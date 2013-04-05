Всиновлені американцями діти не хочуть повертатись в Україну - ЗМІ

Image caption Діти іноді відмовляються виїжджати з України, але ті, що все ж змінили громадянство, назад повертатись не хочуть

5 квітня вітчизняна преса пише про "путч" у Верховній Раді, плани Росії побудувати новий газопровід у Європу в обхід України, дітей, всиновлених у США, та підготовку до Великоднього фестивалю у Львові.

Путч на дірявому кораблі

"Путч на дірявому кораблі" – так називає "Україна Молода" вчорашнє виїзне засідання парламентської більшості на Банковій.

"Перенесення засідань із будівлі парламенту приймається депутатами тільки в залі засідань Верховної Ради, винятком є лише введення надзвичайного або військового стану", - нагадує "Україна Молода".

Опозиція розцінила таке засідання як спробу здійснення в Україні конституційного перевороту з боку Партії регіонів.

"Я думаю, що регіонали сьогодні усвідомили, що опозиція на їхні провокації не повелася. Вони добре розуміють, що їхні дії були неконституційними, антидержавними, і вони обов'язково стануть предметом кримінальних справ", – цитує газета депутата-свободівця Ігоря Мірошниченка.

А от політолог Володимир Фесенко вважає, що "виїзне" засідання Верховної Ради може змусити опозицію розблокувати парламентську трибуну.

"Це посилення парламентської кризи, перехід її в нову фазу. Фактично йдеться про розкол, а надалі і можливий напіврозпад Ради. Якщо так і далі будуть розгортатися події, парламент чекає розпуск", - каже пан Фесенко.

Тим часом, опозиція знову закликає народ протестувати. Нові акції призначено на суботу та неділю, додає "Україна Молода".

Нова російська труба – загроза Україні?

Плани Росії побудувати нову газову трубу до Європи в обхід України можуть загрожувати нашій країні втратою транзиту газу.

Image caption Експерт: загрози для України плани Газпрому не становлять

Так вітчизняні експерти прокоментували газеті "Сегодня" заяву росіян про підготовку до будівництва газопроводу "Ямал-Європа 2" через Білорусь, яке має завершитися до 2019 року.

"Через шість років Росія зможе переганяти газ в обхід України в обсязі, що перевищує як наші можливості, так і теперішні потреби Європи", – пише газета "Сегодня".

Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич заявив газеті: "Ситуація серйозна, і Росія зможе її використовувати, щоб маніпулювати країнами-транзитерами. В тому числі і Україною."

А от газовий експерт Олександр Гудима вважає, що загрози для України плани Газпрому не становлять: "Заява Путіна - результат незговірливості України в газовому питанні. Та й не сказав би, що обсяг газу через цей новий трубопровід буде прокачуватися великий. Просто те, що Україна відбирає у Газпрому всі менше газу, зачепило Росію".

Українські сироти в США

Про долю українських сиріт, що знайшли батьків в США, розповів газеті "Коммерсант-Украина" уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко.

Зокрема, Павленко розповів про випадки так званого "розусиновлення": "З 2009 по 2012 рік було чотири випадки, коли діти вже в аеропорту відмовилися виїхати з прийомними батьками. По кожному з випадків пройшло розусиновлення. За цей же період було ще дев'ять випадків повернення дітей, які були усиновлені громадянами США. Як правило, ці діти не змогли адаптуватися в новій сім'ї і мали конфлікти з батьками."

А от всиновлені в Україні діти, які вже досягли повноліття, повертатися на батьківщину не поспішають.

"За останні кілька років не було випадку, щоб прийомна дитина захотіла повернути громадянство," – наводить "Коммерсант-Украина" слова Павленка.

Великодній фестиваль у Львові

У Львові, незважаючи на квітневі хурделиці, масштабно готуються до Великодніх свят, пише газета "День". Фестиваль Писанок стартує у місті Лева вже 6 квітня. Це вже третій подібний захід, але цього року організатори обіцяють декілька сюрпризів.

Наприклад, вперше відбудеться акція "Полювання на писанки". Крім того, вже за традицією на площі Ринок відкриються Великодній писанковий ярмарок та арт-майстерня.

"Плануємо великий великодній концерт, виступи християнських колективів, показ фільмів на великодню тематику. А ще – конкурс на найсмачнішу паску, виставку півметрових мистецьких писанок у Галереї писанок, різноманітні водні атракціони впродовж обливаного понеділку і, звичайно ж, прикрашання міста унікальними писанковими деревами, що створить неповторну весняну великодню атмосферу", - розповів газеті організатор фестивалю Андрій Сидор.

Також на площі Ринок планують встановити чотириметрову Диво-писанку, п'ять десятків півметрових та декілька метрових писанок.

Підготувала Яна Люшневська

Служба моніторингу ВВС