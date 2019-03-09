Как Кира Найтли бережет психику - культобзор

Темы обзора культурных событий уходящей недели:

Что заставило Киру Найтли отказаться от съемок в блокбастерах

Почему родственники Маркеса только сейчас согласились на экранизацию "Ста лет одиночества"

Зачем миллениалам йога и спа-процедуры на музыкальных фестивалях

Как Кира Найтли бережет психику

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Не сниматься в блокбастерах, чтобы сохранить эмоциональное равновесие - так теперь работает и живет Кира Найтли, рассказывает Daily Mail.

По словам 33-летней актрисы, к таким изменениям она прибегла после проблем с психическим здоровьем, которые постигли ее после первых больших успехов в кино. Она рассказывает, что хуже всего чувствовала себя в возрасте с 19 до 23 лет - у Найтли даже диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

"Мой мир рухнул, когда мне было 22. У меня ничего не получалось. Я чувствовала, что распадаюсь на маленькие кусочки, что мой мозг в прямом смысле слова разбился", - объясняет свое состояние актриса.

Найтли сумела восстановиться благодаря психотерапии, а также длительному отдыху от работы - она взяла перерыв на целый год. "Мое возвращение к работе было под большим вопросом, хотя я всегда любила играть в кино. Но мне было трудно справиться со всем, что сопровождает актерство", - цитирует газета звезду.

Сейчас актриса вместе с мужем Джеймсом Райтоном воспитывает трехлетнюю дочь. По словам Найтли, материнство дается ей непросто - она называет его "физическим и эмоциональным марафоном" - но новый статус также принес ей неожиданные преимущества.

"В женщине, которая пытается успокоить трехлетнего ребенка, нет ничего сексуального, поэтому СМИ оставили меня в покое", - констатирует Найтли.

"Сто лет одиночества" впервые не экранах

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"Сто лет одиночества" впервые экранизируют - по легендарному роману нобелевского лауреата Габриэля Гарсии Маркеса снимут сериал для Netflix.

Как пишет New York Times, в течение 50 лет, прошедших с момента публикации книги, Маркес неоднократно получал предложения от кинематографистов, но опасался, что содержание романа будет слишком сложно передать в одном фильме. К тому же, для писателя было важно, чтобы в потенциальной ленте герои разговаривали на испанском, поэтому альтернативные проекты он даже не рассматривал.

"За последние три-четыре года уровень сериалов, а также их престиж и популярность, существенно выросли", - объясняет газете сын писателя Родриго Гарсия, который вместе с семьей решил все-таки дать разрешение на экранизацию. "Netflix одним из первых доказал, что люди готовы смотреть фильмы на иностранном языке с субтитрами".

В самой компании считают, что успех сериала "Наркос" и фильма "Рома", который недавно завоевал премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, показали, что Netflix "может делать испаноязычный продукт для всего мира".

Там также отметили, что к участию в проекте планируют привлечь самых талантливых латиноамериканских актеров, а съемки будут проходить в Колумбии, добавляет New York Times.

Йога вместо палаток

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Традиционные музыкальные фестивали с грязной жижей и палатками больше не привлекают молодежь. Зато молодых фанатов музыки интересуют фестивали, где помимо концертов предлагают уроки йоги и спа-процедуры. Об этом со ссылкой на новый опрос пишет Independent.

Правда, как показало исследование, основные критерии выбора фестивалей среди миллениалов не изменились. В первую очередь их интересуют список исполнителей, место проведения, а также стоимость билетов и проживания.

"Несмотря на то, что многие посещают фестивали ради любимых исполнителей, есть и те, кто едет туда ради атмосферы, новой локации и других видов активности", - объясняет Космин Сарбу из компании Admiral Travel Insurance, которая и заказала опрос.

Вместо палаток ценители музыки хотели бы спать в удобной кровати в отеле или коттедже. Отходить ко сну большинство из них готовы сразу после полуночи, пишет газета.

"Респонденты заявили, что не хотят терпеть неудобства в виде дождей, мусора и насекомых", - констатирует Independent.

Обзор подготовила Яна Люшневська, Служба мониторинга BBC

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