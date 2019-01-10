Сделают ли в Париже метро бесплатным - обзор СМИ

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В четверг, 10 января, западная пресса пишет о таком:

Почему мэр Парижа передумала делать городской транспорт бесплатным

Как сближается Германия и Франция и кому это не нравится

Зачем Трампу "большая и красивая" стена на границе с Мексикой

Бесплатного метро не будет

Когда весной 2018 года мэр Парижа Анн Идальго заявила, что проезд в общественном транспорте в городе стоит сделать бесплатным, многие были в шоке такого смелого предложения. Прошло девять месяцев, и сама Идальго вынуждена была признать, что бесплатных автобусов, трамваев, метро и электричек не будет.

Как пишет французская Monde, три помощника, которых мэр столицы попросила провести анализ проекта, пришли к выводу, что полностью бесплатный транспорт в итоге будет дорого стоить горожанам, а положительный эффект для окружающей среды будет минимальным.

Именно заботой об окружающей среде аргументировала свой проект Идальго, когда впервые заговорила о нем. Она утверждала, что с бесплатным транспортом жители будут охотнее отказываться от автомобилей.

Однако анализ показал, что стоимость общественного транспорта не является главным критерием, по которому люди делают выбор в пользу передвижения на авто. Парижане преимущественно выбирают автомобиль из-за того, что на нем можно быстрее добраться до пункта назначения.

В такой ситуации бесплатного транспорта недостаточно для того, чтобы автомобилисты изменили свои привычки. Проведенные мэрией тесты показали, что если бы весь общественный транспорт стал бесплатным, то трафик в городе снизился бы лишь на 2-5 процентов, пишет издание.

При этом те, кто в основном передвигается пешком или на велосипеде, в случае появления бесплатного транспорта могут пересесть на автобусы и метро, ​​что негативно отразится на общем состоянии их здоровья, а также перегрузит транспортную систему.

"А вот относительно итоговой цены такого шага сомнений нет. Те 3,3 миллиарда евро, которые ежегодно поступают от пассажиров, позволяют покрывать 27 процентов стоимости функционирования общественного транспорта. Если они не будут платить, кто сделает это за них: налогоплательщики, частные компании или автомобилисты, для которых на въезде в город установят пункты оплаты? Ни одно из решений не кажется таким, которое было бы легко внедрить ", - пишет Monde.

Кто боится тесной дружбы Берлина и Парижа

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Совместные франко-немецкие больницы, место для Берлина среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также единая экономическая, международная и оборонная политика - все это может появиться, если воплотятся в жизнь намерения Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

В январе лидеры Франции и Германии подпишут соглашение, открывающее путь к переговорам по тесному союзу между двумя странами. Как пишет британская Times, Франция и Германия могут создать единый дипломатический фронт, говорить в унисон на заседаниях в Брюсселе, а также совместно действовать в миротворческих миссиях.

"Текст документа просматривается желание Макрона использовать франко-немецкий консенсус для преобразования ЕС в более убедительного и важного игрока на международной арене", - пишет газета.

Соглашение предусматривает, что правительства в Берлине и Париже будут проводить регулярные консультации на всех уровнях перед европейскими встречами, чтобы согласовать позиции. Министры двух стран также будут регулярно принимать участие в заседаниях правительства обеих стран.

Впрочем, не всем нравятся эти инициативы. Как пишет Times, некоторые члены ЕС опасаются, что еще более тесный союз двух крупнейших экономик блока может привести к созданию "гиганта, который способен раздавить под своими колесами любое инакомыслие".

А в Брюсселе беспокойство вызывает желание добиться статуса постоянного члена Совбеза ООН для Германии. Некоторые еврочиновники уверены, что место в Совбезе должен получить именно ЕС как организация.

Эффект стены

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О том, зачем Дональду Трампу на самом деле нужна "большая и красивая" стена на границе с Мексикой, рассуждает Guardian.

Газета пишет, что сейчас уже понятно, что обещание о том, что стену построят за счет Мексики, не воплотится в жизнь. Кроме того, она не будет выполнять функции, которых ждет от нее Трамп, то есть не будет защищать США от мигрантов, отмечает издание.

Но для главы Белого дома важно то, что "она имеет символическое значение". "Она позволяет ему представлять себя как вечного борца, который хочет добиться изменений в противостоянии с элитами", - пишет Guardian.

"Каким бы образом ни закончилась эта история, Трамп может чувствовать, что стена полезна как никогда", - отмечает газета. Президент США опасается необходимости договариваться с Китаем о торговых барьерах, а расследование возможных связей его избирательного штаба с Россией "надвигается все ближе".

Неудивительно, что в такой ситуации Трампу выгодно как можно больше говорить о границе с Мексикой, отмечает Guardian. "Стена не обязательно должна быть реально существующей или полезной. Единственный вопрос в том, не испаряются ли постепенно ее магические свойства", - добавляет издание.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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