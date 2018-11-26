Independent: конфликт на Азове может быть выгоден и Порошенко, и Путину

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В последний понедельник ноября мировая пресса пишет о захвате Россией трех кораблей ВМС Украины:

Великобритания: "серьезная эскалация"

США: "резкий поворот в необъявленной войне"

Германия: "новая путинская эскалация"

Россия: "нарушение госграницы"

Великобритания: "военное положение может сыграть на руку Кремлю"

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По мнению Guardian, инцидент продемонстрировал, что "напряжение из-за доступа к Азовскому морю растет".

Издание отмечает, что народные депутаты будут голосовать за предложение Петра Порошенко ввести военное положение "за четыре месяца до президентских выборов, которые, как ожидается, Порошенко проиграет".

"Если украинские депутаты проголосуют за то, чтобы временно остановить полномочия нормального правительства, выборы могут отложить", - отмечает издание, добавляя, что военное положение в стране не вводили даже после аннексии Крыма Россией и во время различных стадий конфликта на востоке Украины.

"Российские спецподразделения захватили три корабля ВМС Украины в спорных водах рядом с Крымом", - пишет Daily Telegraph и предупреждает об угрозе "нового регионального кризиса".

Financial Times считает инцидент "самой серьезной эскалацией между странами после вторжения Москвы в 2014 году".

"Россия захватила корабли вечером в воскресенье после противостояния между двумя флотами в Керченском проливе", - пишет издание. "Инцидент грозит открытием нового фронта в конфликте".

Independent пишет о том, что "как Порошенко, так и Путин могут получить выгоду" от военного конфликта в Азовском море.

"Сразу после бурного воскресенья в море рядом с Крымом казалось, что Россия сделала слишком рискованную ставку и проиграла. Какое бы локальное военное превосходство она ни получила от прямой военной конфронтации с Украиной, немедленные последствия однозначно будут гораздо серьезнее. Будет больше санкций, серьезных санкций, что приведет к дальнейшему негативному влиянию на экономику и рубль", - пишет издание.

"Но решение администрации президента Порошенко предложить введение военного положения сразу после полуночи, кажется, сыграет на руку Кремлю", - добавляет автор статьи.

По мнению издания, это позволит российскому руководству снова говорить, что Украиной правит "хунта".

В то же время, президент Порошенко якобы может использовать ситуацию для "получения краткосрочного предвыборного преимущества".

США: "потрясение для Украины"

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New York Times называет действия России "резким поворотом в необъявленной войне".

"Противостояние между Украиной и Россией, в ходе которого стороны обвиняют друг друга в нарушении морских законов, резко обострилось в воскресенье, когда украинские Военно-морские силы заявили, что российские военные обстреляли несколько их кораблей, ранив шестерых моряков, и захватили суда", - пишет газета.

"Событие также грозит стать потрясением для хрупкой внутренней политики Украины", - предупреждает издание.

Россия захватила украинские корабли после "интенсивного противостояния" в Черном море, пишет Chicago Tribune.

"Россия обвинила Украину в том, что она спровоцировала конфликт, который резко обострил напряжение, постоянно росшее между двумя странами после того, как Москва аннексировала у Украины Крым в 2014 году и упорно работала над тем, чтобы увеличить свою зону контроля над полуостровом", - пишет издание.

"Редкий случай противостояния между Россией и Украиной" из-за морских границ может привести к серьезному военному конфликту между двумя странами, предупреждает Wall Street Journal.

"Применение силы грозит превратить напряжение между постсоветскими соперниками Москвой и Киевом в открытую конфронтацию и усилить давление на Президента Украины Петра Порошенко всего за несколько месяцев до его попытки переизбраться", - пишет издание.

Германия: "конфликт с Путиным"

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Популярный таблоид Bild назвал инцидент "новой путинской эскалацией".

"Украина просит помощи НАТО в конфликте с Путиным", - пишет издание.

"Ледяной ветер дует между Москвой и Киевом. Отношения между странами были разрушены после российской аннексии Крыма. Сейчас инцидент на море вызвал новое напряжение", - пишет Frankfurter Allgemeine.

"Существует угроза того, что конфронтация между Украиной и ее соседкой Россией из-за аннексированного Москвой украинского полуострова Крым станет более опасной", - пишет Sueddeutsche Zeitung.

Россия: "конфликт грозит России новыми санкциями"

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Украинские корабли "вошли в территориальные воды России с нарушением конвенции ООН", пишут "Известия".

Издание цитирует российских сенаторов, по мнению которых "такие провокации нужны президенту Украины Петру Порошенко для поднятия рейтинга" перед президентскими выборами.

"Сенатор Владимир Джабаров считает, что украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом", - пишет издание.

Причиной задержания украинских кораблей стало "опасное маневрирование" с их стороны, пишет "Независимая газета".

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"Украинские военные, которые не признают российского статуса Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом прибегали к опасному маневрированию. В результате по кораблям был открыт огонь", - пишет издание, отмечая, что в России возбуждено уголовное дело "по факту нарушения госграницы".

"Украина подталкивает Россию к ответным действиям в Керченском проливе", - пишет "Коммерсант" в статье под названием "Последняя капля в море".

"Конфликт может выйти на новый уровень, что грозит России новыми санкциями", - считает издание.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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