Культобзор: Netflix заплатит $100 млн за трансляцию сериала "Друзья"

100 миллионов за "Друзей"

Хорошие новости для поклонников сериала "Друзья" - Netflix продолжит транслировать знаменитый фильм еще как минимум год. Правда, это oбoшлocь кoмпaнии в кpуглую cумму.

По данным источников американской New York Times, речь идет о 100 миллионах долларов, которые получит компания WarnerMedia.

"Netflix вынуждена платить большие деньги за подобные хиты для увеличения численности своей аудитории, которая уже достигла 57 миллионов в США и 130 миллионов во всем мире", - отмечает газета.

А все потому, что о планах запустить в ближайшее время собственные стриминг-платформы уже заявил целый ряд ведущих компаний. Среди них - The Walt Disney Company, CBS, Discovery и AT&T, которая является материнской компанией WarnerMedia.

Кроме "Друзей" ей также принадлежат права на известный сериал "Теория большого взрыва" и блокбастер "Чудо-женщина".

"Чтобы отличаться от конкурентов, Netflix, Hulu и Amazon сделали ставку на эксклюзивный продукт. Netflix, например, потратил миллиарды на выпуск оригинальных сериалов, в том числе таких хитов как "Странные чудеса", - констатирует New York Times.

Секреты популярности Кевина Маккалистера

Знаменитый фильм "Один дома" возвращается в британские кинотеатры, и для газеты Independent это стало поводом выяснить, почему приключения Кевина Маккалистера уже 28 лет не оставляют равнодушными зрителей по всему миру.

По мнению газеты, столь продолжительная популярность картины объясняется тем, что сюжет воплощает детскую мечту многих зрителей, пусть даже только на экране.

"Кто из нас не испытывал озорного волнения от пребывания дома в одиночестве?" - задается вопросом издание.

Впрочем, после выхода "Один дома" в 1990 году никто не мог даже представить, что фильм станет рождественской классикой - достаточно лишь посмотреть на отзывы кинокритиков, пишет газета.

В частности, известный обозреватель Роджер Эберт писал, что сюжет "настолько неправдоподобен, что сопереживать трудностям ребенка очень тяжело".

А другой кинокритик Оуэн Глайберман указывал, что картина слишком играет на эмоциях зрителей, отмечая, что вся вторая половина фильма представляет собой "садистский фестиваль издевательств над взрослыми", - вспоминает газета.

"Ловушки в "Один дома" остаются шедеврами черного юмора, а методами пыток гордился бы даже Калигула. Главный урок для фильмов, которые хотят стать рождественской классикой, заключается в том, что праздничное веселье стоит разбавлять здоровой дозой злодейства", - резюмирует Independent.

Бойкот знаменитой рождественской песни

Настоящие страсти кипят на Западе в отношении одной из самых известных рождественских песен - Baby It's Cold Outside.

Уже почти 75 лет композиция является непременной частью праздничных плейлистов, но в последние недели сразу несколько радиостанций сняли песню с эфира. А все потому, пишет Guardian, что ее текст могут достаточно двусмысленно воспринимать в эпоху движения #MeToo.

Как поясняет газета, текст - это диалог, в котором мужчина уговаривает женщину остаться у него на ночь, ссылаясь на холодную погоду за окном.

Многие считают, что в то время, когда женщины пытаются с помощью движения #MeToo привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств, такие тексты выглядят особенно "манипулятивными и неправильными", отмечает газета.

Однако, по мнению обозревателя Кэти Гест, негативный подтекст можно найти во многих песнях, которые принято считать романтическими.

Например, автор говорит, что ей бы не понравилось, если бы мужчина любовался ею, пока она спит (песня I Do not Wanna Miss a Thing группы Aerosmith), или если бы бывший любовник появился на пороге ее дома без приглашения (песня Someone Like You певицы Adele).

По словам Гест, внимательное исследование текстов других рождественских песен может также привести к неожиданным результатам.

Окажется, что песня 12 Days of Christmas, в которой рассказывается о "бессмысленной резне" домашних птиц, может оскорбить чувства веганов. А композиция Rudolph the Red-Nosed Reindeer, повествующая об истории оленя, ставшего объектом издевательств из-за своего красного носа, может вызвать неприятные воспоминания у жертв буллинга, отмечает обозреватель.

"Присмотритесь к праздику Рождества, и многое начнет казаться вам жутким: эльф, сидящий на полке и шпионящий за вашими детьми, старик, спускающийся через дымоход, омела. Тем не менее, Рождество - это время, когда не следует все слишком серьезно анализировать, а нужно воспринимать вещи такими, какие они есть", - призывает Гест.

"Богемская рапсодия" бьет рекорды

"Богемская рапсодия" стала самым кассовым биографическим фильмом о звездах музыки за всю историю, сообщает британская Daily Mirror. Не помешали этому достижению и довольно неоднозначные отзывы о картине как поклонников группы Queen, так и кинокритиков.

Только в США лента собрала в кинотеатрах 164 миллиона долларов, заработав таким образом больше, чем предыдущий рекордсмен - фильм "Прямиком из Комптона" о хип-хоп группе N.W.A, подсчитало издание. В целом в мировом прокате "Богемская рапсодия" заработала более полумиллиарда долларов.

По мнению газеты, такой успех стал настоящей победой съемочной группы, особенно учитывая различные споры, сопровождавшие фильм с самого начала.

В частности, Саша Барон Коэн, который должен был играть главную роль, покинул проект на его ранней стадии, потому что не согласился со "стилем" фильма.

"Потом были проблемы с тем, как в фильме показывали сексуальность Фредди Меркьюри. Решили сконцентрироваться на Мэри Остин и изменить последовательность событий, в частности, когда он уволил менеджера Пола Прентера", - вспоминает издание.

Daily Mirror добавляет, что успех картины также послужил "толчком" для очередной волны популярности музыки Queen - их альбомы и синглы после выхода ленты вернулись в музыкальные хит-парады.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

