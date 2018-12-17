Почему в Японии раскупают календари с Путиным - обзор СМИ

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Календари с Путиным пользуются популярностью в Японии

В понедельник, 17 декабря, темы западных СМИ таковы:

Кто работает в китайских "концлагерях"

Где пользуется спросом обнаженный торс Путина

Как дочери уменьшают сексизм родителей

Как ссоры могут предупредить преждевременную смерть

"Система принудительного труда"

Копірайт зображення Reuters Image caption Уйгуры ежедневно сталкиваются с тщательным контролем со стороны полиции

Китай развивает "систему принудительного труда", пишет New York Times. Несмотря на заявления коммунистической власти о том, что тысячи мусульман "перевоспитались" в концентрационных лагерях на западе страны и сейчас "зарабатывают хорошие деньги", работая на фабриках, растущее количество фактов свидетельствует о том, что правительство продолжает свою политику "идеологической обработки" более 12 млн уйгуров в Синцзяне.

"Отчеты из региона, спутниковые снимки и ранее не обнародованные официальные документы указывают на то, что все большее количество задержанных отправляют на новые фабрики, построенные на территории или рядом с лагерями, где они не имеют другого выбора, кроме как соглашаться на выполнение работы и приказов", - пишет издание.

По словам исследователя Мехмета Волкана Кашикджи, эти люди превращаются в "бесплатную или малооплачиваемую рабочую силу".

Он и другие международные эксперты считают, что Компартия проводит программу, конечной целью которой является трансформация уйгуров, казахов и представителей других меньшинств в дисциплинированную, китайскоговоряющую индустриальную рабочую силу, которая откажется от религиозных взглядов и пообещает преданность партии.

Власти строго охраняют доступы к лагерям и фабрикам и отказываются давать официальные комментарии, но по подсчетам экспертов, количество людей в концлагерях может достигать около миллиона, а на фабриках работают около 100 тысяч "задержанных". Срок работы и "перевоспитание" может быть неограниченным.

В свою очередь, Китай отрицает международные обвинения и нарушения прав человека, а официальная газета утверждает, что "образование и подготовка превратит кочевников в современных людей, полезных для общества", добавляет New York Times.

Феномен популярности Путина

Копірайт зображення Sputnik via Reuters Image caption Среди фотографий Путина в календаре - снимки с рыбалки

Календари с фото Владимира Путина продаются в Японии лучше, чем товары с изображениями местных знаменитостей, пишет Guardian.

По информации сети магазинов Loft, которая имеет эксклюзивные права на продажу календарей с российским лидером, именно его изображения "заставляют чаще биться сердца" у покупателей Страны Восходящего Солнца.

"За две недели до Нового года календари с Путиным популярнее продукции с фото японского актера Кеи Танаки и действующего Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю", - пишет издание.

Оно отмечает, что хотя некоторые покупают календари "ради шутки", немало японцев действительно интересуются жизнью и личностью хозяина Кремля.

Интересно, что это далеко не первый успех Путина на Японских островах. В прошлом году пользовались спросом календари, где он играл в снегу со своими собаками, а в 2016-м можно было приобрести товары с фото обнаженного торса российского президента на рыбалке и на татами во время занятий дзюдо.

"По мнению японских СМИ, многие, включая большое количество женщин, покупают календари потому, что их притягивает нетрадиционный стиль и бесстыдный мачизм Путина", - пишет Guardian.

Эффект "сильной девочки"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мужчины, имеющие дочь школьного возраста, гораздо меньшие сексисты, говорят исследователи

Мужчины, у которых есть дочери школьного возраста, гораздо меньшие сексисты, пишет Independent. По словам исследователей из Лондонской школы экономики, воспитывая девочку, мужчины больше узнают о вызовах, с которыми они сталкиваются. Ученые даже назвали этот феномен эффектом "сильной девочки".

Чтобы выяснить этот факт, ученые проанализировали данные за период с 1991 по 2012 год. Они изучили ответы более 5 тысяч мужчин и 6 тысяч женщин.

Участникам опросов ставили вопрос, согласны ли они со следующими утверждениями: "Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина должна заботиться о доме и семье". Было 5 вариантов ответов, начиная с "полностью согласен" до "полностью не согласен".

Результаты показали, что мужчины, у которых есть дочери школьного возраста, были более склонны не соглашаться с утверждениями, которые пропагандировали традиционное отношение к половым ролям.

"Они непосредственно переживают все те проблемы, которые существуют в женском мире, и потом это существенно смягчает их отношение к половым нормам, и они становятся ближе к видению всей картины женских перспектив", - говорит одна из авторов исследования доктор Джоан Коста и-Фонт.

А эксперт Наташа Девон считает, что результаты работы необходимо использовать, чтобы установить, что именно меняется в отношении мужчин, когда они воспитывают дочерей, и включить это в процесс социализации мальчиков еще в детстве, пишет Independent.

Как правильно ссориться

Копірайт зображення Corbis Image caption Ссориться - полезно, но при одном условии, говорят американские ученые

Ссоры с партнером или партнершей снижают риск преждевременной смерти, пишет Daily Mail. Правда, есть одно условие - оба должны спорить "с одинаковой интенсивностью".

"Если один сдерживает злость в то время, как другой эмоционально выражает все мысли и чувства, это может почти удвоить риск их преждевременной смерти", - отмечает издание.

Исследования проводили американские ученые, изучившие ответы 192 пар за 32 года, чтобы определить, как стиль споров влияет на продолжительность жизни.

По словам психолога Кайла Бурасса, больше шансов на долгую жизнь имеют те пары, чьи "межличностные стили больше подходят друг другу".

В то же время, отмечает эксперт, "чем больше разница между стилями контроля высказывания злости, тем больше риск преждевременной смерти".

"Если реакция партнеров на конфликт отличается, это может впоследствии привести к еще большему количеству ежедневных ссор. Один может хотеть более эмоциональных выяснений отношений, а другой нет. В результате, оба партнера остаются недовольными тем, как решаются конфликтные ситуации", - говорит г-н Бурасса.

Ни он, ни его коллеги не предоставили информации, насколько продолжительнее жизнь пары при подобной реакции на конфликт, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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