План реформ Порошенка - преса про очікуване призначення

Копирайт изображения AP Image caption Бійці спецпідрозділу "Беркут" не дозволили активістам провести на Майдані дозволену акцію

Українські газети 23 березня пишуть про сутички опозиції з Беркутом в Києві, призначення Петра Порошенка міністром економіки та збільшення цін на паливо.

Сутички на Майдані

Видання "Україна молода" пише про сутички між активістами молодіжної кампанії "Вставай!" та міліцією на Майдані Незалежності у четвер 22 березня.

"Янукович пустив у хід "Беркут" і показав, як він розганятиме Майдан після виборів-2012?" - запитує видання.

Прес-секретар київської організації "Фронту змін" Олександра Скиба заявила газеті, що в них був дозвіл на проведення акції, але міліція посилалася на рішення суду про заборону мітингу, яке протестуючим так і не показали.

"Ми хотіли побачити реакцію влади, і вона, чесно кажучи, насторожує", - цитує газета пані Скибу.

Організатори акції повідомили виданню, що зберуться за тиждень, 29 березня, не тільки в Києві, а й в інших містах.

План реформ Порошенка

Видання "Коммерсантъ-Украина" очікує, що у п'ятницю, 23 березня, указ президента про призначення Петра Порошенка міністром економіки з'явиться на офіційному сайті президента.

Газета публікує уривки з плану реформ Петра Порошенка. Він складається з трьох частин.

У першій частині, за інформацією видання, Петро Порошенко пропонує створити прозору систему держзакупівель та відкрито публікувати статистику про стан економіки. У другій – створити спрощену систему реєстрації прав власності та ввести персональну відповідальність чиновників за нанесення шкоди бізнесу.

А в третій – підтримку експортерів у вигляді експортного кредитування, захист національного виробника від недоброякісної конкуренції та розвиток інфраструктури села.

Парадоксальне подорожчання бензину

Газета "Сегодня" прогнозує подорожчання бензину на 10-15 копійок за літр наступного тижня тому, що Кабмін не затвердив зниження акцизу на 50 копійок за літр. Для того, щоб ціна бензину не перевищила 11 гривень, уряд буде просити трейдерів не підвищувати ціни.

"Щоб компенсувати втрати, можна, наприклад, в пакеті знизити акциз на паливо і повернути 30% збільшення ренти за видобуток нафти, яку зменшили з 2012 року", - цитує газета експерта паливного ринку Сергія Куюна.

"Маємо парадокс: нафта дорожчає, прибуток від її продажу збільшується, а ренту знижують, підвищуючи податок зі споживачів", - каже експерт.

Морози і крах економіки

"Сувора зима ледве не призвела до краху української економіки", - пишуть "Известия в Украине", аналізуючи економічні результати цієї зими.

Через холоди помітно знизились темпи росту в промисловості, каже газета, посилаючись на державну статистику.

Але українські держчиновники та експерти кажуть, що нема чого панікувати і не знижують прогнози росту ВВП на цей рік.

Об'єднання після виборів

Газета "День" публікує фрагменти з круглого столу за участі опозиційних політиків та представників громадських організацій, який відбувся минулого тижня.

Лідер партії "УДАР" Віталій Клічко пропонує об'єднати опозиційні сили вже після виборів у парламент.

Згідно з соціологічним дослідження проведеним його партією, "не завжди партія "УДАР", об'єднавшись із "Батьківщиною" та "Фронтом змін", отримає більший результат", пише видання.

Огляд підготував Сергій Арсеньєв, Служба Моніторингу Бі-Бі-Сі