Тренирует ли российская армия китов? - обзор СМИ

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В понедельник, 29 апреля, иностранная пресса пишет о таком:

Тренирует ли российская армия китов?

Как мир готовится к автоматизации профессий

Как Италия борется с украинским "пармезаном"

Почему молодежь все меньше пьет и не занимается сексом в отпусках

Белый кит - российское оружие?

Норвежские биологи говорят, что белых китов специально тренируют военно-морские силы России, пишет Guardian.

Рыбаки маленькой норвежской деревни Инга рассказали, как на прошлой неделе белый кит-белуга напал на их лодки.

На ките был обвес, в котором предположительно могли крепиться камера или оружие. Это навело рыбаков на мысль, что животное могли натренировать в соседней России.

Когда обвес сняли, то обнаружили надпись: "Оборудование Санкт-Петербурга".

Профессор Арктического Университета Оден Рикардсен рассказывает, что российские исследователи отрицают какое-либо отношение к китам и указали на возможную причастность морских сил в Мурманске.

"Мы знаем, что в России случалось, что китов держали в плену, и некоторых из них выпускали", - говорит Рикардсен.

В 1980-х годах в советской России была программа военной тренировки дельфинов, которую закрыли в 1990-х.

Однако в 2017 году телеканал "Звезда", которым владеет российское министерство обороны, обнаружил, что морские силы снова начали тренировать китов, морских котиков и дельфинов в полярных водах.

За последние три года Владимир Путин вновь открыл бывшие советские военные базы на арктическом побережье.

А Мурманский институт исследований морской биологии недавно изучал, могут ли киты-белуги охранять морские базы в Арктике, помогать глубоководным дайверам и при необходимости убивать посторонних людей.

Однако ученые выяснили, что к арктическим условиям лучше приспособлены дельфины и морские котики.

Половину профессий ждут существенные изменения

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Почти половину профессий существенно изменит техника, пишет Daily Mail, цитируя доклад OECD.

В течение следующих 20 лет 14% ремесел будут полностью автоматизированы, а 32% кардинально изменятся.

Однако OECD добавляет, что врезультате автоматизации также появятся новые ремесла, поэтому паниковать не стоит.

Главная задача - обеспечить переквалификацию кадров.

Сейчас 60% взрослых не имеют опыта работы с компьютерными технологиями, а число профессий, требующих таких навыков, за последние 20 лет выросло на 25%.

К тому же, уменьшилось количество работы в других областях - например, в промышленном производстве, которое только в США потеряло 7,5 миллиона рабочих мест с 1980 по 2018 год.

Для подготовки к изменениям некоторые передовые политики уже предлагают универсальный минимальный доход, который будет предоставлять государство всем гражданам независимо от обстоятельств.

Однако критики предупреждают, что это вообще может уничтожить стимул работать.

Борьба с "фальшивым пармезаном"

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Итальянцы начали наступление на "фальшивый" пармезан, пишет Washington Post. Для них это - дело "национальных интересов".

Исследователи изучают интернет для выявления поддельного сыра и недавно пожаловались на "украинский пармезан", который продавался в онлайн-магазине Alibaba.

Кампания в защиту "настоящего" сыра совпала с возрождением националистических настроений в стране, добавляет газета.

В ЕС продукты питания, которые исторически изготавливались в определенном регионе, защищены, поэтому, например, продавать под видом пармезана сыр, произведенный в других регионах, в Европе нельзя. Однако за ее пределами начались дебаты о том, можно ли адаптировать иностранные продукты для местных рынков.

Итальянские мигранты в американском штате Висконсин, владеющие компанией "Сартори", которая производит собственный "пармезан", говорят, что их сыр существенно не отличается от брендового итальянского.

Они также настаивают, что природные условия в Италии и Висконсине довольно похожи.

Однако министр сельского хозяйства Италии Джан Марко Чентинайо говорит, что итальянская кухня - особая, и именно ее во всем мире подделывают чаще всего.

Молодежь выбирает культурный отдых

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Молодежь не пьет и не занимается сексом в отпусках, потому что хочет лучше выглядеть в Instagram, пишет Daily Mail.

Люди в возрасте от 18 до 25 лет предпочитают отдыхать в туристических местах, где можно сделать хорошее селфи - музеях, галереях или соборах.

Таких людей - 42%, свидетельствует исследование известного британского туроператора Thomas Cook.

При этом только 10% молодежи, согласно опросу, любит вечеринки. Также лишь для 10% во время отдыха важно загореть.

"Британцы, которые плохо себя ведут за рубежом, - это уже устаревшее понятие", - говорит компания.

В прошлом году Thomas Cook отменил программу "Клуб 18-30", чтобы предложить молодежи более стильные каникулы.

Компания также сказала, что идея "курортного романа" умерла, ведь танцевать с незнакомым человеком на отдыхе теперь практически неприемлемо.

К тому же, появление онлайн-приложений для знакомств, таких как Tinder, уменьшило популярность знакомств, например, около бассейна.

Обзор подготовила Маргарита Малюкова, Служба Мониторинга BBC

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