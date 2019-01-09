Почему в мире закрывают рестораны для нудистов - обзор СМИ

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В среду, 9 января, иностранная пресса пишет о таком:

Почему закрываются рестораны для нудистов?

Арест "американского шпиона" в Москве - вопросов больше, чем ответов

Можно ли побороть стресс пением?

Нудистские рестораны закрывают

Рестораны для нудистов не прижились и закрываются один за другим, констатирует Daily Mail. После того, как с карты Лондона исчез ню-ресторан The Bunyadi, о намерениях уйти с рынка объявил и парижский O'naturel, пишет газета.

Оказалось, что вскоре после открытия в декабре 2017 года первый нудистский ресторан в Париже вынужден закрыться "из-за отсутствия голых ягодиц", рассказывает Daily Mail.

В течение 14 месяцев с момента открытия на тихой улице на востоке французской столицы клиенты смаковали устрицы, улитки и фуа-гра со спаржей, предварительно оставив всю одежду в гардеробе. И хотя меню из трех блюд стоило всего 49 евро, владельцы ресторана вынуждены закрыться, чтобы избежать банкротства.

Daily Mail пишет, что у тех, кто хочет получить гастрономическое удовольствие голышом, осталось еще несколько дней. Они должны быть готовы оставить всю одежду в гардеробе вместе с мобильными телефонами. Мужчинам выдадут одноразовые тапочки, а женщинам на высоких каблуках позволят остаться в своей обуви.

Арест американца в России

Копірайт зображення EPA Image caption 48-летний Пол Уилан прилетел в Россию 22 декабря, а 28 декабря его задержала ФСБ

Британское издание Independent опросило бывших разведчиков об аресте в России Пола Уилана, гражданина по крайней мере четырех стран - США, Канады, Великобритании и Ирландии. Разведчики обращают внимание на большое количество "нестыковок" в этом так называемом "шпионском скандале" и делают вывод, что это мог быть "спектакль", не слишком качественно срежиссированный ФСБ.

Independent напоминает, что Уилан был арестован российскими спецслужбами в одном из самых дорогих отелей Москвы вскоре перед Новым Годом. Он - бывший американский морской пехотинец, служил в Ираке, но был уволен из-за попытки присвоить 10 тыс. долларов. Впоследствии он работал специалистом по безопасности в автокомпании. Также известно, что Уилан несколько раз посещал Россию и является сторонником политики Дональда Трампа.

Что именно происходило в московской гостинице неподалеку от главного офиса ФСБ на Лубянке, можно узнать только из сообщений российских СМИ, продолжает Independent. По их версии, Уилана задержали во время встречи с "завербованным лицом" во время передачи последним информации о действующих офицерах российской разведки.

Именно эти сообщения вызывают вопросы у ветеранов "шпионского дела", отмечает Independent. Бывший российский контрразведчик Геннадий Гудков объяснил изданию, что спецслужбы России имели основания следить за Уиланом из-за его морпеховского прошлого и работы в сфере безопасности в автомобильной фирме. В остальном же его действия никак не вписываются в поведение профессионального шпиона.

"Понятно, что его "контакт" мог быть подсадной уткой ФСБ", - считает Гудков. В то же время, добавляет он, если Уилану в самом деле удалось завербовать россиянина, то где доказательства?

"Россия должна показать миру наставления о поведении, накопленной информации и паролях", - объясняет бывший российский контрразведчик.

На весьма несвойственное ФСБ поведение россиян обращает внимание и бывший руководитель операций ЦРУ в России Джон Сайфер. Обычно, когда Москве удавалось задержать западного шпиона, россияне прилагали немалые усилия, чтобы задокументировать доказательства его деятельности и разгласить их на весь мир. Так, например, в 2006 году, когда "на горячем" поймали британца с контейнером в виде камня, или в 2013 году, когда задержали американского "дипломата" Райана Фогля с оружием и приклеенными усами.

Сайфер объяснил Independent, что возникает много вопросов и к так называемой "встрече с агентом в гостинице". "Существуют две чрезвычайно опасных вещи в шпионском деле: вербовка и связь с агентом. Для Соединенных Штатов немыслимо даже рассматривать возможность отправлять на такую ​​встречу человека без дипломатического прикрытия", - говорит он.

"Мы никогда не проводим такого рода встречи, как описано в российской прессе. И Владимир Путин это знает. Он знает, что мы так не работаем", - добавил Джон Сайфер.

Independent не исключает возможности того, что арест так называемого "шпиона" был акцией, предназначенной для "домашнего потребления". "Россия все еще приходит в себя после года унижений в 2018-м, когда в результате ее собственных провальных операций были раскрыта информация о сотнях действующих агентов", - отмечает издание.

Сайфер предполагает также, что Пол Уилан привлек к себе внимание ФСБ как сторонник Дональда Трампа. Он считает, что россияне будут пытаться склонить президента США к обмену его сторонника на кого-то из задержанных в Америке граждан России.

Ударим хоровым пением по стрессу

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Если вас съедает стресс из-за перегрузки на работе, выбросите стресс-мячи и выключите успокаивающие звуки леса, советует Daily Mail. Лучший способ преодоления стресса на рабочем месте - это хоровое пение с коллегами, убеждает газета, ссылаясь на новые исследования британских ученых.

Исследователи из Университета Лестера обнаружили, что 96% людей, посещающих группы хорового пения, чувствуют меньше напряжения на работе.

Руководитель проекта Джоанна Фостер рассказала газете: "Наше исследование получило доказательства того, что это (пение в группе - Ред.) может уменьшить напряжение на рабочем месте и чувство изоляции. Организациям следует серьезно рассмотреть возможность поощрения персонала к регулярному пению в группах, чтобы улучшить их самочувствие, чувство сплоченности и даже трудолюбие".

Кроме того, хоровое пение улучшает дыхание и осанку. Оно также активизирует выработку гормона удовольствия - эндорфина, что, в свою очередь, облегчает создание товарищеских отношений между членами хора.

Daily Mail напоминает, что другое исследование британских ученых, проведенное в Хэмпшире и Дорсете среди 58 работников с зарплатой от 15 до 65 тыс. фунтов стерлингов в год, показало, что почти треть работников считает нагрузку на работе слишком тяжелой, чтобы справиться с ней самостоятельно. Именно из-за стресса, депрессии или тревоги они чувствовали себя больными и провели на больничном длительные периоды времени.

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга ВВС

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