"Нетиповий пастор в Україні - Аделаджа"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сандей Аделаджа не хоче українського громадянства

Міжнародна версія газети New York Times - International Herald Tribune - у суботу пише про Сандея Аделанджу - засновника і старшого пастора церкви "Посольство Боже".

Кореспондент видання твердить, що щонеділі у Києві тисячі людей приходять на його службу, де можна почути хор та рок-гурти, які співають російською пісні на релігійну тематику.

"Люди підспівують та плескають у долоні, згодом стрімголов біжать до сцени, щоб схопити мікрофон і розповісти, як ця нова віра змінила їхнє життя", - йдеться у статті Кліффорда Леві.

Автор називає вихідця із Нігерії "успішною історією" у колишньому Радянському Союзі: він почав 2 десятиліття тому після розвалу СРСР у малесенькій квартирі з невеликою групою людей, які приходили разом помолитись.

Люди підспівують та плескають у долоні, згодом стрімголов біжать до сцени, щоб схопити мікрофон і розповісти, як ця нова віра змінила їхнє життя Кліффорд Леві

Ця група стала згодом великою релігійною організацією під назвою "Посольство Боже". Він став однією із найвідоміших постатей в Україні, особливо у Києві, де, як нагадує автор, народилось слов'янське Православ'я. В нього тепер тисячі послідовників та поціновувачів, втім є і ті, хто вороже ставиться до темношкірого африканця, який, як вони твердять, перехоплює білих слов'ян, позбавляючи їх власних релігійних традицій.

Українська Православна церква називає його лідером культу, а правоохоронці неодноразаво розслідували його діяльність. Росія, пише далі видання, заборонила йому в'їзд на свою територію. Там у нього теж збільшується кількість послідовників.

Пан Аделаджа в інтерв'ю International Herald Tribune заперечив всі звинувачення, наголосивши, що популярність його церкви демонструє, що українці, переживши добу радянського атеїзму, перебувають у пошуках духовного. У Києві, каже він, регулярно на його служби приходять 100000 людей.

"Я приїхав у цю країну без жодних переваг. Ще один темношкірий. Мене часто називали "мавпою". Але, не зважаючи на всі образи, на погану російську, я казав усім: "Це вам допоможе!", - розповідає Сандей Аделаджа.

Я приїхав у цю країну без жодних переваг. Ще один темношкірий. Мене часто називали "мавпою". Але, не зважаючи на всі образи, на погану російську, я казав усім: Це вам допоможе! Сандей Аделаджа

Релігійна альтернатива

"Посольство Боже" стало відомим у цілому світі. Деякі американські євангелісти хвалять Аделаджу за те, що він пропагує їхній бренд Християнства у колишньому Радянському Союзі.

Пан Аделаджа пояснює, що після розвалу СРСР в українців був один вибір - Православна церква. Але, як він твердить, багатьом набридли "нудні, бородаті священники, які промовляли складні літургійні тексти".

"Ми завжди думаємо, як можна зробити так, щоб Біблія була доречною, сучасною. Ті самі цінності, той самий ппродукт. Але не робити це старими православними методами. Я не хочу йти до церкви, щоб просто стояти там, не розуміючи, що відбувається. Ми повинні зробити це цікавим", - наголошує пан Аделаджа.

Сандей Аделаджа каже, що не хоче здобувати українське громадянство, бо тоді можуть з'явитись підозри, що його може цікавити політична влада. Оскільки він не є громадянином, влада може видворити його з країни у будь-який момент, але, як він твердить, вона боїться вибуху протестів його послідовувачів.

Як вигладає, обвинувачі також не надто охоче просувають карну справу проти пана Аделаджі 2009-го року за звинуваченнями у фінансових махінаціях, жертвами яких, як вважають, були деякі із членів його церкви.

Ці звинувачення сам пан Аделаджа називає політичною вендеттою, наголошуючи, що вони аж ніяк не псують його репутацію.