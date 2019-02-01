Обзор СМИ: выучить язык во сне - реально?

В первый день февраля темы международной прессы таковы:

Во сне можно не только отдыхать, но и изучать языки

Борьба Киева и Москвы за церковь, и как этим воспользуются националисты

Российские уроки "злоупотребления" в соцсетях для Ирана и Венесуэлы

Школьники Бельгии против изменений климата

Во сне мы можем больше

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О "прорывном эксперименте" ученых из Бернского университета пишет Telegraph.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что во сне человек может не только запоминать выученные во время дневной активности новые слова из иностранного языка, но и нечто большее.

Во время эксперимента людям, которые находились в состоянии сна, впервые говорили слова из вымышленного языка, а затем добавляли соответствующее слово на их родном языке - немецком.

Немецкое слово, которое означает "ключ", привязали к вымышленному слову "тофер", а в паре с немецким словом, означающим "слон", шло вымышленное слово "гуга".

Когда люди проснулись, их спросили, какое из вымышленных слов означало нечто большое, а какое - маленькое. Количество правильных ответов было настолько велико, что ученые убедились - это не случайность.

Эксперимент доказал, что новые слова можно изучить с нуля, пребывая во сне, пишет Telegraph.

Газета цитирует ученого Марка Цюста, по словам которого, исследование показало, что "языковые зоны" мозга активизируются в то время, когда в процессе пробуждения человек вспоминает словарный запас, усвоенный во время сна.

Обычно эта часть мозга отвечает за изучение новых слов в сознательном состоянии, добавил он.

Полученные в ходе эксперимента данные ставят под сомнение теории о том, как работает память и что происходит с человеком в состоянии сна, отмечает издание. До сих пор считалось, что во сне люди отделены от физической окружающей среды, но эксперимент Бернского университета опровергает эту теорию, пишет Telegraph.

Кто влиятельнее в православном мире

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Киев и Москва борются за влияние на православный мир, пишет французская Figaro.

"Православный мир, разделенный на части после раскола, сейчас находится в состоянии ожесточенной войны за влияние, которая ведется в тайных уголках монастырей. Эта война лишена воинственных заявлений, в ней говорят о любви и никогда не упоминают ненависть", - отмечает издание.

По словам автора статьи, в момент, когда кризис достиг апогея, два "брата, ставшие заклятыми врагами", решили выставить напоказ свою вражду. Речь идет о двух церемониях с разницей в три дня.

В четверг, 31 января, патриарх Кирилл отмечал в присутствии Владимира Путина десятилетие своего пребывания во главе РПЦ. А уже в это воскресенье в Киеве состоится интронизация главы новой Православной церкви Украины Епифания, напоминает Figaro.

На этой церемонии, вероятно, будет присутствовать президент Петр Порошенко.

Судя по списку приглашенных на обе церемонии гостей, Москва имеет преимущество перед Киевом, отмечает автор. Наряду с Кириллом в четверг сидели патриархи Антиохии, Словакии, Чехии, а также делегации из США, Грузии, Румынии, Болгарии и Польши.

В Киеве же будут присутствовать только представители Константинополя и некоторых монастырей Афона.

В статье приводится цитата Евстратия Зори, который утверждает, что россиянам следует признать, что они делают все возможное, чтобы новая украинская церковь не была признана остальным православным миром.

Между тем, в Киеве Петра Порошенко, который прилагает немало усилий для признания новой церкви, "охотно ставят в один ряд с князем Владимиром", пишет Figaro.

Издание приводит цитату, которую приписывают Владимиру, о том, что те, кто не придет на реку креститься, станут его врагами.

"Украинские националисты также готовы взять на вооружение это послание", - считает газета.

Чему Иран и Венесуэла научились у России

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New York Times пишет, что "российские методики распространения дезинформации" в интернете теперь активно используют и другие страны.

Издание ссылается на заявления администраций Twitter и Facebook.

Первая соцсеть заявила, что правительства Бангладеш и Венесуэлы используют ее для распространения в интернете своих взглядов на те или иные вопросы.

Между тем, Facebook подробно проанализировал "кампанию по дезинформации" в Иране, которая включает ряд тем - от конфликта в Сирии до конспирологических теорий о нападениях 11 сентября.

Эти и другие кампании используют методики, похожие на дезинформационные акции России до и после выборов в США в 2016 году.

Тогда миллионы людей видели в соцсетях контент, который имел цель усилить политический и социальный раскол среди американцев, напоминает издание.

"Нынешнее глобальное распространение медийной дезинформации наблюдается в момент, когда несколько стран, в том числе Индия и Украина, готовятся к важным выборам", - отмечает New York Times.

Издание отмечает, что хотя Twitter и Facebook сделали заявления о попытках манипуляций отдельно друг от друга, обе компании сотрудничали во время расследования.

По данным газеты, самой амбициозной и успешной из дезинформационных кампаний, вероятно, стала та, которую провела власть Ирана. Она якобы охватила миллионы людей в десятках стран.

"Иранская кампания имела цель повлиять на публичное мнение в странах Ближнего Востока, Европы и Азии, заявили Twitter и Facebook", - пишет New York Times.

Администрация Facebook в конце концов удалила более 700 страниц, групп и профилей, связанных с Ираном. А Twitter убрал более 2600 аккаунтов.

Вместо школы - на митинг

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Французская Liberation рассказывает, почему с начала января тысячи бельгийских школьников регулярно прогуливают занятия.

Газета приводит один из их лозунгов: "Зачем ходить в школу, если у нас нет будущего".

Издание поясняет, что главным требованием подростков является скоординированная борьба государств с изменениями климата.

Митинги с призывами не игнорировать глобальные климатические явления начались после призыва двух фламандских школьников.

К ним быстро присоединились сверстники с франкоязычного юга Бельгии. Тысячи подростков готовы еженедельно устраивать так называемые школьные забастовки до мая, когда состоятся выборы в Европарламент.

"Мы требуем политики, в которой климат находится в центре любого проекта. Поскольку большинство из нас несовершеннолетние, школьные забастовки - наш единственный способ повлиять на общественное мнение", - цитирует Liberation Аделаиду ​​Шарлье, соорганизатора движения Youth for Climate (Молодежь за климат).

Директора некоторых школ в Бельгии уже привыкли к еженедельным забастовкам. Газета цитирует Рафаэля Ван Брегеля, директора колледжа в пригороде Брюсселя. Он утверждает, что в его учреждении организовали ротацию.

Каждую среду школьники, имеющие разрешение от родителей идти на митинг, записываются, а затем ответственные лица делят их на группы, чтобы одни и те же дети не прогуливали уроки постоянно.

Обзор подготовил Юрий Мартыненко, Служба мониторинга BBC

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