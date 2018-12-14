Как "душа и сердце" Rolling Stones Кит Ричардс отпразднует юбилей - обзор СМИ

В обзоре СМИ:

Как Кит Ричардз "дотянул" до 75-ти лет

Почему провалился саммит ООН в Польше

Журавли в Великобритании - отличная новость. Почему?

Экологическое Рождество - возможно ли это?

Киту Ричардсу - 75!

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18 декабря Киту Ричардсу придется приложить огромные усилия, чтобы задуть 75 свечей на торте. Так пишет о юбилее гитариста Rolling Stones Guardian.

Британское издание называет Ричардса "национальным достоянием", "душой и сердцем" легендарной группы, а также живым свидетельством того, что, "зажигая три четверти века в стиле рок-н-ролл, можно таки дотянуть до 75 лет".

А Guardian дает ответ на то, как это удалось Ричардсу. "Я бросил пить. Ну, почти. Просто надоело", - заявил он. Гитарист перестал употреблять любимый виски Jack Daniels и водку, заменив их бокалом вина или пива.

Его коллега Рон Вудс, который сам долгое время лечился от алкоголизма, рассказал, что после того, как Ричардс "завязал с горькой и "другими веществами", с ним стало намного легче работать "Он стал более открытым к новым идеям".

Оба издания отмечают, что, несмотря на почтенный возраст (на 18 декабря возраст всех четырех "Роллингов" составит 296 лет, что газета Daily Mail назвала "медицинским чудом"), в апреле 2019 года группа отправится в концертное турне по Соединенным Штатам.

Провальный саммит

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Подходит к концу саммит ООН по изменению климата, который продолжался 12 дней в польском городе Катовице. К сожалению, он войдет в историю как безрезультатное собрание представителей 200 стран мира, сообщает Independent.

Британское издание пишет, что эту встречу на высшем уровне созвали, чтобы разработать принципы имплементации Парижского соглашения по предотвращению изменения климата для стран, подписавших ее в 2015 году. И хотя формулировку этих принципов утвердили в целом, никакого продвижения по конкретным действиям в направлении их реализации достичь не удалось.

Ситуация стала настолько безвыходной, что в Польшу вернулся Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который торжественно открывал в Катовице саммит 2 декабря. Глава ООН сделал отчаянную попытку убедить чиновников поддержать предложения и в дальнейшем уменьшать выбросы углерода в атмосферу и оказывать финансовую помощь бедным странам, чтобы они могли справиться с последствиями изменений климата.

В своем обращении глава ООН подчеркнул, что провал саммита "может поставить под угрозу наш последний шанс остановить изменения климата".

"Допустить это было бы не только аморальным, это было бы самоубийством", - заявил он.

Гутерриш сказал, что, хотя его, как и большинства тех, кто участвовали в саммите, не будет в живых в конце этого века, их дети могут столкнуться с последствиями неконтролируемых изменений климата.

"Я не хочу, чтобы мои внуки или любой другой столкнулись с последствиями наших провалов. Они не простят нам, если неконтролируемые и растущие изменения климата станут нашим наследием для них", - цитирует Генсека ООН Independent.

Летят журавли...

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Журавли возвращаются в Великобританию, пишет Daily Mail.

Впервые за последние 400 лет популяция этих птиц достигла уровня, который позволяет говорить о ее распространении по всей территории страны и росте, сообщают британские ученые.

Оказывается, журавли на Британских островах исчезли как вид еще в XVII веке.

Это произошло из-за охоты на них и исчезновения водно-болотных угодий. Впервые с тех пор единичные птицы стали появляться в британском небе в 1979 году. Почти через 40 лет после этого, в 2017-м, в стране насчитали 54 пары журавлей, которые выкормили 25 птенцов.

Следовательно, год 2018-й стал лучшим за последние 400 лет в смысле распространения и роста популяции журавлей в стране - теперь их насчитывается аж 180, рассказывает газета.

Экологическое Рождество

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Британцы все чаще занимаются тем, чтобы сделать Рождество лояльным к окружающей среде, пишет Daily Telegraph.

Согласно опросу Всемирного фонда дикой природы (WWF), 53% жителей Альбиона заявили, что постараются производить как можно меньше мусора в течение праздничного сезона.

В то же время Daily Telegraph отмечает, что 84% опрошенных ошибочно считают, что любая бумага для упаковки подарков подвергается переработке, а 62% так же ошибочно убеждены, что бумажные тарелки с остатками пищи, а также ленты и бантики, тоже можно переработать.

Ежегодно британцы получают до 70 млн нежелательных подарков, продолжает Daily Telegraph. Лишь четверть из них в этом году планируют покупать меньше подарков.

Интересно, что 12% предпочли бы получить в виде подарков не какие-то предметы, а "действия и чувства", такие как поход на выставку, путешествие и т.п. 9% планируют передарить свои подарки, а каждый десятый планирует уменьшить потребление мяса.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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