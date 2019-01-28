Польша заменит российский газ норвежским - Financial Times

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Темы обзора СМИ за последний понедельник января:

Есть ли жизнь без российского газа? Как Польша пытается найти альтернативы топливу с востока

Интеллектуалов волнует возможный распад Европы

На Оскар номинировали фильм, снятый по заказу газеты

Негативное влияние крупных агрокорпораций

Польские шаги к газовой независимости

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Польша давно намеревалась избавиться от энергетической зависимости от России, а в последнее время сделала несколько решительных шагов в этом направлении, пишет газета Financial Times.

В частности, в ноябре 2018 года газотранспортные компании Польши "Gaz-System" и Дании "Energinet" договорились совместно работать над проектом балтийской трубы, который объединит Польшу с газовыми месторождениями Норвегии.

А в декабре польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала еще одно соглашение о поставках сжиженного природного газа из США. В середине января эта же компания получила три новых лицензии на добычу газа в норвежской акватории.

Польские чиновники надеются, что эти инициативы не только позволят стране избавиться от зависимости от российского газа, но и дадут ей возможность стать региональным газовым хабом, который будет поставлять избыток газа в Центральную и Восточную Европу.

Директор компании Polskie LNG - строителя терминалов сжиженного газа на балтийском побережье страны - Павел Якубовский считает, что создание энергетических каналов по линии север-юг, которая будет конкурировать с восточно-западными, позволит центральной Европе диверсифицировать энергетику.

"Польша работает над сообщением с Литвой, Украиной, Словакией и Чехией, чтобы поставлять избыток газа на соседние рынки и создать региональный газовый центр", - говорит Якубовский.

Польша получает 11 из 17 млрд кубометров газа, которые импортирует, от российского "Газпрома".

Однако действующий контракт заканчивается в 2022 году, и Польша заявила, что не намерена его продлевать из-за случаев нарушения поставок за последние полтора десятилетия.

Однако будет ли готова балтийская труба до завершения контракта с Газпромом, неизвестно. Также усложняет процесс тот факт, что где-то в Балтийском море эта труба должна пересечься с конкурентом в виде "Северного потока-2", который реализует Кремль.

Аналитик Роберт Томашевский из варшавского центра Polityka Insight говорит: "Gaz-System должна договориться с "Газпромом" по этому поводу. Это технический разговор, но я могу представить ситуацию, в которой "Газпром" это решение отложит или затянет весь процесс".

Европа "распадается на глазах"

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"Европа как идея распадается на глазах", - написали в манифесте 30 интеллектуалов из 21 страны, пишет газета The Guardian.

Документ на 300 страниц написал французский философ Бернар-Анри Леви, а подписали, в частности, романисты Иен Макэван и Салман Рушди, историк Саймон Шама и лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Герта Мюллер, Орхан Памук и Эльфриде Елинек.

"Мы должны либо хотеть Европы, либо погибнуть под волнами популизма", - говорится в документе.

Авторы предупреждают, что перед Европой стоят вызовы, которых она не видела с 1930-х годов.

"Покинутая с другого берега Ла-Манша и по ту сторону Атлантики двумя крупными союзниками, которые дважды спасали ее от самоуничтожения в прошлом веке, уязвимая ко все более открытым манипуляциям кремлевского мастера, Европа как идея, как свобода и отражение распадается на глазах" , - говорится в манифесте.

Рушди признался Guardian, что все еще надеется на второй референдум по брекситу, который бы остановил выход Британии из ЕС.

Макэван сказал, что он "очень пессимистично" смотрит на сегодняшнюю ситуацию, но надеется, что "цайтгайст (дух времени) изменится".

Орхан Памук отметил, что идея Европы важна для неевропейских стран.

"Исторический успех Европы облегчил защиту идей и ценностей, которые жизненно необходимы человечеству во всем мире", - сказал он.

"Без этих ценностей нет Европы, кроме туристической и бизнес-Европы. Европа - это не география, а в первую очередь, идеи. Это представление о Европе под угрозой".

На Оскар номинирован документальный фильм, снятый по заказу газеты

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"Это как если бы телевизионная сеть соревновалась бы за престижную международную литературную премию", - так прокомментировал культурный обозреватель газеты The Guardian Пол Чедвик номинацию на кинопремию Оскар короткометражного документального фильма "Черные овцы", созданного по заказу этой же газеты.

26-минутную ленту, рассказывающую об 11-летнем темнокожем мальчике из Лондона, который сталкивается с расизмом и делает все, чтобы привыкнуть в новом коллективе, номинировали на премию за лучший документальный фильм.

Автор считает, что такая номинация свидетельствует о "мощном воздействии техники на медиа-пространство".

"Каким бы ни был результат Оскаров, сама номинация доказывает, что то, что раньше считалось разными медиа - печатные СМИ, телерадиовещание и кино, - теперь неразрывно связано с цифровыми платформами, к которым аудитория имеет доступ везде, в любое время, на мобильных устройствах", - пишет Чедвик.

Пищевые корпорации способствуют ожирению

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Подписать мировое соглашение, чтобы уменьшить влияние крупных пищевых компаний, призывает Комиссия по ожирению, основанная медицинским журналом The Lancet в партнерстве со Всемирной федерацией по ожирению, Оклендским университетом и Университетом имени Джорджа Вашингтона, передает газета Independent.

Согласно результатам исследования этой комиссии, лоббирование крупных корпораций и триллионные государственные субсидии для агропромышленного комплекса, препятствуют устойчивому развитию планеты и вызывают ожирение, плохое питание и глобальное потепление.

Исследование опубликовали вскоре после того, как другая комиссия предложила "диету для здоровой планеты", в которой предлагалось ограничить потребление красного мяса до эквивалента одного бургера в две недели.

Представители промышленности сказали, что такие меры повысят цены на продукты питания, однако потепление климата также увеличит цены на агрокультуры из-за засух и наводнений, считают эксперты комиссии.

Пищевая промышленность генерирует 25-30% парниковых газов, а животные продукты - более половины, согласно исследованию.

"До сих пор недоедание и ожирение считались полярными явлениями, связанными с недостатком или избытком калорий", - говорит профессор Бойд Суинбурн, сопредседатель комиссии.

"Однако на самом деле они вызваны одними и теми же нездоровыми и неправильными системами питания, основанными на одной экономической политике, ориентированной только на экономический рост, и игнорирует негативные последствия для здоровья и общественного равенства".

"Такая же история с потеплением климата, основанном на доходе и власти", - добавляет он.

Обзор подготовила Маргарита Малюкова, Служба мониторинга ВВС

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