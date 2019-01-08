Как улучшить медицину? Рецепты из Британии и Польши - в обзоре СМИ

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Во вторник, 8 января, иностранная пресса пишет о следующем:

Лечение по Skype в Британии

Польские медики в селах

Китайская киберугроза в метро

Ностальгия Джереми Кларксона и ВВС

Цифровая медицина по-британски

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В Британии планируют улучшить качество медицинской помощи, независимо от места нахождения пациента.

План перспективного развития Национальной системы здравоохранения предполагает активное использование консультаций по Skype, пишет британская Times.

Дистанционное лечение позволит сократить количество личных посещений больниц и поликлиник на треть и сэкономит миллионы фунтов.

"Цифровые консультации станут нормой с введением нового плана перспективного развития здравоохранения. Количество личных визитов в больницы уменьшится на 30 млн в год. Пообщаться с врачом можно будет через Skype или смартфон", - пишет газета.

По мнению руководителя Национальной системы здравоохранения Великобритании Саймона Стивенса, пора положить конец устаревшей и громоздкой системе медицинских консультаций, которую ввели еще 70 лет назад.

"Эффективная медицинская помощь онлайн позволит сократить дефицит бюджета системы здравоохранения и наконец добиться улучшения уровня медицинской помощи, а затем улучшить показатели лечения онкологических, кардиологических и психиатрических заболеваний", - пишет Times.

Реформа по-польски

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В то же время Министерство здравоохранения Польши нашло другой способ улучшить уровень оказания медицинской помощи в провинции, пишет польская Rzeczpospolita.

Согласно проекту новых правил врачебной практики, будущие врачи будут обязаны отработать некоторое время в местных больницах вместо того, чтобы сразу проходить специализацию в больших клиниках.

"Таким образом можно решить проблему нехватки кадров в малых больницах и вместе с тем дать возможность молодым врачам получить профессиональный опыт", - считает газета.

"В крупных клиниках им далеко не сразу дают возможность работать самостоятельно. А вот в провинции они не будут иметь другого выхода, кроме как сразу работать с пациентом", - считает издание.

По мнению же специалистов, эта инициатива, возможно, и имеет смысл, но внедрить ее будет непросто. С одной стороны, сопротивление можно ожидать от главных врачей провинциальных больниц, которые вряд ли захотят платить интернам зарплату квалифицированных врачей. А с другой, сами интерны вряд ли будут гореть желанием ехать в провинцию из крупных городов и крупных клиник.

Война с ветряными мельницами?

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Британская полиция получит разрешение принудительно приземлять, задерживать и обыскивать дроны, пишет британская Guardian.

Новые полномочия полиция получит после того, как многочисленные сообщения о наличии в воздухе этих устройств привели к существенным задержкам в работе лондонского Гатвика - одного из крупнейших аэропортов Великобритании.

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"Британский Home Office начнет тестирование технологий противодействия дронам в аэропортах и ​​тюрьмах. Зоны безопасности вокруг аэропортов увеличатся примерно на три мили, в частности в конце взлетных полос", - сообщает газета.

Владельцы дронов весом от 250 граммов до 20 килограммов должны их зарегистрировать и сдать онлайн экзамен на умение управлять ими.

В случае невыполнения требования необходимо немедленно приземлить дрон, в противном случае при отсутствии официального разрешения на управление летательным аппаратом полиция сможет наложить на виновника штраф в размере 100 фунтов.

В период с 19 по 21 декабря массовые сообщения о дронах в воздухе вокруг Гатвика привели к задержке около 1000 авиарейсов.

Полиция проверила свидетельство 115 очевидцев, однако ни одного дрона перехватить тогда так и не удалось. Полиция задержала двух подозрительных лиц, но через 36 часов их пришлось отпустить и извиниться за причиненные неудобства из-за отсутствия доказательств, пишет Guardian.

Китайцы видят все?

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Китайские производители имеют высокие шансы выиграть тендер на поставку новых вагонов метро в столице США, и это беспокоит американских сенаторов, пишет Washington Post.

Причина в том, что США не имеют своих производителей вагонов метро, ​​а китайцы предлагают столь привлекательные цены, что отказаться от их предложения очень трудно.

Однако не всегда стоит выбирать то, что дешевле, считают некоторые политики.

"Это похоже на сюжет голливудского триллера. Китайцы установили в камеру наблюдения вагонов метро специальную программу, которая следит за работниками Пентагона и Белого Дома, которые Синей линией добираются на работу. Их фото и видео пересылаются в Пекин", - пишет газета.

Поскольку американский Конгресс и Пентагон серьезно воспринимают угрозу со стороны Китая, то они требуют такого же подхода и со стороны руководства вашингтонского метрополитена.

"Не стоит экономить несколько долларов и ставить под угрозу безопасность столицы США. Если существуют реальные предостережение безопасности вагонов от китайских производителей, то стоит поискать другого поставщика", - считает сенатор-демократ Джеральд Конноли.

Похоже, призывы сенаторов услышали. Руководство вашингтонского метрополитена пообещало, что победитель тендера должен будет пройти сертификацию на предмет компьютерной безопасности в независимой компании.

"Мы понимаем, что некоторые страны намного агрессивнее других, когда речь идет о кибератаке", - сказал главный специалист по информационной безопасности вашингтонского метрополитена Кайл Малоу.

Приятные воспоминания Джереми Кларксона

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Бывший ведущий популярного автошоу Top Gear на BBC Джереми Кларксон выражает альтернативные мнения относительно того, какой должна быть самая популярная британская телерадиокомпания.

"Если бы ВВС руководил я, оно было бы лучшим. Я бы делал программы для всех, а не только для нескольких людей в Айлингтоне. Корпорация стала слишком претенциозной, она пытается быть политкорректной любой ценой, а в ее материалах не хватает жизни", - цитирует Кларксона британский таблоид Daily Mail.

Однако несмотря на критику, Кларксон с удовольствием вспоминает свою 13-летнюю карьеру на ВВС.

"Я был счастлив, когда я работал на ВВС, и я очень ценю это время. Я бы не хотел, чтобы эту атмосферу уничтожило несколько сторонников Корбина (лидера лейбористской партии). Может, я и не прав. Может, я старый большой динозавр. этот мир больше не принадлежит мне, он принадлежит поколению моих детей. Они живут в таинственном мире своих мобильных телефонов и соцсетей", - говорит Кларксон.

Обзор подготовил Ярослав Карпюк, Служба мониторинга ВВС

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