Курченко у газових домовленостях Путіна та Януковича - ЗМІ

Image caption Путін та Янукович поділять трубу на двох?

У понеділок, 3 червня, українська преса пише про наслідки вступу в силу угоду про ЗВТ з Європою, газові домовленості Януковича та Путіна, запропоновані зміни до Конституції та антипіратське розслідування США проти України.

ЗВТ: хто у виграші?

Газета "Сегодня" аналізує, хто виграє та програє від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яке, за словами газети, "стає усе більш реальним". Особливо реально виглядає договір про зону вільної торгівлі з ЄС, який набере чинності 1 січня 2014 року.

Отже, що стосується їжі, керівник торгівельно економічної секції Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж стверджує, що у 2014 році 95% імпортних тарифів буде на рівні нуля. Це означає, що більшість товарів, вироблених у Європі, для українців повинні стати дешевшими.

Прибічники євроінтеграції називають це досягненням, опоненти ж - катастрофою, що знищить українського виробника. За словами керівника аналітичного департамента консалтингової компанії "ААА" Марії Колесник, серйозна конкуренція з європейськими товарами можлива лише на полицях молочних продуктів.

На ринку одягу суттєвих змін не очікується. "Більшість мит з моменту вступу у ВТО були мінімальними, і їх зниження мало що змінить", - розповідає економіст Олександр Жолудь. До того ж, більшість одягу в Україні з Китаю та Туреччини, отже її ЗВТ не торкнеться.

Категорію техніки, на думку експертів, треба розділити на дві частини: дрібна побутова техніка, що виробляється у Європі, подешевшає, але незначно.

Інша справа - автівки та холодильники. Тут мито складає чималу суму, тож її зниження значно здешевить товари. Для українських виробників, яких і наразі необхідно захищати додатковими митами, це стане серйозним ударом, прогнозує газета.

ГТС: Україну здають Кремлю?

Українську газотранспортну систему "розпилять на двох", вважають "Вечерние вести", аналізуючи зустріч українського президента Віктора Януковича з його російським колегою Володимиром Путіним минулого тижня у Сочі.

Газета стверджує, що Янукович начебто погодився створити двосторонній консорціум з управління "трубою" на умовах Кремля.

Домовленості передбачають, що акції в консорціумі будуть розділені між українською та російською стороною у співвідношенні 50 на 50. При цьому "Газпром" отримає певний статус "ключового" учасника консорціуму. Цей статус повинен бути закріплений на законодавчому рівні українським парламентом. Тільки після цього Росія нібито пообіцяла знизити ціну на свій газ, ймовірно до 230-280 доларів, стверджує газета.

Якщо вірити цій інформації, продовжують "Вечерние вести", то два президента зіграли перший акт так званого білоруського сценарію здачі "труби", коли формально усі рівні, а реально є "найрівніший" в особі "Газпрома".

Другою новиною, що прокотилася у ЗМІ, пише газета, стала інформація про те, що Росія погодилася передати контроль за внутрішніми розподільчими газогонами Східно-Європейської паливно-енергетичної компанії (СЄПЕК), яку формально очолює "молоде дарування" Сергій Курченко - член Сім'ї.

Таким чином, пише газета, йдеться про "дерибан" ГТС між Путіним та Януковичем. Правда, виникає "маленька проблемка": значну частину розподільчих мереж в Україні вже контролює Дмитро Фірташ, а отже спроба реприватизації може спровокувати олігархічну війну, якщо вона, звісно, вже не почалася, пише газета.

Нова Конституція: що зміниться?

Днями Конституційна асамблея зібралася на одне із засідань, де підбивалися підсумки її роботи за рік, пише "Комсомольская правда в Украине". Це засідання, на якому комісії у складі експертів у різних царинах висловили свої пропозиції до Основного закону, може стати одним з фінальних.

Експерти зберуться ще декілька разів, після чого правки можуть бути легалізовані або Радою, або шляхом всенародного референдуму, який, на думку екс-президента Леоніда Кравчука, може відбутися у січні наступного року.

Газета пише, що згідно до проекту нової Конституції, очільника країни продовжуватимуть обирати всенародно (не у Раді), а положення про один або два тури не розглядалося. Рада залишиться однопалатною, недоторканість депутатів звузиться (арешт і затримання можливі, але тільки з санкції Ради). Уряд буде формувати партія, що перемогла на виборах до Ради. Вона також зможе висловлювати недовіру як цілому Кабміну, так і окремим членам.

Голови адміністрацій залишаться на рівні областей, Києва та Севастополя. Призначати їх продовжуватиме президент. Президент отримає можливість призначати суддів безстроково за представленням Вищої ради юстиції. Громадяни отримають право законодавчої ініціативи (разом з президентом, Радою та Кабміном). Україна ж в цілому залишиться парламентсько-президентською республікою з посиленням ролі парламентаризму, розповів газеті колишній депутат Ради Георгій Крючков.

США шукають українських "піратів"

США оголосили про початок розслідування ситуації з захистом авторських прав в Україні, пише "Коммерсантъ Украина". За його результатами до України можуть бути застосовані торгівельні санкції. Наприклад, це може загрожувати Україні виключенням із "Загальної системи привілеїв" - програми американського уряду з підтримки економічного зростання країн, що розвиваються.

США висувають претензії до України у трьох основним напрямам: високому рівню інтернет-піратства, використовуванню піратського програмного забезпечення і проблемам з організацією збору та розподілу авторських відрахувань. США нагадують про безуспішну спробу закриття найбільшого файлообмінного ресурсу в Україні - ex.ua.

Розслідування дає українському уряду шанс на те, аби переконати США у бажанні поліпшити ситуацію із захистом інтелектуальної власності, пише газета. Однак експерти вважають, що без законодавчих реформ та серйозного держфінансування вирішити проблему буде вкрай складно. "На легалізацію ПЗ у держорганах потрібні великі гроші (1,4 млрд грн), котрих уряду просто нема де взяти", - зазначає партнер юридичної фірми "Трайдент" Дмитро Гузій.

Підготував Віталій МодлоСлужба моніторингу BBC