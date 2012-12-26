США "стежать" за Санта Клаусом - британська преса

Шестизначна вихідна допомога топ-менеджерам ВВС, "стеження" за Санта Клаусом, дебати про освячення одностатевих шлюбів у церкві, вимога депортувати телеведучого CNN - такі теми британських ЗМІ.

США "стежать" за Санта Клаусом

Об'єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту (НОРАД) продовжує "відстежувати" різдвяні переміщення Санта Клауса, повідомляє британська газета Independent.

Ця традиція зародилася у НОРАД у 1955 році, коли в одній американській газеті з'явилося оголошення з номером телефону, за яким можна було "поговорити з Санта Клаусом". Через помилку в оголошенні діти набирали номер штаб-квартири командування ППО континентальної частини США (попередника НОРАД), продовжує видання.

Після цього непорозуміння, починаючи з 1958 року, військові взяли на себе святкове зобов'язання щороку повідомляти усім охочим про пересування Санта Клауса.

Виплати з "шестизначними цифрами"

Національна аудиторська служба Великої Британії займеться розслідуванням вихідної допомоги з "шестизначними цифрами" топ-менеджерам ВВС через скорочення штатів, повідомляє Daily Telegraph.

Корпорація виплатила майже 200 працівникам керівної ланки понад 100 000 фунтів кожному протягом минулих трьох років, пише видання.

Рішення про розслідування ухвалили після того, як британські парламентарі висловили занепокоєння тим, що "залишити ВВС - це все одно що виграти у лотерею", продовжує видання.

Минулого тижня парламентарі розкритикували ВВС за "безцеремонне" використання грошей ліцензійного збору з британських власників телевізорів після того, як колишній генеральний директор корпорації Джордж Ентвісл отримав 450 тисяч фунтів компенсації, що вдвічі перевищує суму, на яку він мав право розраховувати, пише Daily Telegraph.

Речник ВВС сказав: "Працівники, яких скорочують, отримують те, на що вони мають право за з їхніми контрактами. Незважаючи на те, що скорочення є затратними у короткостроковій перспективі, у довгостроковій перспективі - це значна економія".

"Ні" - одностатевим шлюбам у церкві

Найвищий католицький достойник Англії та Уельсу Архієпископ Вестмінстерський Вінсент Ніколс у своїй різдвяній проповіді засудив прем'єра Великої Британії Девіда Камерона за його "недемократичні" плани дозволити парафіяльним священикам Англіканської церкви освячувати одностатеві шлюби, пише британська газета Daily Mail.

Сім років тому британцям однієї статі надали право одружуватися поза межами церкви. Пан Камерон хоче піти далі і дозволити їм одружуватися у церкві, але церкви самі вирішуватимуть, чи погоджуватися на це, продовжує видання.

Архієпископ Ніколс сказав, що прем'єр не має мандату громадськості на це. На думку Daily Mail, пан Ніколс не враховує результати опитувань громадської думки, за якими понад половина британців підтримує одностатеві шлюби.

Минулого тижня папа Бенедикт XVI ще раз повторив, що одностатеві шлюби "знищують саму сутність людської істоти". А британський католицький єпископ Марк Дейвіс порівняв плани прем'єра з політикою нацистів і комуністів, спрямованою на підрив релігії, пише видання.

Депортувати телеведучого CNN

"Та годі вже, Америко. Заборони автоматичну зброю і магазини з високою пропускною здатністю та запровадь перевірки 100% продажів зброї" Пірс Морган, ведучий телеканалу CNN

Понад 65 тисяч американців підписали петицію з вимогою депортувати з США ведучого телеканалу CNN Пірса Моргана за заклики заборонити автоматичну зброю, повідомляє Daily Mirror.

Пан Морган висловився за заборону після масового розстрілу дітей у школі в штаті Коннектикут у середині грудня.

Кількість людей, які підписали петицію на сайті Білого Дому, значно перевищує обов'язкові 25 тисяч підписів, що зобов'язує президента відреагувати на звернення.

Проте пан Морган "не розкаявся". Він написав у Twitter: "Та годі вже, Америко. Заборони автоматичну зброю і магазини з високою пропускною здатністю та запровадь перевірки 100% продажів зброї". І додав: "Веселого Різдва! Навіть тим, хто хоче мене депортувати".

Огляд підготувала Наталя Наздравецька, Служба моніторингу ВВС