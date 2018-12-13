Как Россия ненамеренно укрепляет НАТО - обзор СМИ

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Темы иностранной прессы сегодня, 13 декабря, таковы:

Как Россия ненамеренно укрепляет НАТО

Почему вотум доверия стал для Терезы Мэй "пирровой победой"

Почему на Рождество увеличивается риск сердечного приступа

Как уменьшить физическую и эмоциональную нагрузку на женщин в праздничный период

Как Россия укрепляет НАТО

НАТО - это "лучшая защита от российской агрессии". Об этом на страницах Financial Times пишет представитель США в альянсе Кей Бейли Хатчисон.

По ее мнению, поведение Москвы не ослабляет альянс, а наоборот укрепляет его. В качестве примера она приводит недавнее решение министров иностранных дел стран-членов НАТО поддержать выводы США о нарушении Кремлем обязательств в рамках договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В частности американцы обвиняют Россию в производстве ракетной системы, которая предоставит Москве "военное превосходство" и станет угрозой для сил стран-членов альянса в Европе.

К тому же, по словам г-жи Хатчисон, демонстрация единства важна на фоне "безрассудного поведения" России и в других вопросах.

"Она вторгалась в Украину и оккупировала ее территории, травила политических оппонентов нервно-паралитическим веществом в Великобритании, которая является членом НАТО, пыталась саботировать демократические процессы в США и других странах, а также поддерживала режим, намеренно бомбила и травила газом мирных жителей Сирии. От наглой и угрожающей деятельности России перехватывает дыхание", - отмечает посол.

Ответом на такие действия, по словам Хатчисон, традиционно становились "солидарность и стойкость" стран альянса, а США всегда были сторонниками контроля за распространением оружия.

"Но такие соглашения работают только тогда, когда их условия уважают обе стороны", - отмечает посол.

Пиррова победа Мэй

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Тереза Мэй получила вотум доверия и останется на посту премьер-министра Великобритании, но это лишь "пиррова победа", считает британская Daily Telegraph.

По мнению газеты, относительный успех премьера в борьбе за свою должность отнюдь не приблизил страну к преодолению политического кризиса. Не добавило голосование и поводов больше доверять политикам, которые не могут прийти к согласию по договору об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.

"Евроскептикам не удалось сместить премьер-министра с должности, но они доказали, что она больше не контролирует свою партию", - предупреждает издание.

По словам автора, главу правительства ждут тяжелые времена. Ее оппоненты, которых не удовлетворила предложенная сделка по выходу из ЕС, сделают все, чтобы испортить ей жизнь.

Как результат - Мэй не сможет продвигать свои законодательные инициативы через парламент, а ее правительство вполне может получить вотум недоверия. К тому же, у нее до сих пор нет необходимого количества голосов, чтобы одобрить ее "несовершенное" соглашение с Брюсселем.

"Она - случайный премьер-министр, который находится у власти только потому, что ей нет очевидной альтернативы. А все потому, что депутаты не хотят искать ей замену, а сами слишком испуганы, чтобы самостоятельно заниматься брекситом", - констатирует Daily Telegraph.

Рождество и риск сердечного приступа

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Риск получить сердечный приступ существенно увеличивается в праздничный новогодний период, предупреждает ирландская Irish Times со ссылкой на исследование шведских ученых.

По словам исследователей, проанализировали более 280 тысяч сердечных приступов в Швеции, самая большая опасность наблюдается в 10:00 вечера в Сочельник - риск увеличивается на 37%. Впрочем, отмечается, что Сочельник в Швеции - это главный день празднования, поэтому в большинстве других западных стран наиболее рискованным будет вечер Рождества, 25 декабря.

Одна из причин - в праздничный период люди обращают меньше внимания на свое здоровье и здоровье родственников, а симптомы нередко списывают на переедание и действие алкоголя.

Но это не единственные факторы риска, предупреждают ученые. Не меньшую опасность для людей с пороками сердца в праздники составляют эмоции - гнев, тревога и печаль.

"Люди более склонны к этим повышенным эмоциям в периоды национальных праздников, поэтому выяснилось, что пожилые люди, а также те, кто страдают диабетом и ишемической болезнью сердца, могут быть более уязвимы к этим краткосрочным триггерам", - цитирует газета авторов исследования .

Трудное Рождество

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Женщины подвергаются значительным физическим и эмоциональным нагрузкам при подготовке к рождественским и новогодним праздникам, пишет британская Guardian.

По словам газеты, в большинстве британских семей именно на плечи женщин ложится обязанность искать подарки, украшать елку, готовить праздничные блюда и мыть посуду после рождественского ужина.

Более того, по результатам недавнего опроса, британские мужчины в среднем проводят 11 часов праздничного периода, скрываясь от собственных семей.

Но как отмечает издание, речь идет не только о физических нагрузках. Женщинам также приходится вкладывать немало эмоций в подготовку к праздникам.

"Думать о нуждах тех, кто проводит Рождество в одиночестве, ориентироваться в сложных семейных отношениях и тактически расставлять стулья так, чтобы предотвратить семейные скандалы за рождественским пудингом, справляться с эмоциями и ожиданиями детей и, наконец, пытаться удовлетворить всех в то время, когда нагнетание необходимости "веселого" Рождества достигает огромных масштабов", - описывает газета вызовы, стоящие перед женщинами в Рождество.

Что же делать? Специалисты предлагают делить "эмоциональный груз" с членами семьи.

Это поможет и мужчинам, поскольку научит их лучше проявлять и управлять собственными эмоциями и позволит получить опыт настоящей эмоциональной близости с родственниками, отмечает Guardian.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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