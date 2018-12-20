Как Трамп сыграл в пользу "исламского государства" - обзор СМИ

В четверг, 20 декабря, темы иностранной прессы:

Почему вывод американских войск из Сирии - это предательство союзников США

Павел Климкин - о Путине и о том, какова его цель в отношении Украины

Кто виноват в уязвимости западных стран перед информационной войной России

Кто такие "селф-промоутеры" и что их отличает от других коллег

Вывод американских войск из Сирии

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В США вывод американских войск из Сирии считают преимуществом для группировки "Исламское государство" ("ИГ"), пишет New York Times.

Аналитики комментируют приказ президента США Дональда Трампа о завершении операции в Сирии и говорят, что это предательство американских союзников в стране - курдов.

Этот шаг может дать зеленый свет Турции осуществить вторжение на северо-восток страны, что может подтолкнуть курдов выйти из борьбы с "ИГ" на юго-востоке, предупреждают они.

Издание цитирует курдского журналиста Алана Хассана, который сказал в комментарии: "Мы шокированы. Атмосфера здесь очень негативная".

По словам аналитика Европейского совета по международным отношениям Асли Айдинтасбаса, США "на пороге очередной исторической измены курдов" и это может привести только к еще более длительной борьбе в Сирии.

Силы коалиции далеки от уничтожения "ИГ", пишет New York Time, цитируя последний отчет эксперта Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Максвелла Маркусена.

"Если мы и усвоили какой-то урок за эти годы, так это то, что длительная победа над такой группой может быть достигнута исключительно физическим измерением. Было бы опрометчиво сказать - физически халифат уничтожен, и теперь мы можем уйти", - подытоживает New York Times слова эксперта.

"Задушить Украину"

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Цель Путина - задушить Украину и заставить ее замолчать, пишет в статье для Politico министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Путин сжал руки вокруг горла Украины и усиливает свою хватку. Его конечная цель - задушить нас и заставить замолчать; увидеть, как мы терпим поражение, чтобы включить нашу страну в состав новой, вызывающе дерзкой Российской империи", - пишет украинский министр в статье.

Павел Климкин напоминает о захвате Россией украинских моряков и призывает Запад усилить давление на Москву.

Последние события в Азовском море - это, в первую очередь, нападение на западные ценности украинцев, среди которых курс евроатлантической интеграции, подчеркивает Климкин.

"Он (Путин. - Ред.) не может принять и смириться, поэтому будет делать все возможное для того, чтобы уничтожить Украину", - говорит Климкин.

Уязвимость к российской "информационной войне"

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Нельзя больше опровергать тот факт, что Кремль ведет информационную войну на нескольких фронтах против западных демократий, пишет в своей редакционной статье Financial Times.

И она не ограничивается США - Великобритания, Нидерланды и Италия также пострадали от действий "российских пропагандистов", пишет издание.

А больше всего подобным нападениям подвергается США, как свидетельствуют последние отчеты американских спецслужб. И угроза постоянно растет, подчеркивает издание.

В сложившейся ситуации Financial Times обвиняет и саму американскую власть.

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"Самый большой преступник - Дональд Трамп", - пишет издание и добавляет, что президент США продолжает опровергать роль Москвы в распространении фейковых новостей во время предвыборной кампании 2016 года.

К тому же, в начале этого года Белый дом не провел законопроект о защите выборов в США, который среди прочих мер предусматривал усиление сотрудничества между федеральными органами и властями штатов и совершенствование процедуры аудита выборов, добавляет газета.

Не последнюю роль играют и IT-компании, которые, согласно последним правительственным отчетам, предоставляли руководству США неполную информацию, говорится в статье.

Наконец, самую большую вину издание возлагает на потребителя новостей, на которого направлено действие алгоритмов технологических гигантов Google и Facebook, через которые и распространялись "наиболее успешные российские кампании по распространению фейковых новостей".

Коллеги - "селф-промоутеры"

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Они рассылают кучу "полезных" писем по электронной почте, активно участвуют в обсуждениях на общем собрании, прекрасно интегрированы в корпоративную культуру, но дальше разговоров дело не идет. Если вы узнали эти черты в каком-то из ваших коллег, вы работаете с "селф-промоутером".

О новом сроке в корпоративном сленге пишет Daily Mail, ссылаясь на недавнее исследование Международной школы бизнеса Халт.

Исследователи изучали поведение 200 офисных работников в 28 командах из различных секторов экономики, и пришли к выводу, что каждый пятый на самом деле не создавал никаких ценностей для компании, хотя работодатель считал иначе.

Причина в том, что ее работу подрывали так называемые "селф-промоутеры", которые вместо того, чтобы собственно выполнять работу, много и активно говорили о ней.

Если речь идет о посменной работе, то это может проявляться в растяжении работы на всю смену, даже если ее немного. В других случаях это проявляется в попытках выглядеть лучше перед руководством, говорят результаты исследования.

По словам автора исследования доктора Армстронга, "селф-промоутеры" в конечном итоге получают больше преимуществ, чем их коллеги, которые просто выполняют свою работу.

Обзор подготовила Татьяна Кирилюк, Служба мониторинга ВВС

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