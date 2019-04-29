Тренирует ли российская армия китов? - обзор СМИ
В понедельник, 29 апреля, иностранная пресса пишет о таком:
- Тренирует ли российская армия китов?
- Как мир готовится к автоматизации профессий
- Как Италия борется с украинским "пармезаном"
- Почему молодежь все меньше пьет и не занимается сексом в отпусках
Белый кит - российское оружие?
Норвежские биологи говорят, что белых китов специально тренируют военно-морские силы России, пишет Guardian.
Рыбаки маленькой норвежской деревни Инга рассказали, как на прошлой неделе белый кит-белуга напал на их лодки.
На ките был обвес, в котором предположительно могли крепиться камера или оружие. Это навело рыбаков на мысль, что животное могли натренировать в соседней России.
Когда обвес сняли, то обнаружили надпись: "Оборудование Санкт-Петербурга".
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Профессор Арктического Университета Оден Рикардсен рассказывает, что российские исследователи отрицают какое-либо отношение к китам и указали на возможную причастность морских сил в Мурманске.
"Мы знаем, что в России случалось, что китов держали в плену, и некоторых из них выпускали", - говорит Рикардсен.
В 1980-х годах в советской России была программа военной тренировки дельфинов, которую закрыли в 1990-х.
Однако в 2017 году телеканал "Звезда", которым владеет российское министерство обороны, обнаружил, что морские силы снова начали тренировать китов, морских котиков и дельфинов в полярных водах.
За последние три года Владимир Путин вновь открыл бывшие советские военные базы на арктическом побережье.
А Мурманский институт исследований морской биологии недавно изучал, могут ли киты-белуги охранять морские базы в Арктике, помогать глубоководным дайверам и при необходимости убивать посторонних людей.
Однако ученые выяснили, что к арктическим условиям лучше приспособлены дельфины и морские котики.
Половину профессий ждут существенные изменения
Почти половину профессий существенно изменит техника, пишет Daily Mail, цитируя доклад OECD.
В течение следующих 20 лет 14% ремесел будут полностью автоматизированы, а 32% кардинально изменятся.
Однако OECD добавляет, что врезультате автоматизации также появятся новые ремесла, поэтому паниковать не стоит.
Главная задача - обеспечить переквалификацию кадров.
Сейчас 60% взрослых не имеют опыта работы с компьютерными технологиями, а число профессий, требующих таких навыков, за последние 20 лет выросло на 25%.
К тому же, уменьшилось количество работы в других областях - например, в промышленном производстве, которое только в США потеряло 7,5 миллиона рабочих мест с 1980 по 2018 год.
Для подготовки к изменениям некоторые передовые политики уже предлагают универсальный минимальный доход, который будет предоставлять государство всем гражданам независимо от обстоятельств.
Однако критики предупреждают, что это вообще может уничтожить стимул работать.
Борьба с "фальшивым пармезаном"
Итальянцы начали наступление на "фальшивый" пармезан, пишет Washington Post. Для них это - дело "национальных интересов".
Исследователи изучают интернет для выявления поддельного сыра и недавно пожаловались на "украинский пармезан", который продавался в онлайн-магазине Alibaba.
Кампания в защиту "настоящего" сыра совпала с возрождением националистических настроений в стране, добавляет газета.
В ЕС продукты питания, которые исторически изготавливались в определенном регионе, защищены, поэтому, например, продавать под видом пармезана сыр, произведенный в других регионах, в Европе нельзя. Однако за ее пределами начались дебаты о том, можно ли адаптировать иностранные продукты для местных рынков.
Итальянские мигранты в американском штате Висконсин, владеющие компанией "Сартори", которая производит собственный "пармезан", говорят, что их сыр существенно не отличается от брендового итальянского.
Они также настаивают, что природные условия в Италии и Висконсине довольно похожи.
Однако министр сельского хозяйства Италии Джан Марко Чентинайо говорит, что итальянская кухня - особая, и именно ее во всем мире подделывают чаще всего.
Молодежь выбирает культурный отдых
Молодежь не пьет и не занимается сексом в отпусках, потому что хочет лучше выглядеть в Instagram, пишет Daily Mail.
Люди в возрасте от 18 до 25 лет предпочитают отдыхать в туристических местах, где можно сделать хорошее селфи - музеях, галереях или соборах.
Таких людей - 42%, свидетельствует исследование известного британского туроператора Thomas Cook.
При этом только 10% молодежи, согласно опросу, любит вечеринки. Также лишь для 10% во время отдыха важно загореть.
"Британцы, которые плохо себя ведут за рубежом, - это уже устаревшее понятие", - говорит компания.
В прошлом году Thomas Cook отменил программу "Клуб 18-30", чтобы предложить молодежи более стильные каникулы.
Компания также сказала, что идея "курортного романа" умерла, ведь танцевать с незнакомым человеком на отдыхе теперь практически неприемлемо.
К тому же, появление онлайн-приложений для знакомств, таких как Tinder, уменьшило популярность знакомств, например, около бассейна.
Обзор подготовила Маргарита Малюкова, Служба Мониторинга BBC