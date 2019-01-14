Пицца в посылках: как канадцы поддерживают коллег из США во время шатдауна

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В понедельник, 14 января, западная пресса пишет о следующем:

Как канадские диспетчеры решили помочь коллегам США во время самого длинного в истории шатдауна

Почему встречи Трампа с Путиным вызывают подозрение у оппонентов президента США

Есть ли связь между "традиционной маскулинностью" и мужским одиночеством

Что предлагает Макрон в письме к французскому народу

Пицца в знак поддержки

Копірайт зображення PWM ATCT/FACEBOOK Image caption 36 американских центров слежения за авиадвижением получили пиццу от канадцев, и их количество растет

Британская Guardian рассказывает историю о том, как на прошлой неделе канадские авиадиспетчеры стали массово угощать своих американских коллег пиццей.

Акция началась 10 января, когда сотрудники диспетчерского центра управления движением в Эдмонтоне собрали деньги, чтобы купить пирогов авиадиспетчерам на Аляске. Так они решили поддержать американских коллег, которые из-за шатдауна (частичного прекращения работы правительственных структур) не получают зарплату.

Всего около 10 000 американских диспетчеров работают без зарплаты с декабря.

К кампании быстро присоединились другие канадские диспетчеры. Сейчас уже 36 американских центров слежения за авиадвижением получили пиццу от канадцев, и их количество растет, цитирует Guardian главу ассоциации канадских авиадиспетчеров Питера Даффи.

По состоянию на воскресенье американцы получили уже 300 пицц, и ​​многие написали в соцсетях, как сильно они благодарны коллегам. Например, Марк Шихи из Нью-Гемпшира поблагодарил "наших братьев с севера, которые присылают любовь и солидарность".

"Работа авиадиспетчера связана с серьезным стрессом. Как говорят, ты должен быть в 100% случаев правым, 100% времени. Люди не должны ехать на работу с дополнительным стрессом из-за того, что нужно как-то платить кредит, а в придачу еще и беспокоиться из-за расходов на еду", - цитирует Guardian Питера Даффи.

Канадские и американские диспетчеры сотрудничают ежедневно, ведь они отвечают за безопасность движения в небе над Северной Америкой.

Неудобные вопросы об отношениях Трампа с Путиным

Копірайт зображення Getty Images Image caption СМИ сообщили, что Трамп отобрал у переводчика заметки, сделанные во время встречи с Путиным в 2017 году. На встрече говорили об Украине, Сирии и кибербезопасности

New York Times пишет, что попытки Дональда Трампа скрыть детали разговоров с Владимиром Путиным могут углубить его противостояние с Конгрессом.

"В воскресенье демократы в Конгрессе заявили, что шаги, которые Трамп сделал, чтобы сохранить разговоры в секрете, поднимают неудобные вопросы об отношениях двух мужчин и о том, почему американский президент повторял некоторые месседжи Путина", - пишет издание.

Газета отмечает, что Трамп "зашел настолько далеко, что отобрал заметки переводчика", который работал с ним во время частной встречи с Путиным в Гамбурге в 2017 году. По словам бывшего чиновника, переводчик сказал сотрудникам администрации, что президент отобрал записи и дал указание не обсуждать встречу не с кем.

Как пишет издание, оппоненты Трампа видят в его действиях доказательство того, что он якобы сотрудничает с Россией, и здесь не может быть "невинных объяснений". Однако соратники главы государства утверждают, что его действия в очередной раз доказывают, что ему приходится идти на все, чтобы не допустить утечки информации.

"Без детальных официальных записей о разговорах Трампа высокопоставленные члены администрации вынуждены полагаться на отчеты разведки о том, что россияне говорили друг другу после встречи. Информация, которую чиновники могли получить от разведки, имеет определенные границы, отмечают нынешние и бывшие чиновники. К тому же россияне вряд ли могут считаться надежными рассказчиками, даже когда говорят между собой", - пишет New York Times.

"Традиционная маскулинность" и одиночество мужчин

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Washington Post пишет о том, как погоня мужчин за "традиционной маскулинностью" иногда приводит к депрессиям и одиночеству.

Колумнист издания Моника Хессе вспоминает, как ее дедушка каждый день просыпался на рассвете, никогда ни на что не жаловался, а перед смертью отказался принимать медпрепараты. Она объясняет, что вспомнила о нем, когда на прошлой неделе прочитала рекомендации Американской психологической ассоциации, цель которой - помочь психологам работать с мужчинами и мальчиками.

Над рекомендациями работали 13 лет, и это первый подобный документ, который касается именно мужчин, отмечает автор. Ранее ассоциация публиковала рекомендации для девушек и женщин, пожилых людей, этнических меньших, ЛГБТ-сообществ и тому подобное.

"Мужчин всегда воспринимали как базовую единицу, которая не требует индивидуального исследования", - пишет Хессе и добавляет, что психологи хотят это изменить.

Автор вспоминает, что вероятность самоубийства среди мужчин в три с половиной раза выше, чем среди женщин. В школе ребят жестче наказывают, чем девушек, пишет она. Кроме того, в США именно мужчины в 77% случаев становятся жертвами убийств (при этом они совершают 90% таких преступлений).

Одна из проблем, с которыми связывают эту статистику, - то, что называют "традиционной маскулинностью". Она предполагает умение терпеливо и молча переносить страдания, тяготение к доминированию, а также агрессию и дух соперничества.

По словам Рональда Леванта, который был главой ассоциации, когда начиналась работа над рекомендациями, чем больше мужчины пытаются соблюдать правила маскулинности, тем больше вероятность того, что у них будет депрессия, чувство одиночества и неуважение к другим.

Письмо президента народу

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Французская Libération пишет о письме, которое президент Эммануэль Макрон написал французам и опубликовал 13 января.

В нем глава государства определяет более 30 вопросов, которые нужно обсудить во время предстоящих крупных национальных дебатов. Идея о дебатах возникла после начала еженедельных протестов желтых жилетов, в которых принимают участие тысячи граждан.

"В целом президент задает своим "дорогим соотечественникам" более трех десятков вопросов, иногда даже предлагая ответы на них. Например, когда речь идет о возможности голосования в парламенте по ежегодных квотам для иммигрантов", - пишет Liberation.

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Газета предполагает, что власть пытается с помощью письма и дебатов "успокоить желтые жилеты" и "дать возможность их гневу вылиться в других местах, а не на улицах".

В парламентском большинстве некоторые драматизирует ситуацию и утверждают, что Макрон сейчас разыгрывает "свою последнюю карту", пишет издание. Газета добавляет, что других карт у президента, возможно, действительно не осталось.

"В случае провала ему не останется ничего, кроме роспуска Национальной Ассамблеи (Нижняя палата парламента. - Ред.)", - пишет издание.

По мнению Libération, поскольку перевыборы могут открыть путь в законодательный орган популистам и создать ситуацию, похожую на итальянскую, будущие дебаты являются "историческими", а их значение и последствия будут влиять не только на Францию.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC.

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