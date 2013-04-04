Преса Британії: про захист готів та нові соціальні класи

Image caption В Британії переглядають традиційний підхід до соціальної структури суспільства

У четвер, 4 квітня, британська преса пише про нові соціальні класи у Британії, офшорні рахунки на Британських Віргінських островах, захист представників субкультур від злочинів на підґрунті нетерпимості та плани загальнонаціонального страйку.

Британські класи: від еліти - до прекаріату

Традиційний розподіл класової системи у Британії на вищий, середній та нижчий клас вже не відповідає реаліям, пише Daily Mail. Нове дослідження, проведене BBC за результатами опитування понад 160 тисяч осіб під назвою "Велике Британське класове експериментальне дослідження", стверджує, що у сучасній Британії наразі існує сім соціальних прошарків населення.

Якщо ви водій автофургона, отримуєте менше 160 фунтів на тиждень і не слухаєте джаз, ви належите до прекаріату Daily Mail

Отже, найвищий клас - це "еліта", яка складає 6% населення Британії, Це люди, у яких понад 140 тисяч фунтів на банківських рахунках, розгалужені соціальні контакти та вища освіта, отримана у найкращих університетах. Середній вік "еліти" - 57 років. Щаблем нижче - "усталений середній клас", який складає 25% населення. Це люди з середнім віком 46 років, мають багато контактів з широкими верствами населення, працюють у сфері менеджменту або традиційних професіях і проживають поза містом. Потім йде "технічний середній клас" (6% населення). Це новий соціальний прошарок, до якого належать пілоти, радіографи та соціальні дослідники.

Ще одна нова верства - це "нові багаті працівники", відносно молоді люди (середній вік - 44 роки) - діти "старого робочого класу", які закінчили університет та найчастіше працюють у сфері продажу.

"Традиційний робочий клас" значно зменшився у кількості (15% населення). Це люди з середнім віком 66 років, мають власний будинок, спілкуються з такими ж людьми, як і вони самі, і не цікавляться соціальними мережами. Працівники кол-центрів та шеф-повари підпадають під групу "сектор обслуговування, що з'являється", до якої належать люди, які працюють на "ненадійній" роботі.

На найнижчому соціальному щаблі - так званий "прекаріат", що складає 15% населення. Це найбідніша та найбільш знедолена соціальна верства населення.

"Наприклад, якщо ви водій автофургона, отримуєте менше 160 фунтів на тиждень і не слухаєте джаз, ви належите до прекаріату", - пише Daily Mail.

Багатії Віргінських островів

Guardian розповідає про витік понад 2 мільйонів офшорних фінансових документів, насамперед з Британських Віргінських островів, що може призвести до "глобального сейсмічного потрясіння квітучої офшорної торгівлі".

Уперше внаслідок цього витоку стали відомі тисячі власників "анонімних статків": "від президентів до плутократів, дочки відомого диктатора та британського мільйонера, який ховав майно від колишньої дружини", пише газета. Імена власників офшорних рахунків на островах були оприлюднені Міжнародним консорціумом розслідувальної журналістики, що перебуває у Вашингтоні.

Серед "клієнтів" Британських Віргінських островів - партнер Бориса Березовського Скот Янг, фінансист виборчого штабу Франсуа Олланда Жан-Жак Ог'є, колишній міністр фінансів Монголії Баяртсогт Сангайяв, президент Азербайджану Ільхам Алієв та його сім'я, дружина російського віце-прем'єр-міністра Ольга Шувалова, донька колишнього президента Філіппін Марія Імельда Маркос Маноток та інші відомі особи, пише Guardian.

Експерти вважають, що на офшорних рахунках заможних осіб лежать близько 32 трильйонів доларів, пише газета.

Не чіпайте "готів"!

Поліція міста Манчестер оголосила, що відтепер напади на панків, "металістів", "готів", "емо" та представників інших субкультур розглядатимуться як злочини на підґрунті нетерпимості, тобто так само як і расові, релігійні та гендерні злочини, пише Daily Telegraph. Це рішення означає, що жертви злочинів, які вважають, що стали об'єктом нападу через свій одяг, зачіску або музичні смаки, отримають особливий захист з боку поліції, пише газета.

Тепер ми можемо офіційно визнати, що особи, які хочуть висловити свою альтернативну субкультурну ідентичність, не повинні ставати жертвами злочинів на підґрунті нетерпимості. Багато людей стають жертвами подібних злочинів щодня Гері Ш'юен, поліція Манчестера

Помічник головного констебля міста Гері Ш'юен назвав рішення "фундаментальним проривом" і зазначив: "Тепер ми можемо офіційно визнати, що особи, які хочуть висловити свою альтернативну субкультурну ідентичність, не повинні ставати жертвами злочинів на підґрунті нетерпимості. Багато людей стають жертвами подібних злочинів щодня".

Газета повідомляє, що поліція Манчестера планує організувати спеціальні тренування для полісменів, аби ті краще розуміли жертв таких злочинів, пише Daily Telegraph.

Громадський рух з метою захисту представників субкультур започаткували у місті після жорстокого вбивства 20-річної студентки Софі Ланкастер, яка належала до субкультури "готів" і яку вбили через стиль її одягу у 2007 року, пише газета.

Британія страйкуватиме?

Дві найбільших британські профспілки, Юнайт та Унісон, вирішили підтримати ідею першого загального страйку у сучасній історії країни, пише Independent. Запропонований план 24-годинного страйку підтримали на засіданні ради Конгресу профспілок.

Останній загальний страйк у Британії відбувся у далекому 1926 році, коли працівники приватного та бюджетного сектору скоординували свої дії під час національної масової акції, пише газета.

Пропозицію загального страйку висунула профспілка Юнайт, яка налічує 1,4 млн членів. Профспілка заявила, що "ця акція є бажаною", бо змусить уряд захищатися і підвищить статус профспілок. Своєю чергою, Унісон, найбільша профспілка працівників бюджетного секторів, яка налічує 1,3 млн членів, заявила, що підтримує проведення загального страйку, хоча вважає, що це повинна бути кампанія проти заходів жорсткої економії.

"Ми вважаємо, що загальний страйк може бути лише кульмінацією кампанії, а не її початком", - зазначила речниця профспілки Унісон. Водночас, лідер профспілки Юнайт Лен Макласкі, який є затятим критиком коаліційного уряду, заявив, що акція повинна стати прикладом "суто політичного страйку". Дату страйку ще не визначили, оскільки Юнайт вважає, що для більшої підтримки акції серед профспілок потрібно ще кілька місяців.

Підготував Віталій Модло, Служба моніторингу BBC.