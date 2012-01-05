Преса: газові ініціативи регіоналів і Тимошенко

Українські видання в четвер, 5 січня, багато пишуть про газові переговори з Росією та умови утримання Юлії Тимошенко в ув'язненні, а також про можливі штрафи за образливі вигуки на адресу офіційних осіб.

Газові ініціативи регіоналів

Аналізуючи законодавчі ініціативи Партії регіонів, "Україна Молода" 5 січня пише про можливий продаж української газотранспортної системи та можливі репресії проти футбольних фанатів.

"Наступного пленарного тижня Верховна Рада України має намір включити у порядок денний проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів. Які - дивним чином (!) - стосуються саме діяльності нафтогазового комплексу України. За нововведенням, яке нібито мають ухвалити, реорганізація "Нафтогазу", у тому числі злиття, приєднання, відділення та виділення, здійснюватиметься за... рішенням Кабінету Міністрів України", - пише газета з посиланням на опозиціонера Миколу Томенка.

Оцінюючи тактику Росії у переговорах з Україною як "тиск на продавця", газета пише про деякі козирі Києва.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Опозиція в Україні побоюється, що ГТС поміняє власника

Газогін "Північний потік" не є прямим конкурентом шляху через Україну, бо він орієнтується на зовсім інші родовища газу, насамперед Штокманівське.

Доля ж "Південного Потоку", незважаючи на згоду Туреччини, залежить від підтримки Єврокомісії. А ЄС просуває свій проект, "Набукко", для якого "Південний Потік" є безпосереднім конкурентом, пише "Україна Молода".

Росія також не зацікавлена у надто сильному загостренні ситуації в Україні. "Кремлю не вигідно доводити ситуацію в Україні до соціального вибуху, який призведе до зміни влади. Так, Путін розуміє, що нинішня влада в Україні не така вже й проросійська. Але він також розуміє, що більш проросійської влади тут уже не буде. Та й революційна зміна влади Путіну не потрібна - вона лише збільшить турбулентність у його країні", - цитує газета політолога Вадима Карасьова.

Штраф за образу урядовців?

Ще одна законодавча ініціатива, що привернула увагу "України Молодої" - зміни до статті 173 Кодексу "Про адміністративні правопорушення", що пропонують доповнити її частиною 4, якою передбачається покарання за "скандування ксенофобського, расистського, антисемітського, дискримінаційного характеру або демонстрацію плакатів, банерів, прапорів, штандартів, у тому числі політичного характеру та інших носіїв, що зачіпають честь і гідність офіційних осіб".

Це реакція на скандування вболівальниками "Спасібо житєлям Донбасса..." під час матчу "Динамо"-"Карпати" на початку серпня, пише газета.

Регіонал Вадим Колесніченко пропонує покарання у вигляді стягнення штрафу від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів або арешту на строк до 15 діб.

Право саджати інших

Олесь Бузина у власній колонці в газеті "Сегодня" 5 січня пише, що влада переграла Тимошенко, помістивши її у камеру, яка більше схожа на готель, ніж на в'язницю.

"Вона збила хвилю співчуття до засудженої, показуючи, що Юля для влади залишається "своя" - навіть якщо вона й "покарана" переселенням з Кончі-Заспи до Качанівки", - пише Бузина.

Іронізуючи, він каже, що влада надає приклад новому поколінню правопорушників: "Вони ніби говорять: не бійтесь, порушуйте закони сміливо, як це робила пані Тимошенко! Крадіть по-крупному! Не розмінюйтесь на мобільний телефон, витягнутий з кишені сусіда - краще вкрадіть цілу державу! І тоді ви отримаєте право саджати інших".

Київський "комісар Катані"

Увагу газети "Факти" 5 січня привернула подія у столичному військовому гарнізоні, що відбулася наприкінці 2011 року.

Заступник військового прокурора відмовився від "новорічного подарунка" у 300000 гривень, що йому запропонували після того, як він викрив зловживання бюджетними коштами в одній з Київських військових частин.

Заступник прокурора поінформував про це СБУ, і хабарник був затриманий під час передачі грошей.

Огляд підготував Сергій Арсентьєв, Служба Моніторингу Бі-Бі-Сі.