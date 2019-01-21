Что не так с 21-м января - обзор СМИ

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В понедельник западные СМИ пишут о таком:

Что не так с 21 января и почему его считают самым печальным днем ​​года

Как Запад может предупредить новую агрессию России в Украине

Почему Трамп так и не дал жесткого ответа на захват украинских моряков

Личная трагедия принца Филиппа

Почему нам так грустно 21 января?

Чувствуете себя несчастными в этот серый день? Неудивительно, ведь сегодня "грустный понедельник", который в Британии считается самым депрессивным днем ​​года, рассказывает Daily Mail.

Почему же третий понедельник января получил печальную славу? Причин несколько: радость от рождественских праздников осталась в прошлом, погода холодная и мрачная, а лета ждать еще долго. К тому же в это время британцам приходится отдавать долги по кредитным картам после новогоднего шопинга.

Одно из исследований даже показало, что 26% жителей страны называют январь месяцем, когда они чаще чувствуют себя одинокими, добавляет издание.

А 87% заявляют, что зимняя погода существенно влияет на их настроение. Больше всего от январского тумана страдают жители севера Англии, в частности таких городов как Манчестер и Лидс.

Впрочем, отмечает Daily Mail, нет никаких научных исследований, которые бы подтвердили, что 21 января - действительно самый грустный день года.

Некоторые даже нашли способ заработать денег на этом явлении.

Например, одна из британских туристических компаний использовала "печальный понедельник" в своей рекламной кампании, чтобы поощрить британцев чаще путешествовать зимой в более теплые страны.

Новые территории и выборы как цель России

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Вялая реакция Запада на нападение на украинские корабли у Керченского пролива может побудить Владимира Путина попытаться захватить еще больше украинских земель или повлиять на исход президентских выборов. Об этом в Foreign Policy пишет бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Стивен Хедли.

"За два месяца, прошедших со дня нападения России на украинские корабли, не было почти никакой международной реакции. Поэтому Россия может поверить, что будущие нападения на украинские воды или территорию не вызовут особого сопротивления. Именно так Москва думала перед вторжением в Грузию в 2008 году, а также в 2014, когда перешла от аннексии Крыма к нападению на Донбасс", - объясняет эксперт.

Но, по мнению Хэдли, такой сценарий можно остановить, если прибегнуть к "здравомыслящих шагов" в дипломатической, экономической и военной сферах.

В частности, США и ЕС должны ввести новые санкции против России относительно ее действий в Азовском море и убедить Германию отсрочить введение в эксплуатацию "Северного потока-2", считает автор.

Кроме того, следовало бы направить международных наблюдателей на украинские суда, которые будут проходить через Керченский пролив, а также развернуть международную гражданскую миссию вблизи Николаева, Мелитополя и Бердянска.

Что касается Донбасса, то лучшим выходом было бы политическое соглашение, которое бы уважало законные интересы России, но вернуло бы регион под контроль Киева.

"Такое решение конфликта на Донбассе оставит вопрос Крыма без ответа. Но это будет первый шаг к приведению отношений России с США и ЕС к более управляемому формату: сотрудничество с Россией там, где это возможно, и защита принципов в ситуациях, где с Россией есть разногласия. Но работать с этими разногласиями надо так, чтобы они не проводили к конфронтации или конфликту", - призывает Хэдли.

"Дихотомия" Трампа и его администрации

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Прошло уже почти два месяца с тех пор, как Россия захватила украинских моряков у Керченского пролива, но Дональд Трамп так и не принял серьезных мер, констатирует New York Times.

Как пишет газета, отсутствие реакции только дало России еще один повод говорить о том, что Украина может прекратить существование как независимая страна. Об этом в недавнем интервью заявлял председатель Совбеза России Николай Патрушев.

Впрочем, сам президент США отметил, что ведет более жесткую политику в отношении России, чем его предшественники. Он отчасти прав, пишет New York Times, ведь его администрация за последние годы внедрила немало болезненных для Москвы инициатив: среди них и санкции, и высылка дипломатов, и военная поддержка для Восточной Европы, в том числе и для Украины.

"Но по крайней мере в некоторых из этих случаев Трамп согласился на такие действия или неохотно, или под давлением со стороны советников и Конгресса. Он оставлял открытую критику действий России подчиненным, а сам выражал восхищение Путиным и желание быть его другом", - отмечает газета.

В результате, заявления Трампа и действия его администрации существенно отличаются. Пока Белый Дом внедряет санкции и размышляет над другими жесткими действиями, президент "повторяет тезисы Кремля" своими заявлениями о недостатках НАТО и поддержкой вторжения в Афганистан, отмечает издание.

"Я вижу в этом дихотомию. Не знаю, как это можно решить", - цитирует New York Times бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера.

Принц Филипп и любовь к скорости

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После аварии, в которую попал на прошлой неделе супруг королевы Елизаветы II принц Филипп, призывы не пускать 97-летнего герцога Эдинбургского за руль звучат все громче.

Но для самого принца вынужденный отказ от управления автомобилем может стать настоящей трагедией, предупреждает в статье для Daily Telegraph писатель и журналист Джайлз Брандет, который и сам когда-то сидел в пассажирском кресле рядом с принцем Филиппом.

По его словам, герцог Эдинбургский всегда любил скорость - достаточно лишь вспомнить его детскую мечту стать пилотом. Но дело даже не в этом.

"Когда мы стареем, наш мир уменьшается. Для многих пожилых людей машина является последним признаком независимости", - отмечает Брандет.

"После того, как он отказался от выполнения королевских обязанностей в 2017 году, его мир становится все меньше, и за этим непросто наблюдать человеку, который провел за рулем 80 лет и привык жить быстро".

Как вспоминает Брандет, принц Филипп любит быть за рулем и чувствовать себя при власти. И хотя в июне ему исполнится уже 98 лет, он до сих пор живет активной жизнью: много читает, посещает друзей и даже разводит трюфели на одной из королевских ферм.

Впрочем сам герцог говорит, что уже "разваливается на части", говорит автор материала.

"Если эта авария означает, что он не сможет больше сам возить людей, это разочарует его еще больше. Но по крайней мере он пока может управлять каретой. Кажется, для этого удостоверения не требуется", - резюмирует Брандет.

Обзор подготовила Яна Люшневская, Служба мониторинга BBC

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