Как королева Елизавета относится к соцсетям? - обзор СМИ

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В пятницу, 21 декабря, темы иностранных СМИ таковы:

Что британская королева думает о соцсетях?

Чего ждать миру после отставки министра обороны США?

Что пишут о "тщательно срежиссированной" пресс-конференции Путина?

Полетит ли Дэвид Бекхэм в космос?

Королева соцсетей

Когда королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году, мир узнал об этом событии преимущественно из черно-белых газет и коротких телеграмм. Лишь небольшая горстка счастливчиков могла увидеть репортаж о новом монархе благодаря тогдашней замечательной технике - телевизору.

Но время идет, и вместе с ним меняется и британская монархия. Теперь королева и ее семья - активные пользователи социальных сетей, рассказывает газета Daily Telegraph.

Издание цитирует директора по коммуникациям королевы Салли Осман, которая отметила, что Елизавета Вторая "очень поддерживает интересные идеи" относительно использования социальных сетей, ведь через них можно "распространять магию" монархии на весь мир.

Daily Telegraph напоминает, что свой первый твит королева, которой сейчас 92 года, лично "запостила" в 2014 году - на открытии галереи информационных технологий в Музее науки. Впоследствии глава британского монаршего дома начала галерею в Instagram, которая пользуется спросом, ведь там появляются фотографии событий, на которые не допускают прессу.

С тех пор количество "фолловеров" королевской семьи в соцсетях постоянно растет. В Twitter их 3,85 млн, а учетные записи семей внуков королевы в Instagram - принцев Уильяма и Гарри - регулярно посещают 7,1 млн пользователей.

"Катастрофа надвигается"

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О том, какие последствия может иметь для мира отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса, рассуждает британская газета Guardian. Издание пишет, что глава оборонного ведомства был последним из "четверки тяжеловесов", которые вносили баланс, предсказуемость и легитимность в политику Белого Дома на фоне довольно неоднозначных решений президента Дональда Трампа.

Отставка Мэттиса вызвала "глубокую обеспокоенность" не только в Вашингтоне, пишет Guardian. Какой теперь будет оборонная политика США, как она скажется на отношениях с Европой, Россией и Китаем, что будет с борьбой с мировым терроризмом? Такие вопросы возникают сейчас у союзников США по всему миру.

После отставки советника по национальной безопасности Макмастера, главы президентской администрации Джона Келли и государственного секретаря Рекса Тиллерсона Джеймс Мэттис был единственным, кто решался адекватно реагировать на, мягко говоря, противоречивые решения Дональда Трампа, например, приказ уничтожить президента Сирии. Он его просто проигнорировал.

"Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона недавно рассказал мне, что он мог спокойно спать ночью, несмотря на бессмысленные шаги Трампа, пока Мэттис руководил Министерством обороны", - цитирует Guardian главного редактора издания Atlantic Скотта Стосселя.

Guardian пишет, что после ухода Мэттиса наибольшую тревогу вызывает полная непредсказуемость политики Трампа. Чего еще можно ожидать от человека, который заигрывает с Северной Кореей и Россией, делает недружественные заявления о союзниках США в Европе и навязчиво противостоит торговле с Китаем? Вот почему политики и аналитики бьют тревогу, рассказывает газета.

Издание напоминает, что в письме о своей отставке Мэттис объяснил свой шаг разногласиями с Трампом по поводу отношений с союзниками США в Европе и видения того, кто представляет угрозу Соединенным Штатам.

Следовательно вполне понятна реакция на отставку министра обороны бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который написал в Twitter: "Эй, Республиканцы! Сколько еще времени будет продолжаться этот фарс под названием "президентство"? В настоящее время такой политической, экономической и геостратегической турбулентности как на национальном, так и на глобальном уровне вы ждете катастрофу, которая побуждает вас к действиям? Катастрофа уже надвигается!"

Очередной "спектакль" Путина

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Впечатлениями от последней пресс-конференции Владимира Путина делится с читателями Independent. Британское издание называет ее "тщательно срежиссированным ежегодным спектаклем человека, который отвечает только на свои собственные вопросы".

"Четырнадцатая серия" этого спектакля не побила пятичасовой рекорд 2008 года - она ​​длилась всего около четырех часов. Зато администрация российского президента похвасталась другим рекордом - на пресс-конференцию допустили до 1700 журналистов. И неважно, что всех их продержали без воды и еды несколько часов до начала действа, отмечает Independent.

А между тем, организаторы поощряли представителей прессы быть креативными, чтобы привлечь к себе внимание главы России. Следовательно, пресс-конференция время от времени напоминала новогодний карнавал - там были и Снегурочки, и медведи в хоккейной форме, и национальные костюмы народов России.

В целом, считает Independent, Путин не сказал ничего нового. Его ответы на вопросы о проблемах, с которыми сталкиваются рядовые россияне, были в стиле "У нас плохо, но у них еще хуже", рассказывает издание. Безработица в России? В Испании ее уровень выше. Горы мусора? И в Тихом океане из него образовались целые острова. Падение экономики? Зато во время кризисного 2008 года в России произошел "отрицательный рост"! Санкции? Россия привыкла.

В то же время глава России не забыл предупредить, что не стоит забывать об угрозе ядерного конфликта и призвал Великобританию не "глумиться" над демократией. По его убеждению, брексит должен состояться и ни о каких повторных референдумах не может быть и речи. Independent напоминает, что Лондон подозревает Россию во вмешательстве в референдум по выходу из ЕС.

"Как всегда, самые интересные вопросы либо остались без ответа, либо их просто не задавали", - отмечает издание. Среди них - о роли "повара" Путина Евгения Пригожина в убийстве российских журналистов в ЦАР. "В Украине тоже убивают журналистов", - ответил президент России.

"Разумеется, никто не вспомнил о судьбе двух мужчин, которых Путин лично назвал "простыми россиянами" и которых позже идентифицировали как агентов военной разведки Анатолия Чепигу и Александра Мишкина", - заключает Independent.

Бекхэм и космос

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Звезда английского футбола Дэвид Бекхэм ведет тайные переговоры о полете в космос, сообщает в эксклюзивном материале газета Sun, ссылаясь на источники, близкие к семье футболиста.

Если это произойдет, Бекхэм станет первым футболистом и селебрити, который вырвется из объятий земной гравитации.

Говорят, что 43-летний экс-игрок ведет переговоры с космическим подразделением компании Virgin Atlantic.

Sun пишет, что Бекхэма привлекает идея космического путешествия, и разговоры о нем ведутся уже некоторое время. В то же время отец четверых детей должен хорошо подумать, чтобы дать согласие на такой шаг.

"На свете осталось на так много вещей, которых он еще не сделал, но это (полет в космос. - Ред.) было бы чем-то совершенно на ином уровне. Хотя он и признает, что очень нервничает", - цитирует своего собеседника газета Sun.

Обзор подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС