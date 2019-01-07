Раскол между Украиной и Россией теперь полный - СМИ о томосе

Копірайт зображення Reuters Image caption Рождественское богослужение в Софийском соборе 7 января - первое после получения ПЦУ томоса об автокефалии

В понедельник, 7 января, иностранные СМИ анализируют политические последствия создания поместной канонической автокефальной церкви в Украине и советуют, как говорить с боссом о зарплате.

Почему религия важна для Украины

Как доставить цветы из Роттердама в Лондон свежими

Стоит ли Байдену идти в президенты

Как разговаривать с боссом

Почему религия важна для Украины

Копірайт зображення Reuters Image caption Верующие в Украине с радостью восприняли получение церковной независимости от Москвы

Guardian рассуждает о тесной связи политики и религии на примере Украины. В редакционной статье газета пишет, что "политический раскол между Украиной и Россией" теперь проходит параллельно с "расколом на духовном уровне" между Москвой и Константинополем.

По мнению издания, отделение Украинской церкви от Москвы надо рассматривать как попытку развития независимого украинского государства.

"Все это может показаться театром теней. Но религии действительно имеют значение. Очевидно, что они отражают политическую и даже экономическую напряженность. Но они также позволяют формировать их и придавать им определенную форму. Приверженность к определенной религии издавна была очень важной частью того, как нации представляют свое существование, а следовательно, как они определяют, кто есть и кто не является их членом", - отмечает издание.

Guardian обращает внимание на то, что эти вещи могут быть неочевидными в Англии, где "почти окончательный коллапс государственной церкви" происходит на фоне более общего кризиса легитимности. "Но в таких странах, как Польша или Ирландия, религия и национализм были неразделимы на протяжении большей части 20-го века", - пишет газета.

По мнению авторов статьи, эти примеры так же, как и пример Франции, где царит доктрина разделения церкви и государства, иллюстрируют общее правило: существует господствующая идея, что только те, кто разделяет определенный концепт, могут действительно быть частью нации.

"В Украине, где президент Петр Порошенко ведет кампанию за переизбрание с лозунгом "армия, язык, вера", связь более чем очевидна", - добавляет Guardian.

Газета отмечает, что, как и в других странах, в случае с украинской церковью, "священное и светское неразрывно переплетены".

"Нынешний конфликт (за новую церковь - Ред.) в определенном смысле сводится к тому, кто освящает оружие какого войска, а поскольку этот вопрос влияет на готовность солдата бороться и погибать, он важен и для миллионов тех, кто не интересуется теологией", - заключает издание.

Как доставить цветы из Роттердама в Лондон свежими

Image caption Продавцы тюльпанов в Нидерландах боятся "жесткого брексита"

Голландцы любят все планировать заранее, но даже им, вероятно, не удастся избежать хаоса под названием "несогласованный брексит", пишет Washington Post.

Газета отмечает, что Нидерланды - главный торговый партнер Великобритании в континентальной Европе, и именно эта страна лучше другихподготовилась к 29 марта. Именно тогда Соединенное Королевство должно официально покинуть ЕС. "Но здешние лидеры опасаются, что даже самые большие усилия страны, которая любит быть подготовленной, окажутся недостаточными, чтобы противостоять беспорядку", - пишет издание.

Washington Post цитирует главу офиса по внешним связям порта Роттердама Марка Дийка. Тот жалуется, что переговоры о брексите стали настолько непонятными, что "людям трудно быть уверенными в том, что несогласованного брексита не произойдет".

Через порт в Роттердаме еженедельно проходит один миллион тонн товаров, следующих из и в Британию. Благодаря нынешним договоренностям в рамках ЕС британские магазины могут утром заказать свежие продукты из Нидерландов и уже вечером их получить. После выхода страны из ЕС делать это будет гораздо сложнее.

Правительство Нидерландов уже занимается поиском тысячи дополнительных таможенников для проведения досмотра товаров для Британии, который станет обязательным. Будущих инспекторов ищут преимущественно в восточноевропейских странах и устраивают им быстрые курсы по изучению языка, ведь внутри страны найти достаточное количество квалифицированных сотрудников сложно, отмечает Washington Post.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Продавцы цветов боятся длительных простоев на границе при жестком брексите

Между тем голландские фермеры, которые имеют клиентов в Великобритании, встревожены возможной бюрократией после брексита. Дополнительные часы и дни простоя товаров вроде цветов или продуктов питания являются критическими для них.

Как пишет газета, если британский парламент поддержит соглашение о брексите, которое предлагает глава правительства Тереза ​​Мэй, для этих фермеров мало что изменится.

Великобритания будет оставаться частью таможенного союза ЕС по крайней мере до момента, когда вступит в силу новая договоренность. Но если парламент не проголосует ни за какой документ о брексите, торговля между Соединенным Королевством и его партнерами в ЕС будет "отброшена на десятилетия назад", предупреждает издание.

Стоит ли Байдену идти в президенты

Копірайт зображення AFP Image caption Спонсоры демократов считают Байдена сильным оппонентом Трампа на предстоящих выборах

Бывшая правая рука Барака Обамы Джо Байден находится под давлением со стороны основных доноров Демократической партии США, пишет New York Times.

Байден сейчас взвешивает все "за" и "против" и решает, баллотироваться ли ему в президенты в 2020 году, но спонсоры его партии хотят ясности как можно скорее. Бывший вице-президент склоняется к мысли, что стоит побороться за высший пост, но окончательного решения еще не принял, пишет газета.

Если он не сделает официальное заявление до конца января, спонсоры демократов могут начать мигрировать к другим кандидатам, предполагает издание. На прошлой неделе о своих президентских амбициях заявила сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен, а еще три десятка демократов размышляют над этим.

Между тем соратники Байдена уверены, что именно он должен победить Трампа на выборах в следующем году. "По десятибалльной шкале он набирает около 12", - цитирует газета давнего друга Байдена, сенатора Тома Карпера. По его мнению, бывший вице-президент во время правления Барака Обамы победит Трампа "одной левой".

Но кое-кто в демократическом лагере сомневается в том, что белокожий политик с умеренными взглядами в возрасте 70 лет - лучшая кандидатура для партии. "В более широком смысле дебаты относительно возможной кандидатуры Байдена свидетельствуют о противоположных взглядах в партии, в частности, о разногласиях между прагматичным и либеральным крылом", - пишет New York Times.

Если Байден все-таки решит баллотироваться, это сразу сделает его лидером праймериз, предполагает издание. Но по мнению журналистов, сразу встанет вопрос о том, что демократы предпочитают: знакомомое лицо и продление левоцентристской политики Обамы или смену поколений и курс на более либеральный подход.

Как разговаривать с боссом

Копірайт зображення Getty Images Image caption К разговору с боссом нужно тщательно подготовиться

Financial Times рассказывает о том, как тактика переговоров по освобождению заложников может помочь в разговоре с руководителем по поднятию зарплаты.

Корреспондент газеты посетил один из курсов Сюзанн Уильямс, которая несколько десятков лет работала в Скотленд-Ярде и стала первой в истории женщиной, руководившей полицейским отделом по освобождению заложников. Ее специализация - похищения, ограбление банков, предотвращение самоубийств и т.д., но Уильямс считает, что навыки, которые она получила на работе, могут понадобиться и в обычной жизни.

На вечерних курсах в центральной части Лондона она объясняет слушателям, как лучше вести переговоры в офисе по целому ряду вопросов. Перед разговором с руководством по повышению зарплаты Уильямс советует основательно подготовиться. В частности, провести анализ статистических данных, вычислить средние зарплаты на отдельных должностях в своей области и сделать все возможное, чтобы просьба о высшей зарплате выглядела обоснованной, а не эмоциональной.

"Нужно сразу донести мысль о том, что это серьезный разговор, а не болтовня у кулера с водой", - цитирует ее Financial Times.

Начинать такую ​​беседу она советует тогда, когда руководитель не озабоченн чем-то важным. Вопрос вроде "я вас не отвлекаю от чего-то важного" будет наиболее уместным. "Когда очевидно, что руководитель не занимается чем-то более важным, ему сложно сделать вид, что это не так", - отметила на лекции Уильямс.

Она связывает успех и популярность своих курсов с тем, что все больше женщин-профессионалов стараются быть более уверенными и напористыми на работе, но не знают, как реализовать эти намерения на практике.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко

Служба мониторинга BBC

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