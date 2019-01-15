Суррогатные матери из Украины, влияние марихуаны на мозг, новое противозачаточное средство и ставки на пол ребенка королевской семьи - в обзоре британских изданий от 15 января:

Британские дети украинок

Полезен ли "косячок"?

Пластырь от забот

Кто родится у Меган Маркл?

Не наёмница, а помощница

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После того, как Таиланд, Непал и Индия запретили услуги суррогатного материнства для иностранцев, многие британские пары обратили свое внимание на Украину, где эта процедура является легальной, пишет The Daily Mail.

Как отмечается, особым спросом эта страна пользуется среди женщин среднего возраста, поскольку, согласно инструкциям британского правительства, врачам не рекомендуется назначать процедуру ЭКО женщинам старше 40 лет в рамках национальной системы здравоохранения.

"В Украине нет ограничений по возрасту", - рассказывает Анастасия Александрова, которая руководит отделом по работе с англоязычными клиентами компании BioTexCom, предоставляющей услуги по поиску суррогатных матерей в Украине.

Как рассказывает 30-летняя украинка Наталья, которая сама воспитывает маленького сына и теперь вынашивает ребенка для британской пары, ей заплатят 14 тысяч евро. Отдельно будут оплачены расходы на питание и одежду для беременных на сумму 2 тысячи евро, а также компенсируют стоимость ухода за ребенком.

"Сделать это меня подтолкнула мысль о моем сыне и его будущем, - говорит она, но добавляет, что не считает себя наемницей. - Это не услуга или работа, я считаю это помощью".

Многовато серого вещества?

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Даже однократное курение марихуаны в подростковом возрасте может привести к изменению структуры мозга, пишет The Telegraph со ссылкой на результаты нового исследования Университета Вермонта.

"Ученые выяснили, что потребление наркотика только один или два раза в возрасте до 14 лет вызывает увеличение серого вещества в участках мозга, которые отвечают за эмоции и память", - пишет издание.

Хотя может показаться, что чем больше клеток мозга, тем лучше, на самом деле подростковый мозг на этой стадии развития и подготовки к взрослой жизни должен удалять лишние клетки и обрезать нежелательные нейронные связи с тем, чтобы укрепить важные, поясняет газета.

Как говорится в исследовании, гарантировать высокий уровень IQ обладателю большого мозга нельзя.

"Большинство людей считает, что одна или две сигареты с травой не окажут никакого влияния на их мозг. Впрочем, существует вероятность того, что они действительно прервали процесс такой "обрезки"", - отмечает профессор Хью Гаравани.

Проверено на мышах

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Новое научное изобретение - одноразовый пластырь со слоем микроигл - может "в считанные секунды" обеспечить контрацептивный эффект на полгода, сообщает The Sun.

После прикрепления пластыря микроиглы ломаются и попадают под кожу женщины. Маленькие иглы сделаны из того же шовного материала, который разлагается естественным путем, который используют хирурги. В течение месяцев иголочки выделять контрацептивный препарат в кровь.

Сама процедура не вызывает боли и не нуждается в помощи врача, поясняет издание. Поэтому пластырь может стать более популярным средством долговременной контрацепции, чем спираль или имплант, установка которых требует участия врача.

Впрочем, проект пока находится на ранней стадии разработки в Технологическом институте города Атланта, штат Джорджия. До сих пор пластырь проверялся в опытах на мышах.

Потенциально, как утверждают ученые, пластырь может быть особенно удобным для женщин в развивающихся странах, где доступ к медицинским препаратам может быть ограниченным.

Он или она? Ответ однозначен

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Великобританию, похоже, захлестнула очередная волна безумного внимания общественности к королевской семье, связанная с ожиданием первенца принца Гарри и герцогини Сассекской Меган.

Как сообщает Mirror, букмекерские конторы традиционно принимали ставки на пол и имя ребенка, появление которого ожидают весной.

Впрочем, прием ставок был прекращен из-за слишком однобокого тренда. Азартные британцы убеждены, что Меган Маркл должна родить девочку.

К тому же, большинство из них считает, что ребенок будет назван в честь погибшей принцессы Дианы, матери Гарри.

Анализируя самые свежие фото Меган, британские таблоиды пришли к выводу, что она на третьем триместре беременности, а потому роды могут начаться раньше, чем предварительно ожидалось.

По сообщению таблоидов, это может произойти в апреле.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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