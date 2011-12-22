"УЄФА робить більше для модернізації України, ніж ЄС"

Копирайт изображения AP Image caption Президент УЄФА Мішель Платіні останнім часом частий гість в Україні

Європейська онлайн-газета EUobserver опублікувала статтю під назвою "Футбольна дипломатія: Євро-2012, ЄС та Україна".

Її автор, Ендрю Реттман, цитує одного з українських чиновників, який каже, що УЄФА робить більше для модернізації країни, ніж інституції Європейського Союзу.

EUobserver наводить слова Маркіяна Лубківського, директора турніру в Україні та колишнього посла в Боснію та Герцеговину, який називає рішення довірити Україні разом із Польщею першість Європи з футболу "частково політичним". Але, за його словами, турнір відкриє Україну для Європи.

Газета наводить дані про те, що президент України Віктор Янукович загалом на стадіони, термінали та швидкісні потяги витратить дев'ять мільярдів доларів. Видання описує нещодавно відкритий стадіон "Олімпійський" у Києві і пише, що тамтешні туалети не виглядали б недоречними навіть у дорогому готелі.

EUobserver пише, що наступного року до України приїдуть більше 200 тисяч фанатів з Євросоюзу, з них майже 75 тисяч - з Великої Британії та 30 тисяч - з Нідерландів.

Вартість "Олімпійського" та інших проектів до Євро-2012 стрімко зросла після того, як уряд вирішив не проводити відкриті тендери, а натомість розподіляти контракти за закритими дверима EUobserver

За словами пана Лубківського, президент Янукович особисто зацікавлений у турнірі і слідкує за всим.

Втім, видання звертає увагу, що заяви про значну роботу УЄФА, спрямовану на модернізацію України, лунають на тлі відсторонення України від ЄС.

"Якщо говорити про велику політику, то ЄС та Янукович у понеділок узгодили текст нової двосторонньої угоди, але ЄС відмовився пообіцяти Україні, що одного днями вона зможе приєднатися до Союзу, та заявив, що угода залишиться непідписаною, поки він не дозволить політичним опонентам, таким як екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, вийти з в'язниці та взяти участь у жовтневих виборах", - пише Ендрю Реттман.

Газета також наводить слова Арсенія Яценюка, лідера "Фронту змін", про те, що уособленням українських проблем може бути київський стадіон із його вартістю у 900 мільйонів доларів. EUobserver пише, що Польща на свій головний стадіон витратила 400 мільйонів доларів, а Китай на "Пташине гніздо" - 423 мільйони.

"Вартість "Олімпійського" та інших проектів до Євро-2012 стрімко зросла після того, як уряд вирішив не проводити відкриті тендери, а натомість розподіляти контракти за закритими дверима", - пише EUobserver. Газета наводить позицію української влади, яка заявила, що інакше не встигне підготуватися до чемпіонату і що це провина попереднього уряду.