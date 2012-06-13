Іноземна преса: Суркіс звинувачує Англію в расизмі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Григорій Суркіс визнає, що Україна має проблеми з расизмом, але каже, що в Англії вони теж є

У середу, 13 червня, іноземна преса пише про церемонію відкриття Олімпійських ігор у Лондоні та перипетії Євро-2012: висловлювання Григорія Суркіса про расизм у збірній Англії, погляд британського уболівальника-мусульманина та протистояння російських та польських фанів у Варшаві.

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"70 овець, 12 коней, 10 курей, 10 качок, три корови, дві кози, 20 футів чортополоху, танцполи, крикет та ватні хмари - це церемонія відкриття Олімпійських ігор під назвою "Зелена рідна земля" (слова з вірша Вільяма Блейка "Єрусалим", який став неофіційним гімном Великої Британії) та вартістю 27 млн фунтів стерлінгів", - пише британська "Daily Mirror".

Мільярди телеглядачів дивитимуться церемонію відкриття лондонських Олімпійських ігор - креатив режисера стрічки "Мільйонер з нетрів" Денні Бойла, пише газета. Коментуючи ідею видовища, 55-річний Бойл сказав: "Сцена відкриття є традиційним, ідилічним поглядом на сільську місцевість Англії".

"Це зелена рідна земля, тому це те, чим ми пишаємося. І якщо не дощитиме, ми створимо ще одну зелену рідну землю", - каже режисер про видовище, яке відбудеться 27 липня.

Чотири нації, що складають Велику Британію, будуть представлені чотирма рослинами: трояндою Англії, чортополохом Шотландії, нарцисом Уельсу та льоном Північної Ірландії, пише газета.

Пан Бойл сказав, що намагатиметься тримати у секреті деталі церемонії, однак уже відомо, що завершить видовище сер Пол Макартні, пише газета.

Суркіс: не критикуйте нас за расизм

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс розкритикував звинувачення України в расизмі на стадіонах, що лунали у британській пресі, і, своєю чергою, звинуватив у тому ж збірну Англії, після того, як темношкірий центральний захисник Ріо Фердинанд не потрапив до складу збірної на Євро-2012, пише британська "Daily Mail".

Як відомо, тренер збірної Англії вирішив не включати захисника до складу збірної через непрості відносини з іншим захисником, Джоном Террі, якого звинувачують в образі на расовому ґрунті молодшого брата Фердинанда, Ентона.

"Ви не можете критикувати нас, коли самі не побороли расизм", - сказав пан Суркіс напередодні в Києві, пише газета. "Я хочу наголосити, що іноді це (расизм) трапляється у країні, наприклад, де народився футбол. В Англії, в національну збірну не потрапив гравець через конфлікт з расистським підґрунтям. Я вважаю, цього достатньо щоб ми зосередилися на важливіших справах", - додав він.

Газета пише, що коментарі очільника футбольної федерації з'явилися після того, як УЄФА оголосило про розслідування щодо расистських вигуків на адресу темношкірого гравця збірної Італії Маріо Балотеллі під час матчу з Іспанією, а також нову інформацію щодо цього матчу та матчу Росія-Чехія. Пан Суркіс додав: "На наших стадіонах можуть траплятися окремі випадки, але я не думаю, що ми маємо звертати увагу на них. Ми намагаємося боротися з расизмом, однак чемпіонат вже стартував, і я не думаю, що ми повинні говорити про расизм в Україні", - пише газета.

"Я хочу бути англійським фаном-мусульманином"

"Англія грає свої перші ігри на Євро-2012, а я хочу бути фаном збірної Англії. Однак це важко, хоча я - англієць. Я - британський мусульманин, і мене непокоїть, коли я бачу англійських уболівальників, одягнених, як християнські хрестоносці, які весело розмахують щитами хрестоносців на єврочемпіонаті у Польщі та Україні", - пише блогер Норутдін Чаудрі у британській "Guardian".

Раніше я бував серед англійських уболівальників і відчував себе там небажаним Норутдін Чаудрі, британський блогер-мусульманин

"Хрестові походи романтизують на заході як героїчні битви за повернення Святої Землі в ім'я християнства. Але для мусульман вони запам'яталися як два століття брутальних та безпричинних нападів на арабські землі", - пише блогер.

"Як британському азіатові, мені також дуже важко підтримувати англійську збірну через те, що в ній є людина (Джон Террі), яку звинувачують у расизмі. Я вважаю, що рішення футбольної асоціації позбавити його капітанської пов'язки, але дозволити йому грати - непослідовне та ганебне", - пише він.

"Раніше я бував серед англійських уболівальників і відчував себе там небажаним. Вони співали різні пісні у моїй присутності або навіть на мою адресу, - пише блогер. - Це змушує мене почуватися мусульманином, а не англійцем, а я хочу бути і тим, і тим".

Російсько-польські сутички

Російський "Коммерсантъ" подає власну версію ходи російських фанів у Варшаві 12 червня, яка могла закінчитися кровопролиттям, якби не польська поліція. Газета пише, що російські фани мирно збиралися у колони, аби пройти по мосту через Віслу, і фотографувалися на тлі польських "ОМОНівців". "Ані ненависті, ані люті в цьому місці не було ні грама. Але її можна було побачити, перейшовши вулицю", - пише газета.

Копирайт изображения Reuters Image caption Після сутичок польських і російських фанів у Варшаві поліція затримала щонайменше 120 уболівальників

За інформацією "Коммерсанта", там перебували "мускулясті бритоголові молодики в чорних вузьких майках та червоних шарфах - уніформі бойових загонів фанів варшавської "Леґії", які вигукували щось дуже образливе для тих, кого вважали своїми противниками.

Хода почалася, почалися й сутички. "Ось підпалили російську футболку та скинули з мосту у Віслу. А ось ззаду на колону кинулася пара тих самих габаритних молодиків у чорних майках. Поліцейські зреагували, але із запізненням у півхвилини - сутичка вже сталася", - пише газета.

Андрій Малосолов зі Всеросійського об'єднання уболівальників розповів газеті, що "марш був апофеозом насильства, за рівнем якого цей чемпіонат перевищив усі минулі".

"Всередині колони простих уболівальників хоча б охороняли наші хулігани та ОМОН. А якби не вони, все для цих хлопців могло би бути набагато гірше", - сказав він.

Водночас коментарів польської сторони газета не наводить.

Gazeta Wyborcza: хотіли нас образити?

Польська "Gazeta Wyborcza" повідомляє про величезний "провокаційний" банер, який російські вболівальники розгорнули під час виконання гімну Росії перед матчем з Польщею.

На банері, що покривав майже весь сектор, було зображено "загрозливу фігуру" очільника народного повстання проти польсько-литовських військ XVII ст. Дмитра Пожарського з мечем. Під зображенням був напис англійською: "Це - Росія".

УЄФА отримало скаргу на "символ екстремізму", а Російську федерацію футболу може бути покарано, пише газета.

Огляд підготував Віталій Модло, Служба моніторингу Бі-Бі-Сі.