Как в Китае отменяют Рождество - обзор СМИ

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В среду, 26 декабря, темы иностранной прессы таковы:

Удалось ли "отменить Рождество" в Китае

Почему Санта-Клаус раскритиковал Трампа

Где самый счастливый город в мире?

Какие рождественские традиции интересны

"Китаизация" религии

Китайские власти "отменили Рождество" по крайней мере в четырех крупных городах, заставив снять украшения и сократить программу празднования, пишет Independent.

Издание отмечает, что хотя Рождество все еще остается "фестивалем шопинга в Поднебесной," все больший акцент Коммунистической партии на традиционную культуру и систематическое подавление религии при Президенте Си Цзиньпине угрожает положению Санта Клауса".

"Потребовалось всего 24 часа, чтобы полностью убрать все рождественские деревья, огоньки и колокольчики с 27-этажного торгового и офисного комплекса в китайском городе Наньян", - пишет газета.

Власти города Хеньян заявили, что члены Компартии должны избегать иностранных фестивалей и быть "моделями соблюдения традиционной китайской культуры".

В городе Ланфан, к югу от Пекина, запретили рождественские выступления и продвижение товаров, а полиция усилила дежурство 23-25 ​​декабря, чтобы пресечь "нелегальные проявления празднования". А в одном из районов южной провинции Юньнань правительство запретило связанные с Рождеством украшения и события во всех местах массового скопления людей.

По мнению священника Джонаната Лю, такие действия свидетельствуют о попытках власти "китаизировать" религию.

"Местная реакция против Рождества является частью более широких настроений, появившихся с приходом Си к власти. Поэтому иностранные культурные элементы, такие как Рождество, швырнули на плаху", - считает эксперт Из Ян.

Подобные "антирождественские проявления" ранее замечали в прошлом и 2014 году, пишет Independent, добавляя, что несмотря на "официальное недовольство" по Китаю продолжает распространяться "рождественское настроение".

Очередной "фейк" от Трампа

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Санта-Клаус "раскритиковал" Дональда Трампа за "распространение фейковых новостей", пишет Sun. В интервью изданию с Северного полюса главный зимний волшебник опроверг предположение американского президента о том, что он является "выдумкой".

"Что подразумевает Дональд Трамп, когда он спрашивает, верит ли еще в меня ребенок? Мое существование - вне всякого сомнения. Существуют тысячи фото со мной, снятые во всем мире во время встреч с детьми", - заявил Санта-Клаус.

Издание напоминает, что Трамп сделал "большую ошибку" во время общения с детьми по телефону накануне Рождества - традиции, которой придерживаются американские президенты и их жены.

"Первая леди Мелания Трамп, 48, которая сидела рядом с мужем и также отвечала на звонки, не могла поверить в то, что он сказал ребенку", - отмечает издание.

По мнению Sun, этот случай "стал еще одним из серии" "фейковых новостей" от Трампа.

Финны ломают стереотипы

Копірайт зображення OLIVIER MORIN/AFP/Getty Images Image caption Финляндию в этом году признали самой счастливой страной мира

New York Times рассказывает о "самом счастливом городе в мире" - финском Кауниайнене. Издание напоминает, что в апреле этого года ООН признала Финляндию самой счастливой страной мира, а еще одно исследование установило, что почти 10 тысяч жителей маленького городка "самые удовлетворенные" люди в стране.

Такие выводы "удивили" даже самых финнов.

"Во всем мире среднестатистический финн воспринимается как меланхолик и интроверт, который больше склонен к самоубийству, чем представители других национальностей. Даже сами финны соглашаются с частями этого стереотипа. Согласно финской пословице, если незнакомец улыбается тебе на улице, он пьяный иностранец или сумасшедший", - пишет издание.

Впрочем, Кауниайнен ломает эти стереотипы. Город гордится своим "Центром просвещения взрослых", где большое количество местных жителей развлекаются разными способами. Некоторые ткут ковры, в подвале поет хор, на верхних этажах люди рисуют копии православных христианских икон, занимаются йогой.

Центр содержится на средства центрального и местного бюджетов и предлагает жителям вечерние занятия "практически всем, чем угодно", говорит директор центра. За символическую плату (меньше доллара за часовое занятие) почти 15% населения Кауниайнена может посещать центр одновременно.

Именно из-за этих услуг люди в городе счастливее других соотечественников, считает Сейё Соин. "Главная причина в том, что людям есть чем заниматься. Это как психотерапия!" - говорит она.

Но центр далеко не единственное место, где можно проводить свободное время. В маленьком городке более 100 спортивных и культурных клубов, лыжная трасса, музыкальная школа, школа искусств, легкоатлетический стадион, каток и даже "кунтопортаат" - специально построенные лестницы, которые позволяют поддерживать физическую форму.

Добавьте к этому качественную и дешевую систему здравоохранения, бесплатное образование мирового уровня и доступную систему ухода за детьми и вы получите почти идеальный город, пишет издание.

Правда, за все это финны платят очень высокие, даже по сравнению с другими развитыми странами, налоги. Но оно того стоит, считает жители Кауниайнена.

"Счастье - это удовлетворение своей жизнью и возможностями, которые ты имеешь. Если смотреть на город с этой точки зрения, то он - счастливое место, ведь здесь мы имеем большое количество возможностей", - говорит бывший мэр города.

"Единственное отсутствующее учреждение в городе - полицейский участок. Из-за минимального уровня преступности в нем просто нет необходимости", - отмечает New York Times.

Рождество на роликовых коньках и с гибридным козлом

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В Швеции в городе Гавле на Рождество сооружают огромного соломенного козла

Washington Post пишет о том, как выглядят рождественские традиции в мире.

В Венесуэле "очень важно" приехать на рождественскую службу на роликовых коньках. Неизвестно, откуда возникла эта традиция, но говорят, что это альтернатива конькам или санкам в теплой стране.

Жители шведского города Гавле начинают праздновать только после того, как соорудят 15-метрового козла из соломы. Традицию начали, чтобы привлечь внимание туристов, но с ними массово пришли и поджигатели - только 15 из 51 сооруженных соломенных животных счастливо пережили праздник.

В соседней Норвегии все еще сохраняется древняя традиция, когда на время рождественских праздников прячут метлы. Считается, что именно в это время "злые духи и ведьмы" прилетают к людям, поэтому норвежцы пытаются не дать им ни единого шанса.

Копірайт зображення Reuters Image caption Крампус - часть рождественских праздников в Австрии и Германии

Почти 3 млн японцев ежегодно празднуют Рождество не с саке или суши, а с курицей из KFC. Традиция стала настолько популярной, что тысячи семей заказывают блюдо за несколько недель до праздника, чтобы избежать очередей на Рождество.

Возможно, самая страшная традиция до сих пор существует в Австрии, Германии и некоторых других странах Центральной Европы, где люди наряжаются в гибридного демона-козла, которого зовут Крампус.

"Он пугает детей для того, чтобы они хорошо себя вели, и наказывает тех, кто не слушается", - пишет Washington Post.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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