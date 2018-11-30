Economist: Россия хочет оставить восточную Украину без моря

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В пятницу, 30 ноября, иностранная пресса пишет о нижеследующем:

как Россия хочет оставить восточную Украину без моря,

почему отмена встречи Трампа и Путина является историческим,

почему Брекзит может научить британцев,

как сэкономить на Рождество в этом году.

"Пиратство" в Керченском проливе

Россия "хочет оставить восточную Украину без моря", пишет Economist.

Комментируя инцидент в Азовском море, издание отмечает, что нецензурная лексика российских моряков из записи на YouTube дает определенное понимание того, что там произошло.

"Это было больше похоже на пиратство, чем на самооборону", - пишет журнал.

Авторы отмечают, что новый виток напряженности в отношениях двух стран "не явился ниоткуда".

Он стал кульминацией давления России на Украину на протяжении последних шести месяцев.

"Аннексировав Крым в 2014 году, Россия по-прежнему ограничивает доступ кораблей, идущих из восточных украинских портов к Черному морю, а дальше в Средиземное и океан", - пишет Economist.

"Украина не может дать сдачи. Она потеряла почти 80 процентов своего флота во время аннексии Крыма", - напоминает издание.

Между тем Кремль обвинил Киев в провокации на море и попытке Петра Порошенко отложить президентские выборы.

"Как и любая проникновенная пропаганда, эта содержала элемент правды. Порошенко, чей рейтинг в опросах существенно ниже рейтинга соперников, вероятно, действительно хотел, чтобы люди сплотились вокруг флага, а сам он получил бы больше времени", - пишет Economist.

Но отмечает, что Путину спор на море, вероятно, также помог, ведь его рейтинг в последнее время значительно снизился.

А то, что события произошли почти в годовщину Майдана, позволило снова раздувать теории заговора о якобы попытках Запада вмешиваться в дела стран, которые Россия считает зоной своего влияния.

Почему Трамп не захотел встречаться с Путиным

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New York Times комментирует отмененную Дональдом Трампом встречу с российским коллегой и отмечает, что это второй такой случай в истории с 1960 года, когда американский самолет U-2 был сбит над территорией СССР.

В 2013 году Барак Обама отменил визит в Москву из-за решения властей России предоставить убежище Сноудену.

"Отмена встречи в последний момент лишь подчеркнула, насколько сложными являются российско-американские отношения несмотря на немалые усилия президента подружиться", - пишет газета.

Издание напоминает, что Трамп объяснил отмену тем, что Россия не вернула Украине корабли и моряков, но это может быть не единственным объяснением его действий.

Встреча с Путиным могла бы поставить вопрос о связи Трампа с Россией после того, как его бывший личный юрист Майкл Коэн признал себя виновным в том, что намеренно лгал Конгрессу США о проектах недвижимости Трампа в России, пишет New York Times.

Такие вопросы создали бы "политически неудобный момент" главы Белого дома, предполагает газета.

В статье приводится цитата бывшего сотрудника Пентагона Майкла Карпентера, который утверждает, что если бы Трамп провел теплую встречу с Путиным в Аргентине, это была бы "пиар-катастрофа эпического масштаба".

Британцы вспоминают, что такое настоящий кризис

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Семьдесят лет благополучия усыпили бдительность Великобритании и заставили ее жителей поверить в то, что они особенные и "катастрофы происходят только с другими людьми", пишет в колонке для Guardian писатель Дэвид Бэннан.

"Мнение о том, что мы защищены, мы особенные, обычно не артикулируют и даже не осознают до конца. Но оно присутствует. Мы так думаем", - отмечает он.

Брексит, по мнению автора, напомнит британцам, что такое настоящий кризис и немного изменит их представление о своей стране.

"Мама и папа не всегда будут спасать нас в последний момент. И если вы когда-нибудь жили в одном из других мест на планете, то, вероятно, видели, как быстро может развалиться то, что вам казалось упорядоченным обществом, если оно оказывается под давлением", - отмечает Бэннан.

Он добавляет, что тем людям, которые никогда не слышали выстрелов на улице, не видели вооруженных бандитов или пустых полок в магазинах и не знают, как это когда регулярно нет электричества, "не имеют никакого представления о том, как легко это все может случиться" .

Автор пишет, что испытал это на себе, когда рос в Кении. Он отмечает, что Британия, конечно, не Кения, ведь она более защищена от потрясений.

Однако наибольший интерес о необходимости своего рода революции в Британии в связи с выходом из ЕС можно наблюдать именно среди тех людей, которые не знают ничего другого, кроме безопасности и свободы, говорится в статье.

Автор считает пламенных сторонников брексита безрассудными. "Дайте ключи и контроль в руки вечных подростков - популистов любой масти - и получите ситуацию, в которой выбора уже нет", - делает вывод Бэннан.

Как сделать Рождество дешевле

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"Рождество - это дорого", - пишет Telegraph.

Независимо от того, насколько весело люди проводят время на праздники в конце года, они всегда тратят на это много денег, отмечает автор статьи Венди Дуглас.

Поэтому она решила дать читателям несколько советов, как сделать Рождество менее затратным.

Первая установка - заранее составить бюджет праздника. Это "звучит скучно", но это важно, если не хочется тратить лишнее, подчеркивает Дуглас.

"Посмотрите на свой доход и примите решение, сколько вы можете потратить на сумасшедший месяц декабрь. А дальше придерживайтесь этого бюджета", - пишет она.

Также она советует не покупать каждому члену семьи отдельный подарок, а выбрать что-то для всех сразу.

Если же решили покупать что-то каждому отдельно, стоит составить список таких подарков, чтобы не действовать импульсивно.

Бездумно купленные вещи не только приведут к потере денег. Высока вероятность того, что они не понравятся адресату.

Дуглас советует также отдавать предпочтение подаркам, сделанным собственными руками.

А в случае проведения вечеринки у кого дома согласовывать сумму, которую заранее внесет каждый на еду и напитки.

Обзор подготовила Служба мониторинга BBC.

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