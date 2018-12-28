Почему Путина ждет тяжелый год? - обзор прессы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Times считает, что в конечном итоге президенту Путину придется разобраться с "социальным кризисом" внутри страны

Темы обзора западной прессы 28 декабря:

Почему Владимира Путина ждет тяжелый год

Как потенциальный отказ от "брексита" может защитить ЕС от амбиций Путина и Трампа

Какие рождественские подарки британцы назвали худшими

Почему волонтерская деятельность улучшает эмоциональное состояние

Путин и социальный кризис:назад в Европу через Украину

Президенту России Владимиру Путину придется столкнуться с серьезными вызовами в 2019 году, предупреждает Times.

По словам газеты, за последние 20 лет лидер Кремля использовал "авантюризм" во внешней политике, чтобы восстановить "национальную гордость" россиян. Но в конце концов он будет вынужден разбираться с "социальным кризисом" внутри страны.

"В 2019 году Путину, скорее всего, придется прибегнуть к системным изменениям и проводить политические реформы. Это означает, что он будет вынужден искать дорогу обратно в Европу. Для этого ему придется помириться с Украиной", - отмечает издание.

Как добавляет Times, на недавней итоговой пресс-конференции Путин рассказывал о геополитических достижениях и обещал экономические достижения. Но на самом деле ситуация в России не такая радужная: стране не хватает инвестиций и финансовых реформ, она не является важным экономическим игроком на международном уровне (если не принимать во внимание нефть, газ и металлы), а пенсионная реформа оказалась крайне непопулярной среди россиян.

На этом фоне популярность президента внутри страны падает, пишет газета. Поэтому если Путин захочет модернизировать экономику, ему придется "открыть себя западным идеям и финансам".

"В ответ на санкции Кремль бросил значительную часть ресурсов своей внешней политики и спецслужб на попытки посеять раздор на Западе. В долгосрочной перспективе, эти прозрачные маневры только вредят мощности, престижу и продвижению России за рубежом, а также и популярности Путина внутри страны", - резюмирует Times.

Еще один аргумент против "брексита"

Копірайт зображення Getty Images Image caption И американский, и российский президенты считают Евросоюз врагом, и хотя их мотивы отличаются, общая цель одна - "посеять раздор", пишет Guardian

"Лучший способ утопить Путина и Трампа? Отказаться от брексита". С таким призывом на страницах Guardianвыступает обозреватель газеты Натали Нугайред.

По ее словам, цепочка "Трамп-брексит-Путин" стала "тройной проблемой" для Европы, в том числе и для самой Великобритании. И американский, и российский президенты считают Евросоюз врагом, и хотя их мотивы отличаются, общая цель одна - "посеять раздор".

"Трамп хочет изолировать Британию и обескровить ЕС, чтобы он больше не устанавливал торговые правила и стандарты. Путин хочет расширить сферу влияния России в Европе и стремится к геополитическим достижениям, которые стали бы местью за поражение в холодной войне", - объясняет обозреватель.

По ее мнению, вред, который оба лидера могут нанести Европе, пугает. В частности, для ЕС всегда большое значение имела военная поддержка со стороны Вашингтона, и российский президент хорошо понимает, что заменить ее Брюсселю нечем. К тому же, и Трамп, и Путин публично выражали свою поддержку выходу Британии из Евросоюза, и если брексит не состоится, это станет серьезным ударом для обоих.

Худшие рождественские подарки

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чаще всего недовольство подарками выражают миллениалы, тогда как людям старше 55 лет угодить было значительно проще - пишет Independent

Книга о водосточных трубах, аппарат для резки ананасов и подарочные сертификаты, у которых уже истек срок действия. Все это - в списке худших подарков, которые получали британцы на Рождество, рассказываетIndependent со ссылкой на опрос компании Which?

Участники исследования рассказали, что иногда дарители даже не задумывались над тем, что выбирают.

"Среди таких бездумных подарков были коробка шоколадных конфет для диабетика, лосьон после бритья для мужчины с бородой, и бутылка шампанского для того, кто не употребляет алкоголь", - цитирует газета результаты опроса.

Правда, многие британцы хоть и расстраиваются из-за подобных подарков, но быстро исправляют ситуацию. В частности, другой опрос показал, что ненужные вещи передаривают, возвращают в магазины, жертвуют в благотворительные организации продают через интернет.

Исследование также показало, что чаще всего недовольство подарками выражают миллениалы, тогда как людям старше 55 лет угодить было значительно проще, добавляет Independent.

Помогать полезно для психического здоровья

Копірайт зображення Getty Images Image caption Британские ученые пришли к выводу, что помогая другим, помогаешь и себе

Волонтерская деятельность и помощь другим существенно улучшают эмоциональное состояние и психическое здоровье. Об этом пишетDaily Mail со ссылкой на исследование ученых из университетов Саутгемптона и Бирмингема.

Проведенный ими опрос установил связь между волонтерством и позитивным настроем, эта закономерность особенно отчётливо прослеживалась среди участников старше 40 лет.

По словам ученых, волонтерская деятельность помогает людям зрелого возраста расширить круг общения, напрямую влияет на уровень удовлетворенности жизнью.

"Кроме того, волонтерство может создать ощущение цели, особенно тем, кто уже не работает. Это позволяет улучшить социальные связи, что особенно актуально для одиноких пожилых людей", - отмечает издание.

Также выяснилось, что в возрастной группе от 60 до 74 лет волонтерской деятельностью занимаются до четверти респондентов, тогда как среди молодежи этот показатель падает до 17%, отмечает Daily Mail.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC.

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