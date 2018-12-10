Зачем России новая танковая армия у ворот НАТО - обзор СМИ

В понедельник, 10 декабря, темы иностранной прессы таковы:

Танковая армия у ворот НАТО

США против выводов доклада о глобальных изменениях климата

Почему Польша отстает от ЕС во внедрении возобновляемых источников энергии

Британские учителя допускают базовые ошибки при преподавании

Танковая армия у ворот НАТО

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Специализированное польское издание Defence24 пишет о новой танковой армии, которую создала Россия "у ворот восточного фланга НАТО".

Как говорится в статье, штаб 1-й Гвардейской танковой армии расположен в Одинцово, под Москвой.

По словам автора материала, формирование командования этой армии происходило без информационной огласки, а первая публичная информация о ней появилась в 2015 году.

Он отмечает, что такое военное формирование указывает на российские оперативно-стратегические потребности на западном направлении, а также является сигналом для стран в восточном фланге НАТО и для альянса в целом.

"Танковая армия, как указывает само название, создана исключительно для атак", - пишет издание.

По его оценкам, эта армия насчитывает более 500 танков Т-80 и Т-72 и более 550 бронированных машин типа БМП-2 и БТР-80/82А.

Издание считает, что эта армия может быть использована для стратегических операций на белорусском направлении, а также во время потенциального противостояния со странами НАТО.

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США приняли глобальное потепление "во внимание"

США вместе с Саудовской Аравией и Россией отказались поддержать выводы доклада о глобальных изменениях климата, пишет американское издание Washington Post.

Согласно выводам доклада, мир имеет максимум 10 лет, чтобы сократить выбросы углерода почти наполовину во избежание катастрофического потепления.

США решили просто "принять доклад к сведению", не соглашаясь с его выводами, пишет издание.

Другие делегаты, участвовавшие в климатической конференции в Польше, были удивлены таким подходом, ведь ожидалось, что Америка примет этот доклад.

"Тот факт, что страны тратят столько времени на выбор формулировок, когда наука указывает на растущий риск катастрофы, надо воспринимать как метафору неадекватности мировой реакции на изменения климата", - цитирует издание американского консультанта по вопросам климата Пола Бледшо.

Газета отмечает, что администрация Дональда Трампа системно продвигает довольно агрессивную политику использования угля и нефти, что противоречит предупреждениям экспертов из самой администрации, которые говорят о глобальных климатических изменениях.

Польский акцент на уголь

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Пока Европа избавляется от зависимости от импорта энергоносителей, стимулируя развитие возобновляемых источников энергии, польское правительство остается сторонником использования угля, пишет Gazeta Wyborcza.

Правительство оправдывает высокую долю угля в генерации тепла и электроэнергии энергетической безопасностью.

В 2016 году страна была вынуждена импортировать до 30% энергоносителей. Ожидается, что в этом году потребление угля польскими электростанциями возрастет вдвое по сравнению с 2017 годом.

С другой стороны, пишет издание, опыт ЕС доказывает, что увеличение доли возобновляемых источников энергии имеет положительное влияние на энергетическую безопасность. Благодаря использованию возобновляемых источников энергии в ЕС, ежегодно растет в среднем на 5,3%, импорт энергоносителей, который с 2005 года сократился на 11%.

В период с 2011 по 2015 годы ЕС сэкономил 83,5 млрд евро благодаря переходу на возобновляемую энергию, отмечает Gazeta Wyborcza.

Издание пишет, что вопреки европейским тенденциям, Польша увеличивает субсидии для угольной промышленности. А это может привести к сокращению финансирования определенных энергетических программ со стороны ЕС и даже к штрафам за недостижение Польшей общеевропейской цели - довести долю возобновляемых источников энергии до 15,5% к 2020 году.

Что не так с британскими учителями?

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Сотни британских учителей не могут правильно написать слова и делают ошибки в уравнениях, тем самым путая учеников, пишет Daily Mail.

Ссылаясь на статистику британского Управления стандартов образования, издание пишет, что учителя часто допускают ошибки, демонстрируя "слабое знание предмета", который они преподают. Иногда преподавание бывает "непонятным и запутанным".

Нередки случаи, когда учителя исправляют правильно решенные задачи, пишет газета.

По мнению экспертов, это указывает на крайне низкий уровень подготовки учителей, которые фактически "передают свои ошибки ученикам".

Большинство таких ошибок наблюдается в начальной школе, где учат основам английского языка и математики.

"Многие учителя сами не получили должного образования. Они не могут передать знания и навыки следующему поколению", - говорит Крис МакГоверн из Campaign for Real Education (Кампания за настоящее образование. - Ред.).

По просьбе о комментарии для издания многие школы отметили, что приняли во внимание результаты инспекции и создали соответствующие группы для улучшения качества образования.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС

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