Может ли Трамп быть агентом Кремля? - обзор СМИ

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В пятницу, 18 января, иностранные СМИ пишут о нижеследующем:

Действительно ли президент США работает на "страну-противника"?

"Теплый прием" Путина в Сербии как "тревожный звоночек" для Запада

Есть ли шансы выиграть конкуренцию за рабочие места с искусственным интеллектом?

"Супер-еда", которая помогает организму бороться со старением кожи

Может ли Трамп быть агентом Кремля?

Дональд Трамп ведет себя так, будто чем-то обязан Владимиру Путину, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

В своей статье под заголовком "Неприятная правда об объятьях Трампа и российского медведя" журналист задается вопросом: "проголосовали бы сенаторы-республиканцы за отмену санкций против компаний российского олигарха Олега Дерипаски, если бы президентом США был кто-то другой?"

Его ответ - нет. Однако сенаторы поддержали отмену экономических ограничений, и теперь он снова сможет вести бизнес с американцами, пишет Люс.

"Для чего позволять, чтобы все сошло ему с рук так просто? Банальное объяснение состоит в том, что большинство республиканцев боятся Трампа", - предполагает обозреватель издания.

Подозревая президента США в том, что он может быть агентом Кремля, рискуешь прослыть сторонником конспирологических теорий, добавляет автор. Но недаром же американские спецслужбы ведут расследование возможных связей между ним и российскими властями, пишет журналист.

В частных разговорах между чиновниками американских спецслужб это серьезный предмет для обсуждения. И он ставит американцев перед дилеммой: это "фейковые новости" и ЦРУ и ФБР возбудили обет американскому народу и обслуживают интересы одной партии или президент США действительно работает на "страну-противника", резюмирует обозреватель Financial Times.

"Теплый прием" Путина на Балканах

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Теплый прием Владимира Путина в Сербии должен стать "тревожным звоночком" для Запада, пишет Times в редакционной статье посвященной визиту российского президента в Белград.

Балканы до сих пор остаются "пороховой бочкой" Европы с нерешенными вопросами, а визит Путина напоминает о том, что регион в очередной раз превращается в стратегический центр внимания, за влияние над которым соперничают ведущие силы, отмечает издание.

С одной стороны, теплый прием Путина отражает глубокие культурные и религиозные связи между странами, а с другой, благодарность Белграда за то, что Россия отказалась признавать независимость Косово.

И напряжение между Косово и Сербией до сих пор не спало, а визит Путина совпал с важным этапом в ее урегулировании - президенты обеих стран находятся в переговорах о возможном обмене территориями как вариантом выхода из кризиса.

"Это соглашение может пригодиться Путину, который будет воспринимать любой обмен территориями Косово как полезный прецедент для решения конфликта в Украине", - пишет Times.

Проблема заключается в том, что Европа имеет недостаточное влияние в регионе, и может показаться балканским лидерам не таким надежным партнером, как Владимир Путин, резюмирует издание.

Soft skills и искусственный интеллект

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Хотите сохранить свое рабочее место и выдержать конкуренцию с искусственным интеллектом (ИИ)? Делайте ставку на так называемые гибкие навыки или "soft skills", советует обозреватель Times Эд Конвей.

Автор предполагает, что в недалеком будущем роботы будут выполнять большую часть задач, которыми сегодня занимается человек, но не те, которые требуют эмпатии и умения оценивать ситуацию и делать соответствующие выводы.

"ИИ делает огромные шаги и должны пройти десятилетия, прежде чем компьютер сможет понимать разговоры между людьми, оценивать манеру поведения и эмоциональное состояние собеседников, и что наиболее важно, определять как они могли бы ее улучшить", - пишет автор.

Роботы безупречно осваивают выполнение повторяющихся заданий, в то время как принятие решений, над которыми люди даже не задумываются, для них достаточно сложная задача. Причина - в отсутствии четко определенных алгоритмов и правил.

Но парадокс заключается в том, что современная система образования построена таким образом, что наибольшее внимание уделяется именно техническим навыкам. А это профессии, которые находятся под наибольшей угрозой замещения ИИ, резюмирует автор.

Бэби-брокколи против старения

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О новом супер-фуде, который наделен способностью омолаживать кожу и придавать ей здоровый блеск, сообщает Daily Mail.

Таблоид ссылается на исследования американских ученых из Национального центра биотехнологий и метаболизма, которые открыли новые свойства бэби-брокколи. По словам исследователей, этот продукт содержит большое количество антиоксидантов и минералов, которые способны "творить чудеса" с телом человека.

Во-первых, бэби-брокколи богат витамином С, который помогает организму бороться со старением кожи.

Во-вторых, благодаря цинку и меди, содержащихся в этом овоще, цвет кожи приобретает здоровый оттенок.

В-третьих, бета-каротин улучшает зрение и предупреждает заболевания глаз.

И наконец, клетчатка в бэби-брокколи выводит токсины из организма, говорят исследователи.

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