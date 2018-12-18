Почему в самолете легко заболеть - обзор СМИ

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В обзоре иностранной прессы во вторник, 18 декабря:

Почему так легко простудиться во время перелетов

Сможет ли соседняя Польша отказаться от использования угля в энергетике через 16 лет

Новая Зеландия спросит граждан, хотят ли они легализовать марихуану

Британских производителей обяжут платить за переработку своих товаров

Мойте руки после самолетов

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Британский терапевт Мартин Скарр рассказал изданию Daily Mail, что кроется за убеждением, что в самолетах легко подхватить насморк или простудиться.

По его мнению, главная причина частых заболеваний людей простудой во время перелетов - не сам самолет или закрытая система циркуляции воздуха в нем, как считают некоторые, но сам факт скопления большого количества людей в закрытом помещении.

С такой же вероятностью можно подхватить простуду и во время поездки в метро в час пик, говорит он.

Даже пребывание в здании аэропорта, где люди находятся в достаточно близком контакте, значительно повышает риск заболевания, говорит автор.

Также, по его мнению, именно поэтому и растет количество заболеваний на рождественские праздники - ведь люди собираются большими группами в закрытых помещениях.

Автор считает, что лучшая профилактика простудных заболеваний - периодическое мытье рук с мылом, добавляя при этом, что популярные антисептические средства для рук не так эффективны.

Реальна ли альтернатива углю?

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Польская оппозиция считает, что страна должна полностью отказаться от использования угля в энергетике до 2035 года, пишет специализированный портал Energetyka24.

Издание называет планы "амбициозными", но считает, что анализ политических и экономических возможностей страны показывает, что такие постулаты "абсолютно нереальны".

Сейчас, 80% электроэнергии, потребляемой Польша, производится из угля.

Это огромная индустрия, которую за каких-то 16 лет практически невозможно полностью ликвидировать и заменить, говорит издание.

Статья отмечает, что замену угля возобновляемыми источниками энергии нельзя осуществить в такой короткий срок.

Во-первых, возобновляемые источники достаточно нестабильны. Бесспорно, с их помощью можно сократить долю угля в генерации электроэнергии.

"Но пока не произойдет революция в области хранения произведенной электроэнергии, возобновляемые источники не смогут стать стабильной альтернативой [углю]", - пишет издание.

Конопляный референдум

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Новая Зеландия собирается провести в 2020 году референдум по легализации рекреационного употребления марихуаны, пишет Guardian.

Референдум назначен на дату всеобщих выборов, что должно увеличить явку и стимулировать более широкие дебаты перед голосованием.

Хотя голосование в Новой Зеландии и не является обязательным, однако неявка на выборы тех, кто имеет право голоса, влечет за собой наложение штрафа.

В 2017 году явка на выборах составила 79%, пишет газета.

"Оппозиционная национальная партия" выступила с критикой референдума, назвав такое решение "циничным" и заявив, что легализация марихуаны создает ложное впечатление о "нормальности" употребление наркотиков.

Всего неделю назад правительство приняло закон, открывающий путь для медицинского использования марихуаны.

Новое законодательство позволяет новозеландским компаниям производить медицинские продукты из каннабиса для внутреннего и международного рынка.

Это может стать спасательным жилетом для сообществ маори на восточном побережье, находящихся в трудном экономическом положении, превратив "нелегальную процветающую индустрию в легальную".

Денежный стимул за экологичность

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Британских производителей могут заставить платить за утилизацию упаковки, пишет Independent.

Сейчас налогоплательщики платят около 1 млрд фунтов ежегодно за переработку упаковки товаров, в то время как крупные корпорации и супермаркеты покрывают лишь 10% от необходимых затрат.

Новая революционная стратегия правительства, которую планируют воплотить в жизнь с 2023 года, законодательно обяжет бизнес платить за переработку своих товаров, предусматривая также высокие ставки для тех, чьи изделия невозможно использовать повторно или переработать.

Правительство надеется, что такая тактика будет стимулировать бизнес разрабатывать более экологичные способы упаковки товаров, а собранные средства помогут поддержать местные проекты по переработке отходов.

Эта инициатива - первая за более чем 10 лет попытка британского правительства пересмотреть подход к переработке отходов.

За последние пять лет объемы переработки отходов в Великобритании практически не увеличивались на фоне растущего беспокойства относительно загрязнения окружающей среды пластиком, пишет издание.

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС

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