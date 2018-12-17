Почему в Японии раскупают календари с Путиным - обзор СМИ
В понедельник, 17 декабря, темы западных СМИ таковы:
- Кто работает в китайских "концлагерях"
- Где пользуется спросом обнаженный торс Путина
- Как дочери уменьшают сексизм родителей
- Как ссоры могут предупредить преждевременную смерть
"Система принудительного труда"
Китай развивает "систему принудительного труда", пишет New York Times. Несмотря на заявления коммунистической власти о том, что тысячи мусульман "перевоспитались" в концентрационных лагерях на западе страны и сейчас "зарабатывают хорошие деньги", работая на фабриках, растущее количество фактов свидетельствует о том, что правительство продолжает свою политику "идеологической обработки" более 12 млн уйгуров в Синцзяне.
"Отчеты из региона, спутниковые снимки и ранее не обнародованные официальные документы указывают на то, что все большее количество задержанных отправляют на новые фабрики, построенные на территории или рядом с лагерями, где они не имеют другого выбора, кроме как соглашаться на выполнение работы и приказов", - пишет издание.
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По словам исследователя Мехмета Волкана Кашикджи, эти люди превращаются в "бесплатную или малооплачиваемую рабочую силу".
Он и другие международные эксперты считают, что Компартия проводит программу, конечной целью которой является трансформация уйгуров, казахов и представителей других меньшинств в дисциплинированную, китайскоговоряющую индустриальную рабочую силу, которая откажется от религиозных взглядов и пообещает преданность партии.
Власти строго охраняют доступы к лагерям и фабрикам и отказываются давать официальные комментарии, но по подсчетам экспертов, количество людей в концлагерях может достигать около миллиона, а на фабриках работают около 100 тысяч "задержанных". Срок работы и "перевоспитание" может быть неограниченным.
В свою очередь, Китай отрицает международные обвинения и нарушения прав человека, а официальная газета утверждает, что "образование и подготовка превратит кочевников в современных людей, полезных для общества", добавляет New York Times.
Феномен популярности Путина
Календари с фото Владимира Путина продаются в Японии лучше, чем товары с изображениями местных знаменитостей, пишет Guardian.
По информации сети магазинов Loft, которая имеет эксклюзивные права на продажу календарей с российским лидером, именно его изображения "заставляют чаще биться сердца" у покупателей Страны Восходящего Солнца.
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"За две недели до Нового года календари с Путиным популярнее продукции с фото японского актера Кеи Танаки и действующего Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю", - пишет издание.
Оно отмечает, что хотя некоторые покупают календари "ради шутки", немало японцев действительно интересуются жизнью и личностью хозяина Кремля.
Интересно, что это далеко не первый успех Путина на Японских островах. В прошлом году пользовались спросом календари, где он играл в снегу со своими собаками, а в 2016-м можно было приобрести товары с фото обнаженного торса российского президента на рыбалке и на татами во время занятий дзюдо.
"По мнению японских СМИ, многие, включая большое количество женщин, покупают календари потому, что их притягивает нетрадиционный стиль и бесстыдный мачизм Путина", - пишет Guardian.
Эффект "сильной девочки"
Мужчины, у которых есть дочери школьного возраста, гораздо меньшие сексисты, пишет Independent. По словам исследователей из Лондонской школы экономики, воспитывая девочку, мужчины больше узнают о вызовах, с которыми они сталкиваются. Ученые даже назвали этот феномен эффектом "сильной девочки".
Чтобы выяснить этот факт, ученые проанализировали данные за период с 1991 по 2012 год. Они изучили ответы более 5 тысяч мужчин и 6 тысяч женщин.
Участникам опросов ставили вопрос, согласны ли они со следующими утверждениями: "Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина должна заботиться о доме и семье". Было 5 вариантов ответов, начиная с "полностью согласен" до "полностью не согласен".
Результаты показали, что мужчины, у которых есть дочери школьного возраста, были более склонны не соглашаться с утверждениями, которые пропагандировали традиционное отношение к половым ролям.
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"Они непосредственно переживают все те проблемы, которые существуют в женском мире, и потом это существенно смягчает их отношение к половым нормам, и они становятся ближе к видению всей картины женских перспектив", - говорит одна из авторов исследования доктор Джоан Коста и-Фонт.
А эксперт Наташа Девон считает, что результаты работы необходимо использовать, чтобы установить, что именно меняется в отношении мужчин, когда они воспитывают дочерей, и включить это в процесс социализации мальчиков еще в детстве, пишет Independent.
Как правильно ссориться
Ссоры с партнером или партнершей снижают риск преждевременной смерти, пишет Daily Mail. Правда, есть одно условие - оба должны спорить "с одинаковой интенсивностью".
"Если один сдерживает злость в то время, как другой эмоционально выражает все мысли и чувства, это может почти удвоить риск их преждевременной смерти", - отмечает издание.
Исследования проводили американские ученые, изучившие ответы 192 пар за 32 года, чтобы определить, как стиль споров влияет на продолжительность жизни.
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По словам психолога Кайла Бурасса, больше шансов на долгую жизнь имеют те пары, чьи "межличностные стили больше подходят друг другу".
В то же время, отмечает эксперт, "чем больше разница между стилями контроля высказывания злости, тем больше риск преждевременной смерти".
"Если реакция партнеров на конфликт отличается, это может впоследствии привести к еще большему количеству ежедневных ссор. Один может хотеть более эмоциональных выяснений отношений, а другой нет. В результате, оба партнера остаются недовольными тем, как решаются конфликтные ситуации", - говорит г-н Бурасса.
Ни он, ни его коллеги не предоставили информации, насколько продолжительнее жизнь пары при подобной реакции на конфликт, пишет Daily Mail.
Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС