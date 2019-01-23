Наши смартфоны работают благодаря "детям-рабам" в Конго - Sun

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В среду, 23 января, западная пресса пишет о таком:

Наши смартфоны работают благодаря "детям-рабам"?

Как Россия "сеет раздор" в Шотландии

Секреты карьерного успеха

Вызовы материнства герцогини Кембриджской

Недетская работа

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption На шахтах, где добывают кобальт, работают дети в возрасте от шести лет

Большое количество смартфонов в мире работают благодаря "детям-рабам" в Конго, пишет Sun. В шахтах этой африканской страны добывается 60% кобальта, который используется для изготовления батарей различных гаджетов.

"Детей, самым маленьким из которых всего шесть лет, бьют, пока они добывают из земли кобальт, жизненно необходимый компонент литий-ионных батарей", - пишет издание.

По оценкам экспертов, около 40 тыс. детей работают в ужасных условиях на шахтах 12 часов в день, получая всего 2 фунта (72 гривны) за смену.

"Детей, некоторых из которых угощают марихуаной, заставляют копать тоннели глубиной до 30 метров в импровизированных шахтах и ​​иногда работать в черных узких проходах, в которых невозможно встать в полный рост", - пишет издание, добавляя, что уже были случаи, когда большое количество детей погибало после обвала таких тоннелей.

"Во время своего первого рабочего дня я должен был быстро выучить свои функции, иначе меня били. У нас не было никакого защитного снаряжения или одежды, даже масок или очков. Вокруг было множество охранников, которые избивали нас дубинками, если мы плохо работали. Также они травили нас собаками", - рассказывает один из бывших "шахтеров".

Издание отмечает, что большое количество шахт принадлежит китайским компаниям, которые затем продают кобальт мировым гигантам вроде Apple. Международные организации, в частности Amnesty International, призывают производителей гаджетов повлиять на поставщиков и сделать все необходимое для выяснения цепи поставки, чтобы изменить ситуацию в Конго к лучшему.

"Сейчас бум на кобальт. Работы в шахтах станет больше, поскольку будет расти спрос на кобальт для производства электрокаров. Но детям нужно вернуться в школу, а рабочие должны получать справедливую зарплату", - цитирует правозащитников Sun.

"Вражеское влияние"

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Россия "сеет раздор" в Шотландии с помощью "пропагандистских" СМИ RT и "Спутник", пишет Times. Представитель Шотландской национальной партии Стюарт Макдональд обвинил эти медиа-организации во "враждебном влиянии" и распространении "лживых новостей и пропаганды".

"Утвержденной целью российской внешней политики является сеять раздор и беспорядок, а также использовать это враждебным образом", - считает Макдональд. По его мнению, RT и "Спутник" являются "подразделениями", которые достигают этой цели. Политик призвал местные партийные организации противодействовать угрозам иностранной государственной пропаганды.

Интересно, что для многих шотландцев RT и "Спутник" стали сейчас альтернативными источниками информации, особенно после того, как на них стали работать ведущими известные шотландские политики.

По мнению аналитика Бена Ниммо, существуют доказательства того, что российские СМИ "не занимаются журналистикой".

"Люди, которые работают ведущими или выступают в RT, всегда настаивают, что им никто не указывает, что говорить. Но они расширяют аудиторию, которая подвергается воздействию российской пропаганды. Это совсем не совпадение, что после отравления Сергея Скрипаля RT поймали на нарушении основных стандартов журналистики семь раз за шесть недель", - говорит Ниммо.

В свою очередь, "Спутник" и RT заявляют, что "объективно" освещают все события, а шотландские националисты отрицают, что их идеи идут от "внешней силы", пишет Times.

"Конкретные цели"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Определенные изменения в том, как вы работаете, смогут сделать ваш год более продуктивным

Daily Mail анализирует советы от ведущих бизнес-руководителей, которые помогут стать успешным.

Во-первых, необходимо правильно ставить себе цель, считают эксперты, ведь "конкретные цели - ключ к успеху".

Не менее важным для производительности является запланированный отдых, пишет издание, добавляя, что накопление неиспользованного отпуска ничем хорошим не закончится.

Во время рабочего дня, продолжает Daily Mail, нужно обязательно находить время выходить из офиса, чтобы "перезагрузить мозг", а также значительно сократить количество сверхурочного рабочего времени.

Кроме того, эксперты советуют записывать все свои достижения за год - как для повышения собственной самооценки, так и для улучшения резюме.

И даже если вы достигли больших высот, продолжайте учиться новому, ищите новые вызовы и не забывайте делать вещи, которые вы постоянно откладываете, пишет Daily Mail.

"Изолированная" герцогиня

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджская посетила благотворительную организацию в Лондоне

Daily Mirror пишет о вызовах материнства, стоящих перед Кейт Миддлтон.

Во время визита в благотворительную организацию в Лондоне герцогиня Кембриджская, мама троих детей, рассказала, что несмотря на помощь нянь и слуг даже ей было иногда очень трудно после рождения ребенка, и она чувствовала себя "изолированной". Именно поэтому Кейт понимает сложности, которые переживают роженицы и мамы, пишет издание.

В частности, герцогиня высоко оценила работу "горячей линии" благотворительной организации Family Action, которая начала работать на национальном уровне, а также пообщалась с волонтерами организации.

"Думаю, это делает ее человечной. Она не отрывается от людей. Она мама, очень активная мама, и мне кажется, это то, что людям в ней нравится", - говорит волонтер и многодетная мама Сагара Саркар.

Кроме официальной церемонии, Кейт также посетила ролевую тренинговую сессию и высоко оценила работу волонтеров, персонала и благотворительной организации в целом, добавляет Daily Mirror.

Обзор подготовил Илья Глущенков, Служба мониторинга ВВС

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