Крым "снова стал горячей точкой" - обзор СМИ

О последствиях кризиса в Керченском заливе и планах британской разведки - в обзоре иностранных изданий в понедельник, 3 декабря.

Чем Запад сможет ответить на Керченский инцидент

Зачем везти захваченных моряков в Москву

Космическая сотрудничество Украины: тихо и эффективно

Ми-6 предупреждает Россию

"Кризис с ограниченными вариантами"

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Тема войны в Крыму больше не является прерогативой специалистов по военной истории, "поскольку кавалерийские атаки и артобстрелы 1850-х, когда Великобритания и Франция воевали с Россией, омрачились конфликтом нашего времени", пишет журналист Джеймс Роджерс в Forbes.

Крым "снова стал горячей точкой" и "центром не только региональной, но и международной напряженности" после того, как Россия захватила три украинских корабля и 24 моряка.

Признаком потенциально опасного обострения в Керченском проливе он считает тот факт, что россияне "открыто и прямо" открыли огонь по украинским судам.

По мнению Роджерса, инцидент в Керченском проливе это "кризис с международными последствиями и ограниченными международными вариантами" решения его.

Россия, в частности отдельные представители ее политической элиты, уже находится под широкими санкциями, напоминает он.

"Если правительства Запада решат возложить вину на Москву, они мало что смогут сделать. Никто не хочет рисковать усилением военного противостояния, поэтому международным наблюдателям лучше надеяться, что ситуация не ухудшится", - считает Роджерс.

"Показательный суд"

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Перевозка двух десятков задержанных украинских моряков из Крыма в Москву означает, что Россия "готовится к новой фазе противостояния с Украиной, [а именно к] масштабному показательному судебному процессу с неизменным геополитическим подтекстом", пишет корреспондент Алек Лун в статье для The Telegraph. В то же время, добавляет он, "Россия тихо берет Киев в петлю в Азовском море".

Как замечает автор, украинские военные были перевезены в Москву через "несколько часов" после того, как американский президент Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным.

Поясняя правила прохода Керченского залива, Лун отмечает, что российские нарекания украинским военным выглядят "сомнительно", ведь Москва и Киев согласовали совместное пользование Азовским морем в 2004 году.

"Это не прелюдия к вооруженной атаке в сторону Мариуполя. Речь идет о России, которая утверждает, что Крым наш. А если Крым наш, то, как следствие, и Азов наш", - считает эксперт из российских силовых структур Марк Галеотти.

"Тайный соус" от украинского ВПК

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Украинские предприятия космической отрасли, которые с началом войны оказались в прифронтовой зоне и должны были свернуть крупные проекты, возвращаются на большую сцену, сообщает платформа Next Big Future.

Так, несмотря на то, что южнокорейские СМИ обошли это вниманием, украинские инженеры и компании активно помогали и сотрудничали в разработке технологии дизайна корпуса и самого двигателя, который был успешно использован при запуске ракеты KSLV-II (Korea Satellite Launch Vehicle), соизмеримой с SpaceX Falcon 1, отмечает издание.

Кроме Южной Кореи, Киев активно сотрудничает с Китаем, "который остается основным покупателем оружия из Украины", и Канадой.

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Украинские наработки называют "тайным соусом" многих китайских ракет и военных самолетов.

Так, по контракту с запорожской "Мотор Сич", Китай уже получил 20 первых двигателей для учебных самолетов JL-15, 50 дизельных двигателей для танков и газовые турбины для ракетных эсминцев Luyang-2 и Luyang-3.

В Канаде ракетные инженеры проектного бюро "Южное" вовлечены в проект запуска ракет среднего класса Cyclone-4.

Шпионаж "четвертого поколения"

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Как ожидается, шеф британской разведки Ми-6 Алекс Янгер выступит с заявлением, в котором посоветует России не недооценивать возможности Британии ответить на отравление бывшего российского шпиона в Солсбери, пишет Guardian.

"Янгер заявит, что есть враги, которые считают, что находятся в постоянном противостоянии с Британией - и в одной из ремарок, как ожидается, он прямо назовет Россию. Он также скажет, что Ми-6 играла главную роль в разоблачении тех, кто стоял за нападением в Солсбери, а также в высылке российских дипломатов", - пишет издание.

В своей речи он также расскажет о шпионаже "четвертого поколения", над которым работает его ведомство, и о планах углубить связи с партнерскими агентствами в Европе на фоне отсутствия ясности относительно возможных последствий выхода Великобритании из ЕС для сферы безопасности.

"Эпоха четвертой промышленной революции требует четвертого поколения шпионажа: интеграции наших традиционных человеческих навыков с ускоренными инновациями, новыми партнерствами и мышлением, которое мобилизует разнообразие и дает больше возможностей молодым", - цитирует речь Янгера The Guardian.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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