холмса Майкрофта в фильме "Холмс и Ватсон".

А потом вместе с Джорджем Клуни и Кайлом Чандлером примет участие в экранизации романа Джозефа Геллера "Catch-22".

"Пальчики" великого голландца

Копірайт зображення Sotheby`s/PA Wire Image caption Эксперты обнаружили отпечатки пальцев на красочном слое картины, которые, как предполагается, принадлежат самому Рембрандту

О "чрезвычайной находке" пишет газета Daily Mirror. Речь идет об отпечатках пальцев голландского художника Рембрандта, которые он оставил на небольшом полотне "Голова молодого человека".

Аукционный дом Sotheby's надеется выручить около 6 млн фунтов стерлингов за этюд маслом, возраст которого насчитывает почти 4 столетия.

Отпечатки обнаружили в процессе технического исследования полотна перед показом в США и парижском Лувре. В частности, были проведены пигментный анализ, изучение в рентгеновском и инфракрасном диапазоне, а также дендрохронологический анализ.

На картине изображен похожий на Христа мужчина, молитвенно сложивший руки. Именно это изображение считают одним из ярких образцов таланта средневекового художника воспроизводить человеческие эмоции.

Представитель группы специалистов, проводивших исследование полотна, Мишель ван де Лаар рассказал газете, что отпечатки пальцев, которые были найдены на холсте, в очередной раз свидетельствуют о том, с какой скоростью прославленный живописец создавал наброски.

Пизанская башня упадет не скоро

Знаменитая башня, которая стоит под наклоном в городе Пиза, выровнялась за последние 20 лет на 4 сантиметра, сообщает Guardian.

Это стало результатом стабилизационных работ, проводимых группой специалистов в три месяца.

"С тех пор, как начались восстановительные работы, башня наклоняется на полградуса медленнее, - рассказала газете Нунцианте Скуелья, профессор геотехники из Университета Пизы. - Устойчивость башни оказалась лучше, чем считалось ранее".

Guardian рассказывает, что строительство популярной архитектурной достопримечательности велось в 2 этапа, начиная 1173 года.

Знаменитый наклон возник из-за недоработок проекта - глубина фундамента составляла три метра, а почва под южной частью здания была слишком рыхлой, и после строительства третьего этажа башня накренилась.

Но через 90 лет тогдашние знатоки строительного дела предложили такое решение проблемы: чтобы уравновесить наклон, нужно построить еще несколько этажей, но развернуть их поперек к уже существующим.

План не сработал. И уже новая группа строителей завершила возведение колокольни в 1372 году.

С тех пор башня медленно, но уверенно продолжает наклоняться.

Здание серьезно повредили во время Второй мировой войны, а в 1990 году Пизанскую башню впервые за 800 лет закрыли на фоне опасений, что она может упасть. В то время она была наклонена на 4,5 м от вертикали.

Лишь в начале 2000-х ученые и инженеры взялись за реставрационные работы. Уплотнение почвы дало положительный результат - наклон Пизанской башни вернулся к состоянию 1838 года и замедлился.

Этот памятник архитектуры в настоящее время привлекает до 5 миллионов туристов в год. По оценкам инженеров, с учетом нынешнего состояния, Пизанская башня простоит еще минимум 200 лет.

Кто из певиц зарабатывает больше всех?

Копірайт зображення Reuters

По оценкам Forbes, Кэти Перри возглавила список самых высокооплачиваемых исполнительниц 2018 года, сообщает Guardian.

Ей удалось заработать 83 млн долларов, оставив позади рекордсменку прошлого года Бейонсе.

Следом расположилась американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свиф. У нее более 80 миллионов долларов.

Замыкает тройку Бейонсе, заработавшая 60 миллионов долларов.

Guardian отмечает, что, как и в прошлом году, в десятку вошли Селин Дион, Бритни Спирс и Дженнифер Лопес.

Однако есть в рейтинге и новое имя - российско-немецкая певица Хелена Фишер, которая заняла восьмое место, заработав 32 миллиона долларов благодаря иполнению песен в стиле schlager - сентиментальных немецких баллад, тесно связанных с традициями музыки кантри.

Эта 34-летняя дама уже стала звездой австрийских, немецких и швейцарских чартов и с каждого своего концерта зарабатывает семизначную сумму.

Подготовила Наталья Матюхина, ВВС Мониторинг.

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