Культобзор: "Новые смыслы" Чернобыля
На этой неделе в культобзоре:
- Чернобыльская зона как искусство
- Супруги Клуни в роли крестных родителей
- Актерский образ изменил взгляд на аутизм
- Прощание Сталлоне с ролью Рокки
"Новые смыслы" Чернобыля
Чернобыльская зона отчуждения уже давно стала магнитом для туристов всего мира, а с недавних пор это еще и арт-объект, пишет корреспондент Guardian, который на днях посетил Припять.
В этом городе-призраке художник Валерий Коршунов создал цифровую скульптурную инсталляцию под названием "Артефакт" и организовал вечеринку в стиле рейв.
Журналист интересуется, уместно ли превращать место крупнейшей в истории ядерной катастрофы в галерею под открытым небом и танцевальную площадку.
Коршунов признает, что отношение людей к Чернобылю - неоднозначно, ведь в Украине нет тех, кто не пострадал, а пагубные последствия аварии на здоровье почувствуют и грядущие поколения.
Есть много тех, кто против того, чтобы в зоне что-то происходило. "Они считают, что это слишком печальное и трагическое место для любого мероприятия. Другие стремятся изменить зону отчуждения, наполнить ее новыми смыслами, - объясняет Коршунов и добавляет - После аварии власти замалчивали проблему. Было ощущение обмана, и оно до сих пор не исчезло".
А другой куратор проекта рассказала, что их цель - сделать Чернобыль лучше, "изменить его лицо".
Королевские крестные
В эксклюзивном материале таблоид Daily Mail сообщает, что с почти стопроцентной уверенностью можно утверждать, что Амаль и Джордж Клуни станут крестными родителями первенца принца Гарри и Меган Маркл.
Источник, близкий к обеим супружеским парам, рассказывает, что они давно являются близкими друзьями - "гораздо ближе, чем об этом пишут в заголовках".
Актер якобы рассказал нескольким людям из своего ближайшего окружения, что у него "сильное интуитивное ощущение", что именно им с Амаль предложат почетную роль. А двоюродный брат Клуни отметил в комментарии для Daily Mail, что он будет "замечательным крестным отцом".
В его семье все надеются, что когда-то принц с женой приедут к ним в гости.
К слову, Джордж и Амаль последнее время много времени проводят на малой родине актера - в штате Кентукки, где до сих пор живут его родители. И местные чрезвычайно рады такому соседству. Особенно им нравится Амаль.
Daily Mail цитирует одного из жителей, по словам которого, все "рады, что он связал свою жизнь с достойной женщиной, а не с голливудской шлюхой".
Юбилей киноаутиста
Daily Telegraph напоминает, что в декабре исполнится тридцать лет со дня выхода в прокат фильма "Человек дождя" и задается вопросом: какое влияние мастерски исполненная, отмеченная "Оскаром" актерская работа Дастина Хоффмана, который сыграл аутиста, имела на общественное восприятие этого отклонения.
До того, как ленту увидели зрители, только медицинские профессионалы более-менее понимали природу такого состояния. И именно с одним из них актер консультировался, когда готовился к съемкам, - работая над образом, он словно докторскую диссертацию писал, отмечает издание.
Кроме того, Хоффман общался с несколькими аутистами, чтобы потом воспроизвести особенности их поведения. Результатом стало исполнение, которое "гипнотизирует своим внутренним напряжением".
Однако современная, более знающая аудитория воспринимает созданный Хоффманом персонаж более критично. Ведь в картине он играет аутиста с феноменальными способностями, что является редкостью.
Впрочем, как говорит один из консультантов фильма, психиатр Дарольд Трефферт, именно благодаря "Человеку дождя" на аутизм обратили внимание и начали дискуссию о том, как помочь людям с этим пороком развития.
"Боксер" на пенсии
Поклонники американского кинематографа наверняка помнят первую сцену фильма "Рокки", где исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне во время утренней пробежки поднимается по лестнице Музея искусств в Филадельфии и победоносно поднимает руки.
С момента премьеры прошло больше сорока лет, и вот на днях актер заявил, что после съемок в продолжении фильма "Крид", где он снова - в шестой раз - изображает боксера Рокки Бальбоа, он попрощается с этим героем навсегда, информирует Independent.
"На сердце тяжело, но, к сожалению, все заканчивается", - сообщил Сталлоне в своем Instagram.
Однако он считает, что хоть роль наставника Адониса Крида, сына его бывшего соперника по рингу, и станет его "последним родео", историю следует продолжать для молодой аудитории.
Обзор подготовил Андрей Кондратьев, Служба мониторинга ВВС