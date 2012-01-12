Преса: тарифи для населення зростуть

В огляді української преси в четвер, 12 січня, - про перспективу зростання тарифів, одночасне з Росією святкування Дня флоту і новий веб-сайт уряду за вдесятеро вищу ціну.

Теми огляду:

Підвищення тарифів без громадських слухань

"Известия в Украине" 12 січня передбачають швидке підвищення комунальних тарифів після спрощення процедури їх зміни.

Згідно з новим законом, підписаним президентом Януковичем, вже не потрібно проводити громадські слухання та погоджувати нові тарифи з Нацкомісією з регулювання ринку комунальних послуг. Єдине, що потрібно - опублікувати в місцевій газеті нові тарифи за 15 діб до їх введення, пишуть "Известия в Украине".

"В умовах повної відсутності єдиних принципів тарифоутворення в Україні кожне підприємство зможе закласти у тариф все, що захоче", - цитує газета екс-міністра ЖКГ Олексія Кучеренка.

"Известия" нагадують, що профільне міністерство планує вивести комунальні тарифи на економічно обґрунтований рівень у найближчі 3-4 роки.

"За допомогою нового закону чиновники це зроблять, не рахуючись із думкою аналітиків та потребами українців", - вважає директор Інституту міста Олександр Сергієнко, думку якого наводить газета.

Оновлений портал Кабміну за 10-кратну ціну

"Україна Молода" 12 січня обурюється завеликим кошторисом нового дизайну Інтернет порталу Кабінету міністрів.

Новий вигляд веб-сторінки коштував платникам податків 330 тисяч гривень.

Директор компанії зі створення, редизайну та технічної підтримки сайтів, яка працює на ринку вже понад вісім років, Сергій Капустін, у розмові з газетою здивувався: "Та ні, щоб редизайн коштував 330 тисяч гривень? Це просто смішно... Оновлення найкрутішого, найкращого і найякіснішого порталу максимум може сягнути 2-3 тисяч доларів. Та й то у випадку, якщо портал є розважальним чи належить інтернет-магазинам, тобто рівень складності його створення є надзвичайно високим. Сказати, що портал Кабміну є одним з найкращих, чесно кажучи, важко."

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко також розкритикував оновлений сайт Кабміну, зауваживши, що, якщо говорити про фінансовий бік справи, "експерти сходяться на тому, що ціна здійснених робіт завищена разів у десять".

Новий День флоту України

"День" 12 січня пише про переваги та недоліки відзначення Дня флоту України одночасно з Днем ВМФ Росії.

Президент Янукович підписав указ з цього приводу напередодні нового року.

З одного боку, Росія завжди відзначала цей день "гучно й помпезно". "Таким чином, вони отримують додатковий шанс щороку демонструвати свою зверхність", - вважає газета.

Кримський експерт Володимир Притула вважає, що "це прояв того, що зараз Україна іде в фарватері російської політики, відбувається радянізація ідеологічної та суспільної сфери в Україні".

Але він бачить і позитивний момент: "Тепер у День українського флоту в останню неділю липня попереду має бути український корабель, над усіма установами має бути український прапор, наповнення та оформлення свята має бути національно та історично українським."

Самогубства дітей

"Сегодня" 12 січня попереджає, що в країні діє "секта вбивць дітей".

Аналізуючи смерті кількох дівчат у Київській, Житомирській областях та Хмельницькому, газета приходить до висновку, що діти були доведені до самогубства колишніми прихожанами "Посольства Божого".

Огляд підготував Сергій Арсентьєв, Служба Моніторингу Бі-Бі-Сі.